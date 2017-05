Sport

So läuft das Bundesliga-Finale: HSV "kackt ab", Hertha-Frauen sollen trauern

Von Anja Rau

Der Meister steht fest, die Absteiger auch - Spannung satt bietet der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison trotzdem. Mittendrin im Getümmel: die Relegations-Profis vom HSV. Oben geht's noch um Europa - mit Schnappatmungs-Garantie.

So läuft der Kampf um die Relegation

Der Hamburger SV hat es sich vor dem finalen Kampf um den Relegationsplatz gemütlich gemacht: Kaminbar, Weinkeller, luxuriöser Wellnessbereich und keine externe Ablenkung vor dem großen Showdown am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga (alle Spiele ab 15.30 Uhr im n-tv.de-Liveticker). Bis gestern genossen Coach Markus Gisdol und seine Männer die Ruhe in ihrer Luxusherberge in Rotenburg. Bis ins letzte Detail - sogar beim Schiedsrichter - sollte alles passen, damit die Kicker in der Nervenschlacht gegen den VfL Wolfsburg ihr ganzes, ähm…, Können abrufen können. Ein Sicherheitsdienst schirmte das Team ab, sogar bei der Nahrungsaufnahme wartete eine besondere Motivation auf die Relegations-Veteranen: "Let's do it, HSV", stand auf den Äpfeln, die für die Spieler auf den Zimmern bereit lagen.

Alles ganz nett, reicht aber nicht. Sagt zumindest Tim "Gym" Wiese. In seiner Kolumne bei der "Bild" schreibt er: "Ich weiß nicht, wie oft der Fußballgott bei denen noch ein Auge zudrücken will. So viel Dusel gibt es gar nicht. Sie werden aber gegen Wolfsburg verkacken und landen auf Platz 16. Der Druck ist zu groß. Der HSV landet in der Relegation. Aber die werden sie dann wieder überstehen.“ Nun aber erstmal der Showdown. Und dass auch Wolfsburg selbst noch auf Platz 16 abrutschen könnte, wenn sie nicht mindestens ein Remis in Hamburg holen, macht die Sache umso prekärer. Was allerdings neben der besseren tabellarischen Ausgangsposition für den VfL spricht: die Serie. Der HSV ist seit fünf Partien sieglos, verlor unter anderem daheim gegen Absteiger Darmstadt. Die Wolfsburger dagegen blieben unter Andries Jonker, Saisontrainer Nummer drei, in vier von sechs Spielen auf fremdem Platz ungeschlagen. Und sie haben ja auch noch Mario Gomez, der in elf Partien zehn Treffer erzielte. Tipp: 1:3

Ein dritter Kandidat im Duell um die Saisonverlängerung ist der FC Augsburg. Allerdings müsste es schon ziemlich blöd laufen für die Schwaben. Auch wenn die Auswärtsaufgabe in Sinsheim, bei 1899 Hoffenheim, alles andere als gemütlich ist. Denn die "Nagelsmänner" kämpfen im Fernduell mit dem BVB (siehe unten) noch um Rang drei, der direkt in die Champions League führt. Dennoch sagt Augsburgs Trainer Manuel Baum: "Ich habe ein gutes Gefühl." Tipp (trotzdem): 3:0

Wie sieht's mit Platz drei aus?

Für Borussia Dortmund gut. Die haben den Platz nämlich inne. Allerdings sind sie punktgleich mit Hoffenheim. Die spielen (siehe oben) gegen Augsburg, während der BVB Werder Bremen zu Gast hat. "Das sind besondere Spiele mit einem besonderen Knistern in der Luft", urteilt BVB-Trainer Thomas Tuchel - noch ganz entspannt. Dabei ist seine Lage ja gar nicht so prima. Denn wer die Medienberichte der vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt hat, der könnte durchaus auf die Idee kommen, dass sich der 43-Jährige heute zum letzten Mal als Chefcoach auf der BVB-Bank im Signal-Iduna-Park niederlässt. Aber nun, lassen wir das, und gucken aufs Sportliche. Denn die Bremer haben ja durchaus auch noch Ambitionen, kommen also nicht zum lustigen Ausklang in den Ruhrpott. Denn nach einem absolut verkorksten Ligastart winkt noch die Teilnahmeberechtigung für die Europa League. 10.000 Fans wollen ihren Klub dabei in Dortmund unterstützen. Allerdings konnten die Bremer die vergangenen neun Mal nichts von der Borussia mitnehmen. Tipp: 2:1

War sonst noch was?

FC Bayern - SC Freiburg: Philipp Lahm verabschiedet sich, Xabi Alonso verabschiedet sich, Tom Starke verabschiedet sich und Urgestein Hermann Gerland wechselt vereinsintern die Position - es wird wehmütig werden in der Allianz-Arena. Und dann doch irgendwie fröhlich, schließlich wartet die Meisterschale auf ihre Übergabe und das Siegerbier möchte vergossen werden. Der SC Freiburg darf aller Voraussicht nach freundlich dabei zusehen – und wenn die Konkurrenz im Kampf um Europa bockt, sogar mitfeiern. Tipp: 3:0

FC Ingolstadt - FC Schalke 04: Trauerstimmung beim FC Ingolstadt - es ist das vorerst letzte Erstliga-Spiel. Trauerstimmung auch beim FC Schalke - sie erreichen erstmals seit 2010 nicht die internationalen Plätze. Ein Spiel, bei dem es um nichts mehr geht. Tipp: 1:1

Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98: Mit ganz viel Glück erreicht Gladbach noch den siebten Tabellenplatz - und dürfte dann der anderen Borussia, der aus Dortmund, im Pokalfinale ordentlich die Daumen drücken. Denn bei einem Sieg des BVB würde der siebte Platz noch für die internationale Qualifikation reichen. Tipp: 2:0

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig: DFB-Pokalfinalist spielt gegen Deutschen Vizemeister. Fazit: Für beide war es eine erquickliche Saison, für beide geht es in diesem Spiel um nichts mehr. Tipp: 0:3

1. FC Köln - Mainz 05: Dem FSV kann im Grunde nichts mehr passieren, auch wenn er beim 1. FC Köln verliert. Entscheidend ist die mit Abstand beste Tordifferenz aller Teams im Tabellenkeller und die Tatsache, dass Hamburg und Wolfsburg gegeneinander spielen. Der Effzeh dagegen hat noch Erwartungen an den letzten Spieltag: die Europa League winkt aus der Nähe. "Ich bin mir sicher, dass meine Spieler durchs Stadion getragen werden", sagt jedenfalls Trainer Peter Stöger schon mal optimistisch. Tipp: 2:0

Der n-tv.de Geheimtipp

Pal Dardai, Trainer von Hertha BSC Berlin, möchte am späten Samstagnachmittag traurige Frauen sehen. Warum? Wegen Europa, wegen der Europa League: "Ein Nachteil ist das nur für unsere Frauen. Durch die Doppelbelastungen bist du ständig weg. Aber für einen Fußballer ist es das Schönste. Du kannst spielen, spielen, spielen." Die Berliner haben im vielbeschworenen Fünfkampf um Europa die besten Karten - und den vermeintlich leichtesten Gegner: Bayer Leverkusen. Die Werkself hängt in der unteren Tabellenhälfte fest - es geht höchstens noch um die Ehre. Und um einen versöhnlichen Abschied für Übergangstrainer Tayfun Korkut, der in der vergangenen Woche unschön herauskomplimentiert wurde.

Von Rudi Völlers ausgegebenem Saisonziel sind die Leverkusener jedenfalls meilenweit entfernt: "Unser Ziel ist, den Abstand auf Dortmund zu verkürzen." Aha. Nunja. Egal. Tipp: 3:1

Wer spielt das beste Phrasenschach?

"Ich habe ihm nur gesagt, er soll sich melden, wenn Barcelona anruft. Das haben sie - glaub ich - nicht." Trainer Alexander Nouri nach seiner Vertragsverlängerung bei Werder Bremen über mögliche Anfragen anderer Klubs bei seinem Berater.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 20. Mai. 15:30 Uhr 1. FC Köln -:- FSV Mainz Borussia Dortmund -:- Werder Bremen Borussia M'gladbach -:- SV Darmstadt Eintracht Frankfurt -:- RB Leipzig Bayern München -:- SC Freiburg FC Ingolstadt -:- FC Schalke Hamburger SV -:- VfL Wolfsburg Hertha BSC -:- Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim -:- FC Augsburg « zurück Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 24 7 2 85:21 64 79 2. RB Leipzig 33 20 6 7 64:37 27 66 3. Borussia Dortmund 33 17 10 6 68:37 31 61 4. 1899 Hoffenheim 33 16 13 4 64:37 27 61 5. Hertha BSC 33 15 4 14 41:41 0 49 6. SC Freiburg 33 14 6 13 41:56 -15 48 7. 1. FC Köln 33 11 13 9 49:42 7 46 8. Werder Bremen 33 13 6 14 58:60 -2 45 9. Borussia M'gladbach 33 12 8 13 43:47 -4 44 10. FC Schalke 33 11 9 13 44:39 5 42 11. Eintracht Frankfurt 33 11 8 14 34:41 -7 41 12. Bayer Leverkusen 33 10 8 15 47:53 -6 38 13. FSV Mainz 33 10 7 16 44:53 -9 37 14. FC Augsburg 33 9 10 14 35:51 -16 37 15. VfL Wolfsburg 33 10 7 16 33:50 -17 37 16. Hamburger SV 33 9 8 16 31:60 -29 35 17. FC Ingolstadt 33 8 7 18 35:56 -21 31 18. SV Darmstadt 33 7 3 23 26:61 -35 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 4 0 51:8 43 40 2. Borussia Dortmund 16 12 4 0 37:9 28 40 3. 1899 Hoffenheim 16 11 5 0 35:14 21 38 4. RB Leipzig 17 12 2 3 35:16 19 38 5. Hertha BSC 16 12 1 3 26:13 13 37 6. SC Freiburg 17 10 2 5 23:24 -1 32 7. 1. FC Köln 16 8 6 2 27:17 10 30 8. FC Schalke 17 8 5 4 29:15 14 29 9. Eintracht Frankfurt 16 7 6 3 22:16 6 27 10. Borussia M'gladbach 16 7 4 5 24:16 8 25 11. FSV Mainz 17 7 4 6 30:26 4 25 12. Werder Bremen 17 8 1 8 28:24 4 25 13. Hamburger SV 16 7 4 5 19:24 -5 25 14. Bayer Leverkusen 17 5 6 6 27:28 -1 21 15. FC Augsburg 17 5 6 6 22:25 -3 21 16. SV Darmstadt 17 6 3 8 18:25 -7 21 17. VfL Wolfsburg 17 5 3 9 15:25 -10 18 18. FC Ingolstadt 16 4 4 8 20:29 -9 16 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 17 12 3 2 34:13 21 39 2. RB Leipzig 16 8 4 4 29:21 8 28 3. 1899 Hoffenheim 17 5 8 4 29:23 6 23 4. Borussia Dortmund 17 5 6 6 31:28 3 21 5. Werder Bremen 16 5 5 6 30:36 -6 20 6. VfL Wolfsburg 16 5 4 7 18:25 -7 19 7. Borussia M'gladbach 17 5 4 8 19:31 -12 19 8. Bayer Leverkusen 16 5 2 9 20:25 -5 17 9. 1. FC Köln 17 3 7 7 22:25 -3 16 10. FC Augsburg 16 4 4 8 13:26 -13 16 11. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 12. FC Ingolstadt 17 4 3 10 15:27 -12 15 13. Eintracht Frankfurt 17 4 2 11 12:25 -13 14 14. FC Schalke 16 3 4 9 15:24 -9 13 15. Hertha BSC 17 3 3 11 15:28 -13 12 16. FSV Mainz 16 3 3 10 14:27 -13 12 17. Hamburger SV 17 2 4 11 12:36 -24 10 18. SV Darmstadt 16 1 0 15 8:36 -28 3

Quelle: n-tv.de