Duisburg berappelt sich: Ingolstadt stürzt die glücklose Fortuna

Punktgleich, aber nur noch Zweiter: Fortuna Düsseldorf gibt durch eine erneute Niederlage die Führung in der 2. Fußball-Bundesliga an Aufsteiger Holstein Kiel ab. Währenddessen jubeln die Duisburger über einen klaren Sieg und St. Pauli hadert mit erneutem Remis.

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)

Der FC Ingolstadt hat Fortuna Düsseldorf von der Spitze der 2. Liga gestürzt und sich mit Nachdruck im Aufstiegskampf angemeldet. Den Schanzern gelang am 14. Spieltag beim 1:0 (1:0) in einem umkämpften Duell mit dem bisherigen Tabellenführer der fünfte Pflichtspielsieg nacheinander.

Die seit drei Begegnungen sieglose Fortuna (30 Punkte) steht erstmals seit dem 7. Spieltag nicht mehr auf Rang eins. Der FCI, für den Alfredo Morales traf (45.), hat noch zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz drei.

FC St. Pauli - SSV Jahn Regensburg 2:2 (2:2)

Der FC St. Pauli tritt auf der Stelle. Das ambitionierte Team von Trainer Olaf Janßen kam trotz eines Chancenplus nicht über ein 2:2 (2:2) gegen Jahn Regensburg hinaus. Es war die fünfte sieglose Partie für die Kiezkicker in Serie, die Spitzenteams sind schon ein Stück weit enteilt.

In einer wilden ersten Hälfte dominierten zunächst die Gäste und gingen per Doppelschlag von Marco Grüttner (21.) und Sargis Adamyan (24.) verdient mit 2:0 in Führung. St. Pauli glich jedoch noch vor der Halbzeitpause aus. Erst traf Kapitän Lasse Sobiech mit einem technisch anspruchsvollen Linksschuss (40.), dann legte Sami Allagui aus nicht geahndeter Abseitsposition per Kopf nach (45.).

MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue 3:0 (0:0)

Der MSV Duisburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Ilja Grujew besiegte Erzgebirge Aue mit 3:0 (0:0) und verbesserte sich nach dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage mit 19 Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Matchwinner der Duisburger war Cauly Oliveira-Souza (50./54.) mit einem Doppelpack. Den Endstand stellte Boris Taschtschy (85.) her. Aue fiel mit 18 Zählern hinter den MSV zurück.

