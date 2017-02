Sport

Mühen der 2. Fußball-Bundesliga: Hannover stolpert, Düsseldorf kriselt

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wird es immer spannender. Hannover 96 schafft gegen Bielefeld nur mit Mühe ein Remis und muss Verfolger Union Berlin näher heranrücken lassen. In Düsseldorf herrscht trotz Karneval weiter Tristesse.

Hannover 96 - Arminia Bielefeld 2:2 (1:2)

Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen gelassen. Der Erstliga-Absteiger kam gegen das Kellerkind Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Der Tabellenzweite liegt nur noch einen Punkt vor dem Verfolger Union Berlin, der am Freitag 2:0 gegen 1860 München gewonnen hatte. Die Ostwestfalen hingegen stecken nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen als 15. weiter tief im Abstiegskampf. Die Konkurrenten dahinter haben nur einen Zähler, aber auch ein Spiel weniger. Bielefeld ging vor 36.700 Zuschauern durch Tore von Christoph Heimlein (28.) und Fablian Klos (45.+2, Foulelfmeter) zweimal in Führung. Hannover glich durch Martin Harnik (37., Foulelfmeter) und Salif Sané (57.) zweimal aus.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim 0:0

Auch an Karneval hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seinen monatelangen Negativtrend nicht bremsen können. Von den jecken Tagen in der rheinischen Hochburg völlig uninspiriert blieb die Fortuna durch eine trostlose Nullnummer gegen den 1. FC Heidenheim schon zum neunten Mal in Serie sieglos und wartet nun eit über drei Monaten auf ein Erfolgserlebnis. Die 20.178 teilweise in Kostümen erschienenen Besucher hätten sich besser zu einem Besuch der vielen Feiern in Düsseldorfs naher Altstadt entschieden, denn beide Teams boten eine Begegnung auf unterem Zweitliga-Niveau. Heidenheim tritt im Rennen um den Anschluss zur Aufstiegszone nach nur einem Sieg aus sechs Spielen auf der Stelle.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 21 14 2 5 37:23 14 44 2. Hannover 96 22 12 6 4 39:27 12 42 3. Union Berlin 22 12 5 5 35:23 12 41 4. Eintracht Braunschweig 22 11 7 4 34:23 11 40 5. FC Heidenheim 22 9 6 7 31:21 10 33 6. Dynamo Dresden 21 8 7 6 28:25 3 31 7. SV Sandhausen 22 8 6 8 29:23 6 30 8. Würzburger Kickers 22 7 8 7 25:22 3 29 9. FC Nürnberg 21 8 5 8 35:36 -1 29 10. Greuther Fürth 22 8 5 9 24:31 -7 29 11. Fortuna Düsseldorf 22 6 9 7 21:23 -2 27 12. Kaiserslautern 21 6 8 7 16:17 -1 26 13. VfL Bochum 21 6 8 7 29:34 -5 26 14. 1860 München 22 7 4 11 27:31 -4 25 15. Arminia Bielefeld 22 4 7 11 27:40 -13 19 16. Karlsruher SC 21 3 9 9 17:28 -11 18 17. FC St. Pauli 21 4 6 11 16:27 -11 18 18. FC Erzgebirge Aue 21 4 6 11 20:36 -16 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 11 8 2 1 23:12 11 26 2. Hannover 96 11 8 2 1 19:9 10 26 3. VfB Stuttgart 10 8 0 2 22:9 13 24 4. Union Berlin 11 7 3 1 21:8 13 24 5. FC Heidenheim 11 6 2 3 18:9 9 20 6. VfL Bochum 10 5 5 0 18:13 5 20 6. 1860 München 11 6 2 3 18:13 5 20 8. Kaiserslautern 11 5 4 2 11:5 6 19 9. Greuther Fürth 11 6 1 4 14:14 0 19 10. SV Sandhausen 11 5 3 3 15:8 7 18 11. Dynamo Dresden 11 4 5 2 17:13 4 17 12. Würzburger Kickers 12 4 5 3 12:9 3 17 13. Arminia Bielefeld 11 4 4 3 16:16 0 16 14. Fortuna Düsseldorf 11 3 5 3 13:13 0 14 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 11 2 4 5 11:17 -6 10 18. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 6 2 3 15:14 1 20 2. FC Nürnberg 11 5 2 4 21:22 -1 17 3. Union Berlin 11 5 2 4 14:15 -1 17 4. Hannover 96 11 4 4 3 20:18 2 16 5. Eintracht Braunschweig 11 3 5 3 11:11 0 14 6. Dynamo Dresden 10 4 2 4 11:12 -1 14 7. FC Heidenheim 11 3 4 4 13:12 1 13 8. Fortuna Düsseldorf 11 3 4 4 8:10 -2 13 9. Würzburger Kickers 10 3 3 4 13:13 0 12 10. SV Sandhausen 11 3 3 5 14:15 -1 12 11. Greuther Fürth 11 2 4 5 10:17 -7 10 12. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 11:19 -8 9 13. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 14. FC St. Pauli 11 2 2 7 7:16 -9 8 15. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 16. VfL Bochum 11 1 3 7 11:21 -10 6 17. 1860 München 11 1 2 8 9:18 -9 5 18. Arminia Bielefeld 11 0 3 8 11:24 -13 3

Quelle: n-tv.de