Bayern und BVB auf Asientour: Hoeneß verteidigt Marketingreisen

In der Bundesliga harte Konkurrenten, nun auch in China: Immer mehr Klubs zieht's in der Vorbereitung nach China. "Wenn du die Märkte beackern willst, musst du da hin", sagt Bayern-Präsident Hoeneß. BVB-Boss Watzke sieht es genauso.

Die Asienreisen der deutschen Fußball-Vereine sind für Präsident Uli Hoeneß vom Rekordmeister Bayern München sportlich fragwürdig, aber dennoch unverzichtbar. Der Traum eines jeden Trainers, seine Mannschaft "sechs Wochen hinter verschlossenen Türen" auf die neue Saison vorbereiten zu können, sei damit nicht zu vereinbaren, sagte Hoeneß dem "Kicker". "Das ist ganz klar ein Problem für jeden Trainer."

Allerdings seien die Marketingreisen alternativlos. "Wenn du die neuen Märkte beackern willst, dann musst du da hin", sagte Hoeneß dem Fachblatt. "Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City: Die sind alle unterwegs."

In diesem Sommer reisen die Bayern vom 16. bis 28. Juli, Borussia Dortmund vom 13. bis 19. Juli und Schalke 04 vom 16. bis 22. Juli nach Asien. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht auf dem wichtigsten Wachstumsmarkt angesichts der großen Konkurrenz "die Verpflichtung, deutlich mehr Fernsehgelder zu generieren". Das komme "auch den kleineren Vereinen zugute".

