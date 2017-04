Sport

2. Bundesliga im Überblick: Hannover stolpert in Aue, Bielefeld wankt

Bis zur 94. Minute winkt Hannover 96 im Aufstiegskrimi der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiger Dreier - dann schlägt Erzgebirge Aue zurück. Ähnlich turbulent kommt Bielefeld in Heidenheim zurück, allerdings ohne Happy End für die Arminia.

Erzgebirge Aue - Hannover 96 2:2 (1:1)

Durch ein Last-Second Gegentor ist Hannover 96 im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gestolpert. Bei Abstiegskandidat Erzgebirge Aue kassierten die Niedersachsen am 30. Spieltag in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 (1:1)-Endstand von Dimitri Nazarov und verpassten damit den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Mit 57 Punkten liegt 96 gleichauf mit Spitzenreiter VfB Stuttgart auf Platz zwei, die Schwaben können aber am Montagabend im Topduell gegen Union Berlin wieder davonziehen. Aue (33 Punkte) kletterte auf Platz 15. Vor 9700 Zuschauern im Erzgebirge brachte Waldemar Anton (3.) Hannover früh in Führung, Pascal Köpke (35.) glich aus. Torjäger Martin Harnik (59.) brachte Hannovers dem 17. Saisonsieg nahe, ehe die kalte Dusache durch Nazarov folgte.

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 2:2 (0:0)

Arminia Bielefeld tritt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Ostwestfalen blieben durch eine 2:2 (0:0) beim 1. FC Heidenheim zum zweiten Mal in Folge ohne Dreier und verharren mit 31 Punkten auf Rang 17, der direkt in die 3. Liga führt. Heidenheim verpasste zwar seinen ersten Heimsieg 2017, erreichte aber die magische 40-Punkte-Marke, die wohl gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. Florian Dick sorgte mit einem Eigentor in der 47. Minute für die Führung der Gastgeber. Mathias Wittek (57.) erhöhte auf auf 2:0, ehe Tom Schütz nur eine Minute später die Arminen wieder ins Spiel brachte. DSC-Torjäger Fabian Klos (61.) gelang dann sieben Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem 13. Saisontreffer der verdiente Ausgleich. Heidenheim spielte ab der 66. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Sebastian Griesbeck in Unterzahl.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 29 17 6 6 50:32 18 57 2. Hannover 96 30 16 9 5 46:31 15 57 3. Union Berlin 29 16 6 7 45:30 15 54 4. Eintracht Braunschweig 29 15 9 5 42:28 14 54 5. Dynamo Dresden 30 12 10 8 45:36 9 46 6. Greuther Fürth 30 12 7 11 30:35 -5 43 7. FC Heidenheim 30 10 10 10 40:33 7 40 8. FC Nürnberg 29 11 5 13 40:44 -4 38 9. VfL Bochum 29 8 13 8 34:38 -4 37 10. SV Sandhausen 29 8 11 10 34:32 2 35 11. FC St. Pauli 30 9 8 13 30:32 -2 35 12. Fortuna Düsseldorf 30 8 11 11 32:35 -3 35 13. Kaiserslautern 30 8 11 11 24:29 -5 35 14. 1860 München 30 9 6 15 33:41 -8 33 15. FC Erzgebirge Aue 30 8 9 13 33:47 -14 33 16. Würzburger Kickers 29 7 11 11 28:31 -3 32 17. Arminia Bielefeld 30 7 10 13 41:51 -10 31 18. Karlsruher SC 29 4 10 15 21:43 -22 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 3. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 4. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 5. Greuther Fürth 15 9 2 4 17:14 3 29 6. Kaiserslautern 15 7 5 3 15:7 8 26 7. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 8. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 9. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 10. FC Heidenheim 15 6 5 4 22:15 7 23 11. Arminia Bielefeld 15 6 5 4 24:22 2 23 12. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 13. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 14. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 15. FC Erzgebirge Aue 15 5 4 6 17:23 -6 19 16. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 17. Fortuna Düsseldorf 15 3 6 6 17:21 -4 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 15 7 4 4 20:19 1 25 2. Dynamo Dresden 15 6 3 6 20:18 2 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 15 4 7 4 22:22 0 19 7. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 8. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 9. FC St. Pauli 15 5 2 8 14:19 -5 17 10. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. Arminia Bielefeld 15 1 5 9 17:29 -12 8 17. 1860 München 15 2 2 11 10:23 -13 8 18. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8

