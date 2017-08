Sport

Champions-League-Hammer: Hoffenheim fordert Klopps "Reds"

Der erstmalige Weg in die Fußball-Champions-League führt für Bundesligist Hoffenheim über die Anfield Road. In der letzten Qualifikationsrunde vor der Königsklasse muss sich 1899 gegen den FC Liverpool beweisen. Und trifft dabei auf einen alten Bekannten.

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim trifft in den Play-offs zur Champions League auf den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Die Kraichgauer genießen am 15./16. August zunächst Heimrecht gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp und müssen am 22./23. August an der Anfield Road antreten. Für die TSG kommt es damit zum Wiedersehen mit Roberto Firmino, der 2015 für die Rekordablöse von 41 Millionen Euro von Hoffenheim nach Liverpool gewechselt war.

Der Brasilianer spielte von 2011 bis 2015 für 1899, erzielte in 140 Spielen 38 Tore, ehe er für rund 41 Millionen Euro zum Premier-League-Klub wechselte. Gegenüber der "Bild"-Zeitung hatte der 25-Jährige noch vor der Auslosung gesagt: "Ich wünsche mir, dass wir nicht gegeneinander spielen müssen, weil sonst ja einer von uns ausscheiden würde. Ich fände es toll, wenn wir in der Gruppenphase aufeinander treffen."

Im Falle des Einzugs in die Gruppenphase der Königsklasse winken Hoffenheim bei der Premiere auf der internationalen Bühne Millioneneinnahmen. Bei einem Scheitern würde die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Europa League spielen. Seit der Premiere 1997 sind erst vier deutsche Teams in den Playoffs gescheitert: 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012). Hoffenheim hatte als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals den Europapokal erreicht. Bereits sicher für die Gruppenphase qualifiziert sind Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Die übrigen Partien in der Übersicht

FK Karabach Agdam - FC Kopenhagen

Apoel Nikosia - Slavia Prag

Olympiakos Piräus - HNK Rijeka

Celtic Glasgow - FK Astana

Hapoel Be'er Scheva - NK Maribor

Istanbul Basaksehir - FC Sevilla

Young Boys Bern - ZSKA Moskau

SSC Neapel - OGC Nizza

Sporting Lissabon - Steaua Bukarest

Quelle: n-tv.de