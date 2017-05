Sport

Sehnsucht nach der Bundesliga: Hannover hat Druck, VfB ersten Matchball

Das Duell zwischen den Aufstiegsfavoriten Hannover 96 und dem VfB Stuttgart elektrisiert beide Klubs. "Ich hasse die zweite Liga!", sagt Martin Kind. Aber auch die Braunschweiger Eintracht will den vorletzten Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga machen.

Martin Kind sehnt die Sekunde herbei, an dem sein persönlicher Albtraum ein Ende hat. "Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Ich hasse die zweite Liga!", sagte der mächtige Präsident von Hannover 96 vor dem großen Aufstiegsgipfel gegen den VfB Stuttgart. Es waren Worte, die aus tiefstem Herzen kamen. Doch vor dem mit Spannung erwarteten Duell heute (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) ist alles andere als klar, dass der Unternehmer in diesem Sommer erlöst wird. Einen Matchball hat am 33. Spieltag haben nur die Fußballer des VfB.

DAS RESTPROGRAMM 3 + vielleicht 1 um den Aufstieg 1. VfB Stuttgart, 66/59:35

Hannover 96 (A), Würzburger Kickers (H) 2. Eintracht Braunschweig, 63/48:29

Arminia Bielefeld (A), Karlsruher SC (H)

---------------------------------------------------------------

3. Hannover 96, 63/49:31

VfB Stuttgart (H), SV Sandhausen (A)

---------------------------------------------------------------

4. 1. FC Union Berlin, 57/49:37

1. FC Heidenheim (H), Greuther Fürth (A)

"Der Druck nimmt hinten raus schon nochmal zu, aber wir können damit umgehen", sagte Stuttgarts Trainer Hannes Wolf selbstbewusst. Und dann ist ja da auch noch der aufmüpfige Rivale Eintracht Braunschweig, der seinen zweiten Platz um keinen Preis mehr gegen eine Relegations-Teilnahme eintauschen will. Dem "alternativlosen" Ziel Aufstieg hat Kind - der seine Aussagen auf einem Fußball-Talk der Neuen Presse traf - alles untergeordnet. Der mächtige Unternehmer wechselte die komplette Führungsmannschaft aus, ihr steht nun Horst Heldt vor. Der langjährige Schalker ist optimistisch, seinen Präsidenten bald von den Zweitliga-Qualen erlösen zu können. "Ich bin davon überzeugt, dass wir direkt aufsteigen", sagte Manager Heldt vor dem Showdown mit seinem Ex-Klub aus Schwaben, mit dem er 2007 die deutsche Meisterschaft gewann.

"Natürlich gibt es auch Nervosität"

Der 47-Jährige gibt sich in der entscheidenden Phase der Saison gänzlich unaufgeregt - auch wenn die 96er nur als Dritter hinter der punktgleichen Eintracht ins vorletzte Spiel gehen. "Jeder nimmt das so wahr, als hätten wir die schlechtesten Karten - aber das sehe ich nicht so", sagte Heldt: "Die besten hat wohl der VfB und ich gehe davon aus, dass sie sich trotz der Niederlage in Hannover Platz zwei nicht mehr nehmen lassen." Zwischen den Erzrivalen Hannover und Braunschweig werde es "extrem spannend".

Für Hannover gilt es am Sonntag vor allem, Stuttgarts Torjäger Simon Terodde an seiner Lieblingsbeschäftigung zu hindern. Mit 23 Toren ist der 29-Jährige die "Lebensversicherung" des VfB im engen Aufstiegsrennen. "Er ist schon die ganze Saison ein Vorbild für uns alle. Seine Tore sind unglaublich wichtig", sagte Wolf. Aber nicht nur Terodde, sondern alle drei verbliebenen Aufstiegsanwärter waren zuletzt im Flow, gewährten sich keine Fehltritte. Die zuletzt dreimal hintereinander siegreiche Eintracht setzte mit dem 3:1-Erfolg über Union Berlin ein Ausrufezeichen und sorgte dafür, dass die Köpenicker trotz geringer Restchancen das Träumen bereits eingestellt haben.

"Wir nerven extrem und sind immer noch ganz oben dabei", sagte Eintrachts Trainer Torsten Lieberknecht mit Blick auf die Favoriten aus Stuttgart und Hannover. Braunschweig tritt zeitgleich zu seinen Konkurrenten bei der abstiegsgefährdeten Arminia in Bielefeld ran. Alles ist angerichtet für enorm enge Finalspiele in der zweiten Liga um zwei direkte Aufstiegsplätze und den ungeliebten Relegationsrang. "Es ist spannend, es ist intensiv und natürlich gibt es auch eine Nervosität", sagte Heldt: "Aber die ist auch bei Stuttgart und Braunschweig vorhanden."

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag So., 14. Mai. 15:30 Uhr FC Nürnberg -:- Fortuna Düsseldorf Union Berlin -:- FC Heidenheim Arminia Bielefeld -:- Eintracht Braunschweig FC Erzgebirge Aue -:- Kaiserslautern FC St. Pauli -:- Greuther Fürth Würzburger Kickers -:- SV Sandhausen Hannover 96 -:- VfB Stuttgart Karlsruher SC -:- Dynamo Dresden 1860 München -:- VfL Bochum « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 32 20 6 6 59:35 24 66 2. Eintracht Braunschweig 32 18 9 5 48:29 19 63 3. Hannover 96 32 18 9 5 49:31 18 63 4. Union Berlin 32 17 6 9 49:37 12 57 5. Dynamo Dresden 32 12 10 10 48:42 6 46 6. Greuther Fürth 32 12 8 12 31:37 -6 44 7. FC Nürnberg 32 12 6 14 44:48 -4 42 8. FC St. Pauli 32 11 8 13 35:33 2 41 9. VfL Bochum 32 9 14 9 39:43 -4 41 10. FC Heidenheim 32 10 10 12 40:38 2 40 11. SV Sandhausen 32 9 11 12 39:35 4 38 12. Kaiserslautern 32 9 11 12 28:32 -4 38 13. Fortuna Düsseldorf 32 8 12 12 33:37 -4 36 14. 1860 München 32 10 6 16 35:43 -8 36 15. FC Erzgebirge Aue 32 9 9 14 36:51 -15 36 16. Würzburger Kickers 32 7 13 12 31:36 -5 34 17. Arminia Bielefeld 32 7 12 13 43:53 -10 33 18. Karlsruher SC 32 5 10 17 23:50 -27 25 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 16 13 2 1 25:9 16 41 2. Eintracht Braunschweig 16 12 3 1 33:16 17 39 3. VfB Stuttgart 16 12 2 2 36:14 22 38 4. Union Berlin 16 11 3 2 29:11 18 36 5. VfL Bochum 16 7 8 1 26:19 7 29 6. Greuther Fürth 16 9 2 5 17:15 2 29 7. Kaiserslautern 16 7 5 4 16:9 7 26 8. Dynamo Dresden 16 6 7 3 26:20 6 25 9. 1860 München 16 7 4 5 23:19 4 25 10. Arminia Bielefeld 16 6 6 4 25:23 2 24 11. SV Sandhausen 16 6 5 5 21:13 8 23 12. FC Heidenheim 16 6 5 5 22:17 5 23 13. FC Erzgebirge Aue 16 6 4 6 20:24 -4 22 14. FC St. Pauli 16 5 6 5 19:13 6 21 15. FC Nürnberg 16 6 3 7 21:22 -1 21 16. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 17. Fortuna Düsseldorf 16 3 7 6 18:22 -4 16 18. Karlsruher SC 16 3 5 8 15:25 -10 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 16 8 4 4 23:21 2 28 2. Eintracht Braunschweig 16 6 6 4 15:13 2 24 3. Hannover 96 16 5 7 4 24:22 2 22 4. Dynamo Dresden 16 6 3 7 22:22 0 21 5. FC Nürnberg 16 6 3 7 23:26 -3 21 6. Union Berlin 16 6 3 7 20:26 -6 21 7. Fortuna Düsseldorf 16 5 5 6 15:15 0 20 8. FC St. Pauli 16 6 2 8 16:20 -4 20 9. FC Heidenheim 16 4 5 7 18:21 -3 17 10. SV Sandhausen 16 3 6 7 18:22 -4 15 11. Greuther Fürth 16 3 6 7 14:22 -8 15 12. Würzburger Kickers 16 3 5 8 17:23 -6 14 13. FC Erzgebirge Aue 16 3 5 8 16:27 -11 14 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 16 2 6 8 12:23 -11 12 16. 1860 München 16 3 2 11 12:24 -12 11 17. Karlsruher SC 16 2 5 9 8:25 -17 11 18. Arminia Bielefeld 16 1 6 9 18:30 -12 9

