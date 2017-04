Sport

Aue steckt im Abstiegssumpf fest: Hannover triumphiert mit Derby-Sieg

Da ist Feuer drin im Derby der niedersächsischen Fußball-Zweitligisten - leider auch bei Krawallen schon vor dem Spiel. In der Tabelle zieht Hannover 96 wieder am Rivalen vorbei. Und Erzgebirge Aue wird mit dem Spiel in Nürnberg noch lange hadern.

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0)

Hannover 96 hat mit dem Sieg im 148. Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig einen großen Schritt zum Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Durch das verdiente 1:0 (1:0) im hochbrisanten Nachbarschaftsduell eroberte das Team von Trainer André Breitenreiter am 29. Spieltag zumindest vorerst die Tabellenführung in Liga zwei. Niclas Füllkrug (32.) sorgte mit seinem Treffer dafür, dass Hannover mit 56 Zählern bei noch fünf ausstehenden Spielen nun zwei Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Braunschweiger hat. Der VfB Stuttgart (54 Punkte) kann mit einem Sieg am Montag bei Arminia Bielefeld allerdings an die Spitze zurückkehren.

FC Nürnberg - Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat im sechsten Spiel unter seinem neuen Trainer Domenico Tedesco seine erste Niederlage kassiert. Nach dem 1:2 (0:1) beim 1. FC Nürnberg müssen die Sachsen sogar wieder den Sturz auf den Abstiegsrelegationsrang fürchten. Nürnberg hingegen konnte nach zuvor zwei Niederlagen in Serie trotz Unterzahl durch den glücklichen Siegtreffer von Cedric Teuchert (82.) wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Die Gastgeber waren vor 24.707 Zuschauern bereits in der ersten Halbzeit durch Tobias Kempe (24.) erstmals in Führung gegangen. Doch kurz nach Wiederanpfiff musste der "Club" zunächst eine Rote Karte gegen Patrick Kammerbauer (49.) wegen einer Notbremse gegen Pascal Köpke hinnehmen und aus dem anschließenden Freistoß auch den vorübergehenden Ausgleich der Gäste durch Mario Kvesic (51.) quittieren.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 29 16 8 5 44:29 15 56 2. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 3. Eintracht Braunschweig 29 15 9 5 42:28 14 54 4. Union Berlin 28 15 6 7 42:29 13 51 5. Dynamo Dresden 28 12 9 7 44:34 10 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 29:34 -5 40 7. FC Nürnberg 29 11 5 13 40:44 -4 38 8. FC Heidenheim 28 9 9 10 37:31 6 36 9. SV Sandhausen 28 8 10 10 33:31 2 34 10. Fortuna Düsseldorf 28 8 10 10 30:31 -1 34 11. VfL Bochum 28 7 13 8 33:38 -5 34 12. Würzburger Kickers 28 7 11 10 28:30 -2 32 13. Kaiserslautern 28 7 11 10 22:26 -4 32 14. 1860 München 28 9 5 14 32:39 -7 32 15. FC Erzgebirge Aue 29 8 8 13 31:45 -14 32 16. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 17. FC St. Pauli 28 7 8 13 26:31 -5 29 18. Karlsruher SC 28 4 10 14 21:42 -21 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 3. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 4. Union Berlin 14 9 3 2 24:9 15 30 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 14 6 6 2 24:17 7 24 7. 1860 München 14 7 3 4 22:17 5 24 8. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 9. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 10. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 11. VfL Bochum 13 5 7 1 20:16 4 22 12. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 13. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 14. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 15. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 16. FC St. Pauli 14 3 6 5 15:13 2 15 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 14 3 5 6 14:21 -7 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 14 6 3 5 20:17 3 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 14:13 1 19 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 8. FC Heidenheim 14 3 5 6 17:18 -1 14 9. SV Sandhausen 14 3 5 6 16:19 -3 14 10. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:20 -7 14 11. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 12. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 13. Würzburger Kickers 13 3 4 6 15:18 -3 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 14 1 6 7 8:19 -11 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de