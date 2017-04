Sport

Leipzig fertigt Mitaufsteiger ab: Hoffenheim entscheidet Torfestival für sich

Im Kampf um Europa fackeln Hoffenheim und Gladbach ein Torfeuerwerk ab - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Die Borussia profitiert aber davon, dass auch Hertha und Köln nicht siegen können. Die Dortmunder schießen sich Richtung Normalität.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1)

Borussia Dortmund hat im ersten Bundesliga-Spiel nach dem Bombenanschlag auf den Teambus weiter Kurs auf die Champions League gehalten. Vier Tage nach dem schockierenden Attentat gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1 (2:1) und blieb damit auch im 35. Bundesliga-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Marco Reus bei seinem Comeback nach sechswöchiger Verletzungspause (3.), Abwehrchef Sokratis (34.) und Pierre-Emerick Aubameyang (86.) trafen für den BVB. Die Gäste blieben trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Marco Fabian (29.) auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg. Die Europa-League-Plätze rücken für die Hessen damit in immer weitere Ferne.

RB Leipzig - SC Freiburg 4:0 (2:0)

RB Leipzig hat mühelos einen weiteren Schritt zur direkten Qualifikation für die Champions League gemacht. Der Rekord-Aufsteiger gewann sein Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg völlig souverän mit 4:0 (2:0) und darf dank des vierten Erfolgs in Serie als Tabellenzweiter von der Teilnahme an der Königsklasse träumen. Für die Sachsen (61 Punkte) war es bereits der 19. Saisonsieg.

Yussuf Poulsen (36.) und Timo Werner (42.) sorgten für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl bereits vor der Pause für die Entscheidung. Naby Keita (51.) und Diego Demme (90.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Derweil erhielten die Europapokal-Hoffnungen der Freiburger von Coach Christian Streich einen kleinen Dämpfer.

1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:3 (2:2)

1899 Hoffenheim hat seinen Heimrekord ausgebaut und hält in der Fußball-Bundesliga weiter Kurs auf die Champions League. Der Tabellendritte setzte sich am 29. Spieltag in einer turbulenten Begegnung mit 5:3 (2:2) gegen Borussia Mönchengladbach durch. Damit ist die TSG, die ihre erste Europacup-Teilnahme ganz dicht vor Augen hat, in dieser Saison zu Hause weiter unbesiegt (15 Partien).

Ádám Szalai (9./24.), Kerem Demirbay (58./89.) und Mark Uth (75.) trafen für die Kraichgauer. Für die Borussia bedeutet die erste Pleite nach sechs Spielen gegen Hoffenheim ohne Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Europa League. Daran änderten auch die Tore von Jannik Vestergaard (31.), Lars Stindl (35.) und Mahmoud Dahoud (78.) nichts.

FSV Mainz - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Die Jobgarantie für Martin Schmidt hat ihre Wirkung nicht verfehlt und lässt den FSV Mainz im Abstiegskampf ein wenig durchatmen: Die Rheinhessen feierten beim 1:0 (1:0) gegen die international ambitionierte Hertha aus Berlin den ersten Sieg nach zuvor fünf Pleiten in Serie.

Die Berliner indes kassierten die achte Auswärtsschlappe in Folge und haben durch diese Misere einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. Sie mussten damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Europa League hinnehmen. Vor rund 30.579 Zuschauern besiegelte Danny Latza (45.+1) den ersten Mainzer Heimerfolg seit über neun Wochen.

FC Augsburg - 1. FC Köln 2:1 (2:0)

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein kräftiges Lebenszeichen gesendet, für den 1. FC Köln gerät die Teilnahme am Europapokal in Gefahr. Mit einer lange Zeit vor allem kämpferisch bärenstarken Vorstellung gewannen die Schwaben gegen defensiv häufig unerklärlich fahrige Rheinländer trotz am Ende doppelter Unterzahl 2:1 (2:0) und beendeten eine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Sieg auf eindrucksvolle Weise.

Auch für FCA-Trainer Manuel Baum, dem Manager Stefan Reuter unter der Woche eine Jobgarantie ausgesprochen hatte, war der wichtige Erfolg eine Erleichterung. Dennoch hat sich Augsburg mit nunmehr 32 Punkten längst nicht aller Sorgen entledigt, während Köln es versäumte, seine Ausgangsposition im Rennen um die Qualifikation für die Europa League zu verbessern.

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 3:0 (1:0)

Der VfL Wolfsburg hat seine sportliche Talfahrt erst einmal gestoppt und den Hoffnungen des FC Ingolstadt auf den Klassenerhalt wieder einen Dämpfer verpasst. Nach zuvor drei Spielen mit nur einem Punkt gewannen die Niedersachsen am Samstag das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga mit 3:0 (1:0) und verschafften sich damit ein klein wenig Luft im Abstiegskampf. Der FC Ingolstadt war dagegen der große Verlierer des Spieltages. Nach drei Siegen in Serie setzte es für das Team von Trainer Maik Walpurgis eine verdiente Niederlage, durch die der Abstand zum Relegationsplatz wieder anwuchs.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 15:30 Uhr FSV Mainz 1:0 (1:0) Hertha BSC Spielbericht Borussia Dortmund 3:1 (2:1) Eintracht Frankfurt Spielbericht FC Augsburg 2:1 (2:0) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (2:0) SC Freiburg Spielbericht 1899 Hoffenheim 5:3 (2:2) Borussia M'gladbach Spielbericht VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 15. Apr. 18:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Bayern München So., 16. Apr. 15:30 Uhr Werder Bremen -:- Hamburger SV So., 16. Apr. 17:30 Uhr SV Darmstadt -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 28 21 5 2 71:15 56 68 2. RB Leipzig 29 19 4 6 55:30 25 61 3. 1899 Hoffenheim 29 14 12 3 56:31 25 54 4. Borussia Dortmund 29 15 8 6 62:33 29 53 5. Hertha BSC 29 13 4 12 37:35 2 43 6. SC Freiburg 29 12 5 12 36:51 -15 41 7. 1. FC Köln 29 10 10 9 42:36 6 40 8. Borussia M'gladbach 29 11 6 12 37:41 -4 39 9. Eintracht Frankfurt 29 10 8 11 29:33 -4 38 10. FC Schalke 28 10 7 11 37:32 5 37 11. Werder Bremen 28 10 6 12 44:48 -4 36 12. Bayer Leverkusen 28 10 5 13 42:44 -2 35 13. VfL Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 -12 33 14. Hamburger SV 28 9 6 13 28:51 -23 33 15. FSV Mainz 29 9 5 15 37:47 -10 32 16. FC Augsburg 29 8 8 13 28:46 -18 32 17. FC Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 -19 28 18. SV Darmstadt 28 4 3 21 19:56 -37 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 15 12 1 2 31:11 20 37 2. Bayern München 14 11 3 0 48:6 42 36 3. Borussia Dortmund 14 11 3 0 35:8 27 36 4. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 5. Hertha BSC 14 11 1 2 24:9 15 34 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 14 7 5 2 22:13 9 26 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. FSV Mainz 15 6 4 5 25:22 3 22 13. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 14. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 15. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 14:18 -4 17 16. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 17. FC Ingolstadt 14 4 3 7 17:24 -7 15 18. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 14 4 7 3 22:17 5 19 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:25 2 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 8. SC Freiburg 15 4 4 7 18:29 -11 16 9. FC Augsburg 14 4 3 7 11:22 -11 15 10. Borussia M'gladbach 15 4 3 8 16:29 -13 15 11. 1. FC Köln 15 3 5 7 20:23 -3 14 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 15 4 1 10 14:26 -12 13 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 15 2 3 10 13:26 -13 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 14 0 0 14 6:34 -28 0

Quelle: n-tv.de