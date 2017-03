Sport

"Bitte sofort löschen!": Herthas Plattenhardt wütend über AfD-Post

Auf Twitter sorgt ein Foto für Ärger: Darauf zu sehen ist Hertha-Profi Marvin Plattenhardt, der mit einem AfD-Abgeordneten posiert. Verbreitet wird das Bild von der AfD-Fraktion - doch als Plattenhardt das erfährt, fordert er umgehend die Löschung.

Fußballprofi Marvin Plattenhardt von Hertha BSC hat sich von einem gemeinsam mit dem AfD-Abgeordneten Frank Scheermesser aufgenommenen Foto distanziert. In Fan-Pose sitzt der Abgeordnete des Berliner Parlaments zusammen mit dem Schützen des Siegtores beim 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund nach dem Spiel auf einer Couch.

Dazu twitterte die AfD-Fraktion: "Unser Abgeordneter mit dem Siegtorschützen", und mit Bezug auf den heimstarken Berliner Fußball-Bundesligisten: "Langsam wird die Serie unheimlich". Das Foto sei nach dem Spiel bei einer Sponsoren-Veranstaltung aufgenommen worden.

Plattenhardt habe nicht gewusst, mit wem er sich fotografieren ließ, teilte am Sonntag ein Vereinsvertreter mit. Der Freistoß-Spezialist twitterte: "Foto bitte sofort löschen!" Er habe keine Ahnung gehabt, "wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar!"

Beim Auslaufen am Tag nach dem Spiel nahm Plattenhardt nun auch persönlich Stellung zu dem Vorfall. "Es ist nicht korrekt, so etwas zu posten", erklärte der Torschütze zum 2:1. Der Politiker habe sich ihm nicht vorgestellt, sagte Plattenhardt. Der Hertha-Spieler habe "gleich reagiert" und klargestellt, dass er "damit nichts am Hut hat".

In den sozialen Medien bedankte sich Plattenhardt bei einem Nutzer, der ihn auf das Bild aufmerksam gemacht hatte: "Danke für den Hinweis. Hatte keine Ahnung, mit wem ich mich da fotografieren lasse. Frechheit! Plattenhardt hat sich offenbar bereits mit Twitter in Verbindung gesetzt. "Bin dran...", schrieb der Berliner unter einen Kommentar.

Gegenüber der AfD behält sich der Abwehrspieler auch juristische Schritte vor. "Ich kann dort nicht persönlich hingehen und sagen: Löscht das Foto! Wenn überhaupt muss man da den Rechtsanwalt einschalten", sagte er beim Auslaufen am Sonntag: "Es ist nicht korrekt, so etwas zu posten. Ich habe reagiert, das war der richtige Schritt. Jetzt schauen wir mal, wie die Sache die nächsten Tage verläuft." Hertha kündigte an, den Linksverteidiger im Falle einer juristischen Auseinandersetzung unterstützen zu wollen.

Quelle: n-tv.de