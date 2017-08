Sport

"Kein Limit setzen": Huddersfield spielt jetzt mit den Großen

Das kleine Huddersfield Town kann den Start der Premier-League-Saison kaum abwarten. Die großen Namen machen dem deutschen Trainer David Wagner keine Angst. Die Spieler raten ihren Konkurrenten bereits zu Schienbeinschonern.

Pep Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte, Arséne Wenger, Jürgen Klopp, David Wagner ... Wagner? "Passt nicht, oder?", sagt Wagner bei der Auflistung selbst - und lacht herzhaft. Doch was sich abwegig anhört, ist seit dem märchenhaften Aufstieg des kleinen Huddersfield Town in die große Premier League längst Realität geworden. Der 45-Jährige gehört als Trainer der "Terriers" nun zum Establishment im Weltfußball.

Am 12. August beginnt für das Team des deutschen Trainers und seine sechs deutschen Profis das Abenteuer bei Crystal Palace. Doch Angst vor den beiden Klubs aus Manchester, vor Meister Chelsea, Arsenal oder Tottenham, die alle mit Millionen nur so um sich werfen? Fehlanzeige!

"Wenn ein Spieler 100 Millionen kostet und der steht neben dir auf dem Platz, dann kämpft man mit dem auch um den Ball. Und den werde ich auf meine Art und Weise genauso nett behandeln wie einen Spieler in der Championship. Da gibt es keine Rücksicht", sagt Verteidiger Michael Hefele, bis 2016 in Unterhaching, Fürth und Dresden aktiv, und fügt schmunzelnd an: "Ich hoffe, dass sie die Schienbeinschoner dran haben. Dann geht es los."

Terriers gelten als Absteiger Nummer eins

Die Euphorie um den kleinen Klub aus der 150.000-Einwohner-Stadt in West Yorkshire ist riesig. Und mittendrin der frühere Mainzer Wagner, bester Kumpel von Klopp, und seine deutschen Jungs wie eben Hefele, Chris Löwe, Elias Kachunga oder Christopher Schindler. Mit ihnen hatte beim Meister von 1924, 1925 und 1926 in der vergangenen Saison sensationell der Erfolg Einzug gehalten. Doch es gibt nicht wenige Experten, die eine Ende des wundersamen Aufstiegs prophezeien und Huddersfield in der Premier League als Absteiger Nummer eins sehen.

Und genau in dieser Rolle fühlen sich die "Terriers" pudelwohl. "Das war alles ein Traum, jetzt ist es Realität. Wir sind aber auch nicht aufgestiegen, um Hallo zu sagen oder Fotos zu machen, sondern um uns durchzubeißen", betont Hefele: "Wir haben die ersten Kapitel geschrieben, jetzt kommen die nächsten dran." Heißt zunächst: Klassenerhalt, auch wenn der 26-Jährige sagt: "Es gibt no limits." Ein Satz, den auch Wagner im Trainingslager in Kirchberg/Tirol mit Nachdruck unterstreicht: "Wir wollen uns kein Limit setzen und uns selbst beschneiden." Die Zuversicht sei zwar "nicht grenzenlos, aber ausreichend. Wir haben eine Chance. Es liegt an uns, was wir daraus machen."

Teuerster Einkauf kostete 13 Millionen Euro

Bescheidene 43 Millionen Euro hat Huddersfield bislang in neue Spieler investiert. Teuerster Einkauf ist Stürmer Steve Mounié, der für 13 Millionen aus Montpellier kam. Für englische Verhältnisse ein echtes Schnäppchen. Doch das ist für Wagner nicht entscheidend. "Wir wissen, dass wir in dieser Liga finanziell nicht mitspielen können. Das war aber letzte Saison schon genauso. Auch da waren wir nur unter den letzten Fünf. Wir wissen, dass wir neue Wege finden müssen", betont der Deutsch-Amerikaner.

Doch so neu werden diese Wege für Huddersfield auch in der Premier League nicht sein. "Wir müssen ganz, ganz extrem über unser Team kommen, über unsere Identität, über unsere sehr aggressive Art des Fußballspielens. Wir wollen unangenehm sein", sagt Wagner, "dann schauen wir mal, wie die Anderen damit zurechtkommen". Wenn man am Ende der Saison dann sagen könne, so Wagner weiter, "wir haben das Maximale für Huddersfield herausgeholt, dann sind wir 100 Prozent glücklich und auch auf einem Tabellenplatz, der uns berechtigt, auch eine weitere Saison in der Premier League zu spielen." Mit Guardiola, Wenger, Klopp oder Mourinho.

Quelle: n-tv.de