Brisanz im Niedersachsen-Derby: Hannover 96 hat Druck von allen Seiten

Hannover 96 muss, Eintracht Braunschweig will aufsteigen. Ein winziger Zähler trennt die Rivalen - selten war das Niedersachsen-Derby brisanter. Dazu gibt es für die Profis aus der Landhauptstadt noch eindeutige Ansagen - von Klubboss, Trainer und Fans.

Druck vom Präsidenten, Druck vom Trainer und Druck von den Fans: Im hochbrisanten Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am morgigen Samstag (13 Uhr) sind die Gastgeber zum Siegen verdammt. Denn alle rund um den Maschsee erwarten vom Bundesliga-Absteiger die sofortige Rückkehr in die Erstklassigkeit.

Die sportliche Situation ist klar: Momentan liegen die Gäste als Tabellenzweite einen Zähler vor Hannover. Bei einem Dreier in der WM-Arena würde der Vorsprung der Braunschweiger auf vier Punkte anwachsen - bei nur noch fünf ausstehenden Spielen. 96-Klubboss Martin Kind jedenfalls hat vor der 148. Auflage des Nachbarschaftsduell unmissverständlich klar gemacht, auf welches Szenario man sich an der Leine einzustellen hat, wenn der Aufstieg verfehlt würde: "Der Haushalt würde deutlich reduziert, ein zweites Mal könnten wir Verluste wie in dieser Saison nicht vertreten."

Zum Ende der laufenden Spielzeit wird bei den Roten ein Saisonminus von rund zehn Millionen Euro erwartet. Ein finanzieller Gang ins Risiko, der für Unternehmer Kind aber unausweichlich erschien. Denn der 72-Jährige möchte seine Mission nicht bei einem Zweitligisten beenden: "Ich höre erst auf, wenn wir wieder aufgestiegen sind."

Gewaltbereite Fans sorgen für Großeinsatz der Polizei

Trainer Andre Breitenreiter muss also liefern, der Coach und Ur-Hannoveraner weiß nur zu gut, wie lange die Anhänger ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus der Löwestadt auf ein Erfolgserlebnis warten. "Der letzte Derbysieg liegt 19 Jahre zurück. Jetzt wollen wir gewinnen und an Braunschweig vorbeiziehen", sagte der 43-Jährige. Breitenreiter spielte noch als Zweitliga-Profi im benachbarten Wolfsburg, als 96 im Jahr 1998 mit 1:0 in der damals drittklassigen Regionalliga in Braunschweig gewann - durch ein Tor des späteren Nationalspielers Gerald Asamoah.

Schon damals ging es hitzig auf der Tribüne und rund um das Stadion zu, und auch diesmal richtet sich die Polizei auf alle Eventualitäten ein. "Wir müssen mit hoher Gewaltbereitschaft rechnen, sagte Gesamteinsatzleiter Jörg Müller. Etwa 1500 Fans aus beiden Lagern werden als "gewaltgeneigt" eingestuft, gut 100 Anhänger gelten sogar als "gewaltsuchend".

Die sportliche Drucksituation in Hannover kann man bei Eintracht Braunschweig mit Gelassenheit betrachten. Trainer Torsten Lieberknecht ist schon jetzt der Meinung, "dass unser Team eine herausragende Saison absolviert hat". Dennoch: Der Reiz, die immer konkreter werdende Aufstiegschance beim Schopf zu packen, wächst: "Wir wären schon enttäuscht, wenn sich dieser Traum nicht erfüllen würde."

Und damit er sich erfüllt, haut sich der Coach vor der Partie Hardrock-Mucke von AC/DC auf die Ohren, um heiß zu werden: "Das bringt dich schon in Wallung."

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 13:00 Uhr FC Nürnberg -:- FC Erzgebirge Aue Hannover 96 -:- Eintracht Braunschweig So., 16. Apr. 13:30 Uhr Union Berlin -:- Kaiserslautern FC St. Pauli -:- Würzburger Kickers Karlsruher SC -:- FC Heidenheim Dynamo Dresden -:- Fortuna Düsseldorf 1860 München -:- SV Sandhausen VfL Bochum -:- Greuther Fürth Mo., 17. Apr. 20:15 Uhr Arminia Bielefeld -:- VfB Stuttgart « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 2. Eintracht Braunschweig 28 15 9 4 42:27 15 54 3. Hannover 96 28 15 8 5 43:29 14 53 4. Union Berlin 28 15 6 7 42:29 13 51 5. Dynamo Dresden 28 12 9 7 44:34 10 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 29:34 -5 40 7. FC Heidenheim 28 9 9 10 37:31 6 36 8. FC Nürnberg 28 10 5 13 38:43 -5 35 9. SV Sandhausen 28 8 10 10 33:31 2 34 10. Fortuna Düsseldorf 28 8 10 10 30:31 -1 34 11. VfL Bochum 28 7 13 8 33:38 -5 34 12. Würzburger Kickers 28 7 11 10 28:30 -2 32 13. Kaiserslautern 28 7 11 10 22:26 -4 32 14. 1860 München 28 9 5 14 32:39 -7 32 15. FC Erzgebirge Aue 28 8 8 12 30:43 -13 32 16. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 17. FC St. Pauli 28 7 8 13 26:31 -5 29 18. Karlsruher SC 28 4 10 14 21:42 -21 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 14 11 2 1 23:9 14 35 2. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 3. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 4. Union Berlin 14 9 3 2 24:9 15 30 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 14 6 6 2 24:17 7 24 7. 1860 München 14 7 3 4 22:17 5 24 8. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 9. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 10. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 11. VfL Bochum 13 5 7 1 20:16 4 22 12. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 13. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 14. FC Nürnberg 14 5 3 6 17:18 -1 18 15. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 16. FC St. Pauli 14 3 6 5 15:13 2 15 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 14 3 5 6 14:21 -7 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 14 6 3 5 20:17 3 21 3. Eintracht Braunschweig 14 5 6 3 14:12 2 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 14:13 1 19 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 8. FC Heidenheim 14 3 5 6 17:18 -1 14 9. SV Sandhausen 14 3 5 6 16:19 -3 14 10. FC Erzgebirge Aue 14 3 5 6 15:22 -7 14 11. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:20 -7 14 12. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 13. Würzburger Kickers 13 3 4 6 15:18 -3 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 14 1 6 7 8:19 -11 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de