Köln sieglos, Hertha erlöst: H96 stürzt BVB, Nagelsmann vergisst sich

Am 10. Spieltag stürzt Dortmund von der Bundesliga-Tabellenspitze, denn Aufsteiger Hannover führt die BVB-Abwehr eiskalt vor. Hoffenheim verliert gegen Gladbach alle Punkte, Hoffenheims Coach die Nerven. Leverkusen verlängert Kölns Sieglosserie, Hertha erlöst sich gegen Hamburg - und Wolfsburgs Remiskönige feiern auch auf Schalke.

Hannover 96 - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)

Borussia Dortmund schwächelt weiter und das immer stärker. Durch die 2:4 (1:2)-Niederlage bei Hannover 96 blieb der Noch-Tabellenführer der Fußball-Bundesliga im dritten Punktspiel in Folge ohne Sieg und verliert definitiv Platz 1 - entweder an den FC Bayern oder RB Leipzig. Der kriselnde BVB bleibt vor dem Spitzenspiel beider Verfolger ab 18.30 Uhr vorerst nur dank des besseren Torverhältnisses auf Platz eins der Tabelle. In Hannover enttäuschten die Dortmunder vor 49.000 Zuschauern. Offensiv, weil sie trotz zahlreicher Chancen nur zu Treffern des später mit Rot vom Platz gestellten Dan-Axel Zagadou (27.) und Andrej Jarmolenko (52.) kamen. Defensiv, weil der hochstehende BVB von Hannover immer wieder ausgekontert wurde und vier Tore sowie einen Platzverweis kassierte. Für Hannover trafen Jonathas (20.) per umstrittenem Foulelfmeter, Ihlas Bebou (40./86.) und Felix Klaus (59.). Der Aufsteiger setzte sich dadurch in der Spitzengruppe fest und liegt nur noch zwei Zähler hinter der Borussia.

1899 Hoffenheim - Bor. Mönchengladbach 1:3 (1:0)

Die Superserie ist gerissen: 1899 Hoffenheim hat nach 22 Heimspielen ohne Niederlage wieder eine Pleite im eigenen Stadion kassiert. Das Team von Julian Nagelsmann unterlag Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:0). Die zuvor letzte Heimniederlage hatte es am 14. Mai 2016 gegen Schalke 04 (1:4) gegeben. Thorgan Hazard (61.), Weltmeister Matthias Ginter (79.) und Jannik Vestergaard (81.) waren für Gladbach erfolgreich. Die Borussia betrieb damit Wiedergutmachung für das blamable 1:5 gegen Bayer Leverkusen in der Vorwoche. Kerem Demirbay (25.) hatte die Hoffenheimer mit einem Traumtor in Führung gebracht. Für Gesprächsstoff sorgte 1899-Coach Nagelsmann. Er warf nach Gladbachs Ausgleich vor Wut eine Flasche weg und traf dabei einen Fan im Publikum. Der 30-Jährige hob danach sofort entschuldigend den Arm. Nach Spielende ging Nagelsmann umgehend auf die Tribüne und entschuldigte sich persönlich mit einer Umarmung bei dem Besucher, den er versehentlich getroffen hatte.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

Die zermürbende Sieglosserie des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga hat sich auch im rheinischen Derby fortgesetzt. Drei Tage nach dem erlösenden 3:1 im DFB-Pokal bei Hertha BSC verloren die Rheinländer das 61. Bundesliga-Duell bei Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:0) und bleiben weiter ohne Saisonsieg in der Liga. Obwohl die Kölner zur Pause durch das erste Bundesliga-Tor von Sehrou Guirassy (23.) führten, kassierten sie am 10. Spieltag die achte Niederlage und sind mit zwei Punkten weiter abgeschlagen Tabellenletzter. Die Woche, die mit der mysteriösen Trennung von Sportchef Jörg Schmadtke hektisch begann, endete nach dem Pokal-Erfolgserlebnis von Berlin wieder einmal ernüchternd. Für Bayer war es dagegen im Endeffekt eine nahezu perfekte Woche. Nach dem furiosen 5:1 in Mönchengladbach und dem 4:1 im DFB-Pokal gegen Union Berlin schafften die Leverkusener durch das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage den Anschluss an die Spitzengruppe. Der wieder sehr starke Leon Bailey (54.) und Sven Bender (73.) sicherten in der 2. Halbzeit den Sieg.

Hertha BSC - Hamburger SV 2:1 (1:0)

Anders als Köln hat Hertha BSC seine quälende Sieglosserie beendet und die Misere beim Hamburger SV verschärft. Im niveauarmen und kampfgeprägten Duell der beiden Krisen-Klubs setzten sich die Berliner dank ihrer Effizienz bei Standardsituationen mit 2:1 (1:0) durch. Niklas Stark (12.) und Karim Rekik (50.) sorgten mit Kopfbällen nach Ecken für den ersten Pflichtspielerfolg des Teams von Trainer Pal Dardai nach sieben Spielen ohne Sieg. Trotz des Tordebüts von Sturmjuwel Jann-Fiete Arp (73.) vor 52.131 Zuschauern spitzt sich die Lage für den HSV weiter zu. Seit acht Partien warten die Hanseaten nun bereits auf einen Sieg, die Offensive blieb bis zum Anschlusstreffer erneut den Beweis der Bundesligatauglichkeit schuldig. Ganze drei Tore in den vergangenen acht Partien sind zu wenig. Von Relegationsrang 16 droht am Sonntag der erstmalige Absturz in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz.

FC Schalke - VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)

Die Unentschieden-Könige des VfL Wolfsburg haben die Siegesserie von Schalke 04 gestoppt. Das Team von Trainer Domenico Tedesco kam nach zuletzt drei Pflichtspielerfolgen gegen die Niedersachsen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. VfL-Coach Martin Schmidt stellte damit einen Bundesliga-Rekord auf: Die ersten sechs Spiele bei einem neuen Klub Remis zu spielen, gelang noch keinem Trainer zuvor. Nabil Bentaleb hatte dominante Gelsenkirchener mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis in Führung gebracht (43.). Mario Gomez vergab zunächst den Ausgleich ebenfalls durch Strafstoß nach Ansicht der Fernsehbilder (60.), ehe Divock Origi (90.+3) Wolfsburg noch einen Punkt sicherte.

