Sport

Bochum kämpft - und verliert: Hannover übernimmt den zweiten Platz

Eine Halbzeit lang bietet der VfL Bochum in der 2. Fußball-Bundesliga Paroli, doch am Ende siegt Hannover. Bester Mann auf dem Platz ist Martin Harnik, dem einmal trotzdem die Nerven versagen.

Dank eines Doppelpacks von Martin Harnik hält Hannover 96 Anschluss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Saisontreffer neun und zehn des Torjägers sicherten den Niedersachsen einen hart erkämpften 2:1 (1:1)-Sieg gegen den VfL Bochum und die Rückkehr auf den zweiten Tabellenplatz. Das mögliche dritte Tor verpasste der Stürmer, als er in der 73. Minute einen Strafstoß am Tor vorbeischoss.

Der österreichische Nationalspieler war in der 45. Minute mit einem Drehschuss sowie in der 64. Minute per Foulelfmeter erfolgreich. Für die Gäste traf Johannes Wurtz (16.), es war das siebte Saisontor des Offensivspielers.

Vor 26.000 Zuschauern in der nur zur Hälfte gefüllten WM-Arena am Maschsee war der Erfolg der Hannoveraner Gastgeber am Ende verdient. Ohne vier Stammkräfte war die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek nur in der ersten Halbzeit ein absolut gleichwertiger Gegner.

Nach dem Seitenwechsel dominierte der Bundesliga-Absteiger mehr und mehr, doch in den meisten vielversprechenden Szenen war der finale Pass nicht präzise genug. Pech hatte der VfL allerdings, dass Schiedsrichter Tobias Stieler ein Handspiel von Salif Sané im eigenen Strafraum übersah (74.). Tim Hoogland traf mit einem Kopfball zudem nur die Latte (86.).

Hannovers Doppel-Torschütze Harnik sowie Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz verdienten sich die besten Noten. Herausragende Bochumer Akteure waren Torhüter Manuel Riemann sowie der quirlige Selim Gündüz.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Feb. 18:30 Uhr FC Nürnberg 1:1 (0:1) Eintracht Braunschweig Spielbericht FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0) Greuther Fürth Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Sa., 11. Feb. 13:00 Uhr Würzburger Kickers 0:2 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht 1860 München 2:1 (0:0) Karlsruher SC Spielbericht So., 12. Feb. 13:30 Uhr Union Berlin 3:1 (1:1) Arminia Bielefeld Spielbericht FC St. Pauli 2:0 (1:0) Dynamo Dresden Spielbericht VfB Stuttgart 2:1 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht Mo., 13. Feb. 20:15 Uhr Hannover 96 2:1 (1:1) VfL Bochum Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 20 13 2 5 35:22 13 41 2. Hannover 96 20 11 5 4 35:24 11 38 3. Eintracht Braunschweig 20 10 6 4 32:22 10 36 4. Union Berlin 20 10 5 5 31:22 9 35 5. FC Heidenheim 20 9 5 6 30:19 11 32 6. Dynamo Dresden 20 8 7 5 27:23 4 31 7. SV Sandhausen 20 8 6 6 29:19 10 30 8. FC Nürnberg 20 8 5 7 35:34 1 29 9. Würzburger Kickers 20 7 7 6 23:19 4 28 10. Fortuna Düsseldorf 20 6 8 6 21:22 -1 26 11. Greuther Fürth 20 7 4 9 22:30 -8 25 12. Kaiserslautern 20 5 8 7 13:17 -4 23 13. VfL Bochum 20 5 8 7 27:33 -6 23 14. 1860 München 20 6 4 10 25:29 -4 22 15. Karlsruher SC 20 3 9 8 16:26 -10 18 16. FC St. Pauli 20 4 5 11 15:26 -11 17 17. Arminia Bielefeld 20 4 5 11 24:37 -13 17 18. FC Erzgebirge Aue 20 4 5 11 19:35 -16 17 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 10 8 1 1 22:11 11 25 2. Hannover 96 10 8 1 1 17:7 10 25 3. VfB Stuttgart 10 8 0 2 22:9 13 24 4. Union Berlin 10 6 3 1 19:8 11 21 5. FC Heidenheim 10 6 2 2 17:7 10 20 6. SV Sandhausen 10 5 3 2 15:7 8 18 7. Dynamo Dresden 10 4 5 1 16:11 5 17 8. VfL Bochum 9 4 5 0 16:12 4 17 9. 1860 München 10 5 2 3 16:13 3 17 10. Würzburger Kickers 11 4 4 3 11:8 3 16 11. Kaiserslautern 10 4 4 2 8:5 3 16 12. Greuther Fürth 10 5 1 4 13:14 -1 16 13. Arminia Bielefeld 10 4 3 3 15:15 0 15 14. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 13:13 0 13 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 10 2 4 4 10:15 -5 10 18. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. FC Nürnberg 10 5 2 3 21:20 1 17 2. VfB Stuttgart 10 5 2 3 13:13 0 17 3. Dynamo Dresden 10 4 2 4 11:12 -1 14 4. Union Berlin 10 4 2 4 12:14 -2 14 5. Hannover 96 10 3 4 3 18:17 1 13 6. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 8:9 -1 13 7. SV Sandhausen 10 3 3 4 14:12 2 12 8. FC Heidenheim 10 3 3 4 13:12 1 12 9. Würzburger Kickers 9 3 3 3 12:11 1 12 10. Eintracht Braunschweig 10 2 5 3 10:11 -1 11 11. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9 12. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 13. FC Erzgebirge Aue 10 2 2 6 10:18 -8 8 14. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 15. FC St. Pauli 10 2 1 7 6:15 -9 7 16. VfL Bochum 11 1 3 7 11:21 -10 6 17. 1860 München 10 1 2 7 9:16 -7 5 18. Arminia Bielefeld 10 0 2 8 9:22 -13 2

Quelle: n-tv.de