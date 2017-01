Sport

Liverpool lässt Punkte liegen: Ibrahimovic ärgert Klopp

Für den FC Liverpool reicht es im Duell mit Erzfeind Manchester United nur zu einem Unentschieden. Auch wenn der Ausgleichstreffer von Zlatan Ibrahimovic nicht hätte zählen dürfen, verliert Jürgen Klopp mit den Reds wichtigen Boden im Titelkampf.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League einen Prestigesieg verpasst. Im Auswärtsspiel beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United kamen die Reds nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Vor 75.000 Zuschauern im ausverkauften Old Trafford brachte James Milner den FC Liverpool per Elfmeter in Führung (27.). Paul Pogba hatte den Ball zuvor im Strafraum mit der Hand gespielt. Zlatan Ibrahimovic (84.) sicherte Man United mit seinem späten Tor einen Punkt. Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen, weil Manchesters Antonio Valencia zuvor im Abseits gestanden hatte.

United blieb somit im wettbewerbsübergreifend 16 Spiele in Folge ungeschlagen. Die Siegesserie von neun Erfolgen hintereinander endete indes. Englands Superstar Wayne Rooney absolvierte sein 450. Premier-League-Spiel:Er ist erst der 21. Spieler, der diese Marke knackt. Für Jürgen Klopp war es das siebte Trainer-Duell mit Jose Mourinho. Lediglich einmal musste sich der Deutsche geschlagen geben: Bei Dortmunds Champions-League-Halbfinal-Rückspiel 2013 gegen Mourinhos Real Madrid.

In der Premier-League-Tabelle ist Liverpool nach dem 21. Spieltag mit 45 Punkten Dritter hinter den punktgleichen Tottenham Hotspur und hat sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea. Manchester United, das zuletzt neun Siege in Serie gefeiert hatte, ist Tabellensechster mit zwölf Punkten Rückstand auf Chelsea.

Quelle: n-tv.de