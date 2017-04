Sport

Klartext nach Hoffenheim-Pleite: Halbherzige Bayern warnen sich selbst

Ausgerechnet vor den Top-Spielen gegen Borussia Dortmund und Real Madrid offenbart der FC Bayern ungewohnte Schwächen. Allerdings kommt die Niederlage gegen Hoffenheim gerade noch rechtzeitig. Nicht nur Mats Hummels fordert mehr Einsatz.

Präsident Uli Hoeneß hastete kommentarlos davon, Trainer Carlo Ancelotti flüchtete sich in eine Fußball-Floskel - dafür redete Abwehrchef Mats Hummels vor den Kracher-Duellen mit Borussia Dortmund und Real Madrid Klartext. "Das war ein Dämpfer zur rechten Zeit", sagte Hummels nach der zweiten Bayern-Pleite in dieser Fußball-Bundesligasaison beim 0:1 in Hoffenheim. "In der ersten Halbzeit waren wir ganz schwach unterwegs. Da haben wir gesehen: Passiv und zögerlich sind wir nicht mal halb so stark, wie wenn wir eine gewisse Intensität ins Spiel bringen."

Im deutschen Clásico gegen den BVB am Samstag (ab 18.30 Uhr im n-tv.de Liveticker) fordert Hummels 100 Prozent. Das Duell mit seinem alten Arbeitgeber hat für den Abwehrspezialisten trotz der geklärten Machtverhältnisse im Titelrennen immer noch reichlich Brisanz. "Wir wollen unseren Vorsprung halten und natürlich nicht ohne Punkte aus der schwierigen Woche herausgehen", sagte der Nationalspieler und kündigte an: "Wir werden alles auf den Platz bringen, was wir haben."

"Immer einen Schritt zu spät"

Das war am Dienstagabend in den ersten 45 Minuten nicht der Fall. Selten hat man den Branchenprimus aus München so unterlegen erlebt wie in Halbzeit eins gegen Hoffenheim. Die stürmischen Hausherren kontrollierten mit aggressivem Power-Fußball den Rekordmeister, der sich wie im falschen Film vorkam. "Wir waren etwas überrascht von der Spielweise der TSG und standen defensiv nicht so gut. Hoffenheim hat sehr intensiv gespielt", sagte Ancelotti. "Wir waren nicht so kompakt."

Das war noch vornehm ausgedrückt. Die Bayern leisteten sich ungewohnt viele Ballverluste und offenbarten riesige Lücken in der Abwehr. "Wir haben überhaupt nicht gut gestanden und waren immer einen Schritt zu spät", befand Arjen Robben. Und Hummels kritisierte: "Wir waren nicht auf allen Positionen voll da, haben nur reagiert, nicht agiert." Mit der unerklärlichen Passivität habe man die ohnehin schon starken Hoffenheimer noch stärker gemacht. Dass die Bayern bis zur Pause nicht mehr als den einen Gegentreffer des überragenden Andrej Kramaric (21. Minute) kassierten, lag zum einen an der Abschlussschwäche der Hoffenheimer und zum anderen an Bayern-Keeper Sven Ulreich.

"An manchen Tagen klappt es eben nicht"

Der 28-Jährige, der den Platz zwischen den Pfosten spätestens im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch wieder für den nach einer Fußoperation zurückkehrenden Stammtorwart Manuel Neuer räumen soll, vereitelte einige Großchancen. "Schade, dass ich nicht zu Null gespielt habe. Das war mein Ziel", sagte Ulreich und räumte ein: "Jede Niederlage tut weh, auch wenn sie in der Tabelle keine großen Auswirkungen hat." Die Pleite wird die Bayern anstacheln - zumal sie im zweiten Durchgang ihre gewohnte Klasse demonstrierten. "Da hat man gesehen, was es ausmacht, wenn wir richtig Leben reinbringen", erklärte Hummels.

Plötzlich kam Hoffenheim unter Druck und konnte sich in der Schlussphase kaum noch befreien. "In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, waren aggressiver. Wir hatten Chancen, den Ausgleich zu erzielen", analysierte Ancelotti und verabschiedete sich mit einer alten Weisheit: "An manchen Tagen klappt es eben nicht. So ist Fußball."

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Di., 04. Apr. 20:00 Uhr 1. FC Köln 1:0 (0:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht Borussia Dortmund 3:0 (1:0) Hamburger SV Spielbericht Werder Bremen 3:0 (1:0) FC Schalke Spielbericht 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0) Bayern München Spielbericht Mi., 05. Apr. 20:00 Uhr FSV Mainz -:- RB Leipzig Borussia M'gladbach -:- Hertha BSC FC Augsburg -:- FC Ingolstadt SV Darmstadt -:- Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg -:- SC Freiburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 27 20 5 2 67:14 53 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 24 51 4. Borussia Dortmund 27 14 8 5 58:28 30 50 5. 1. FC Köln 27 10 10 7 39:31 8 40 6. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 7. Eintracht Frankfurt 27 10 7 10 26:28 -2 37 8. Werder Bremen 27 10 5 12 42:46 -4 35 9. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 10. FC Schalke 27 9 7 11 33:31 2 34 11. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 12. Bayer Leverkusen 26 9 5 12 40:43 -3 32 13. VfL Wolfsburg 26 8 6 12 26:37 -11 30 14. Hamburger SV 27 8 6 13 26:50 -24 30 15. FSV Mainz 26 8 5 13 34:43 -9 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 26 6 4 16 25:43 -18 22 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 3. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 4. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. 1. FC Köln 13 7 5 1 20:10 10 26 7. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 14. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. VfL Wolfsburg 13 4 4 5 15:20 -5 16 6. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 13 3 1 9 12:24 -12 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de