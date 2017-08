Sport

RB patzt, Hoffenheim brilliert: H96-Fans sorgen für Testspiel-"Schande"

Das Testspiel von Fußball-Bundesligist Hannover 96 beim FC Burnley endet in einem Eklat. Mit schwerer Randale sorgen H96-Fans für einen Spielabbruch. RB Leipzig beendet seine Vorbereitung mit einer Pleite. Hoffenheim schießt sich für Jürgen Klopp warm.

Einige hundert Fans von Fußball-Bundesliga Hannover 96 haben für einen Spielabbruch beim Test zwischen dem FC Burnley und dem Erstliga-Rückkehrer gesorgt. Laut übereinstimmenden Medienberichten stimmten die mitgereisten 96-Anhänger im Stadion des englischen Premier-League-Klubs erst zahlreiche Schmähgesänge gegen Vereinspräsident Martin Kind an. Dann rissen sie Sitzschalen aus der Verankerung und warfen sie in Richtung Burnley-Fans. Nur mit Mühe konnten die Ordner die Randalierer festsetzen.

Die Polizei riet in der Halbzeitpause, die Partie beim Stand von 1:0 für Burnley abzubrechen. "Wir unterstützen das. Es ist wichtig, dass das Team spielt. Wichtiger ist aber die Sicherheit der Leute, die zu einem Fußballspiel kommen", erklärte Burnleys Trainer Sean Dyche. "Es ist eine Schande, dass das passiert ist." Hannover 96 nahm noch keine Stellung zu den Vorfällen.

RB reicht Blitzführung nicht

Ebenfalls unerfreulich verlief das Testspiel des Meisterschafts-Zweiten RB Leipzig gegen einen englischen Kontrahenten, allerdings aus rein sportlichen Gründen. Die Leipziger verloren gegen Premier-League-Vertreter Stoke City unglücklich mit 1:2 (1:1) und verpatzten damit ihre Generalprobe für die erste Saison in der Champions League. Vor 21.028 Zuschauern brachte Emil Forsberg (5.) die Leipziger, die wegen des Todes ihres Nachwuchstrainers Lars Weißengerber mit Trauerflor spielten, früh vom Elfmeterpunkt in Führung. Zuvor hatte ihn Stoke-Keeper Jack Butland von den Beinen geholt.

Den Ausgleich markierte Mame Biram Diouf (44.) mit einem Kopfball, ehe der eingewechselte Marvin Compper per Eigentor (78.) die Gäste auf die Siegerstraße brachte. Im insgesamt sechsten Testspiel (vier Siege und insgesamt 17:3 Tore) brachte RB-Coach Ralph Hasenhüttl die mit zweistelligen Millionenbeträgen verpflichteten Neuzugänge Jean-Kevin Augustin und Bruma erst in Halbzeit zwei zusammen mit Neu-Keeper Yvon Mvogo. Die zuletzt angeschlagenen Bernardo, Ibrahima Konaté und Nationalspieler Diego Demme wurden noch geschont.

Hoffenheim überrollt Bologna

In prächtiger Frühform präsentierte sich 1899 Hoffenheim, das Team von Julian Nagelsmann schoss sich für die Playoff-Partien in der Champions League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool warm. Im Rahmen der Saisoneröffnung in Sinsheim gewann Hoffenheim vor 13.000 Zuschauern gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna mit 3:0 (2:0).

Für die klar überlegene TSG trafen Pavel Kaderabek (16.), Lukas Rupp (19.) und Serge Gnabry (59.) gegen den Tabellen-15. der vergangenen Serie-A-Saison. Bolognas Vasilios Torosidis (29.) hatte nach einem Schlag gegen Rupp die Rote Karte gesehen. In der 76. Minute feierte Kevin Akpoguma sein Comeback, der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler hatte sich im April in Diensten des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf einen Halswirbel gebrochen.

Hessen jubelt, Schalke nicht

Ebenfalls einen Sieg gab es für den FSV Mainz 05. Im letzten Test der Saisonvorbereitung gewann der FSV gegen Twente Enschede nach 3 x 45 Minuten im Bruchwegstadion mit 2:0 (0:0, 0:0). Abwehrspieler Nico Bungert (95.) per Kopf und Daniel Brosinski (120.) per Foulelfmeter trafen.

Eintracht Frankfurt reichten gegen Betis Sevilla 90 Minuten, um den zweiten Sieg der Vorbereitung einzufahren. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann in in Wiesbaden gegen den spanischen Erstligisten Betis Sevilla überraschend deutlich mit 3:0 (0:0).

US-Nationalspieler Timothy Chandler brachte die Eintracht mit einem Distanzschuss in Führung (58.). Zehn Minuten später erhöhte Neuzugang Marius Wolf, ehe Aymane Barkok für den 3:0-Endstand sorgte (73.).

Der FC Schalke 04 musste sich in seinem finalen Testspiel der Saisonvorbereitung mit einem Unentschieden begnügen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Domenico Tedesco verbuchte gegen Crystal Palace aus der englischen Premier League ein 1:1 (1:0). Bei zeitweise strömenden Regen in London ging Schalke nach einem Kopfball von Pablo Insua (44.) in Führung. Im zweiten Abschnitt glückte Christian Benteke (62.) aber der Ausgleich für Crystal Palace.

Quelle: n-tv.de