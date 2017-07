Sport

Uefa-Vizepräsident im Visier: Inhaftierter Villar Llona gibt Ämter auf

Er sitzt bereits im Gefängnis und ist von seinem Amt als spanischer Fußball-Verbandschef suspendiert worden - nun hat Ángel María Villar Llona seine Ämter bei der Uefa und der Fifa niedergelegt. Der Verdacht der Korruption wiegt zu schwer.

Der suspendierte spanische Fußball-Verbandschef Ángel María Villar Llona ist als Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union Uefa und auch des Weltverbandes Fifa zurückgetreten. Wie die Uefa weiter mitteilte, gab der 67-Jährige auch sein Amt im Uefa-Exekutivkomitee mit sofortiger Wirkung auf. Auch bei der Fifa ist Villar Llona nicht mehr im Amt. Seine Position als Vizepräsident habe er ebenfalls aufgegeben, bestätigt die Fifa.

"Infolgedessen übt Herr Villar Llona ab sofort keinerlei offizielle Funktion innerhalb der Uefa mehr aus", hieß es in der Uefa-Mitteilung. Der slowenische Verbands-Präsident Aleksander Ceferin habe das Kündigungsschreiben angenommen und Villar Llona für seine langen Jahre im Dienste des europäischen Fußballs gedankt.

Aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens in Spanien wolle die Uefa keine weiteren Stellungnahmen zu dieser Angelegenheit abgeben. Der 67-Jährige war in der vergangenen Woche gemeinsam mit seinem Sohn Gorka, bis Sommer 2016 Generalsekretär des südamerikanischen Verbandes Conmebol, und weiteren hochrangigen Funktionären festgenommen worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt.

Der 67-Jährige wollte sich gegen Kaution freikaufen, dies wurde aber durch den zuständigen Richter Santiago Pedraz untersagt. Als Grund führte der Richter das hohe Fluchtrisiko wegen der "gewaltigen finanziellen Mittel" und die Gefahr der Beweisvernichtung an. Vom Exekutivkomitee des Obersten Nationalen Spanischen Sportrats CSD war der Funktionär bereits für ein Jahr suspendiert worden. Villar Llona stand seit fast 30 Jahren an der Spitze. Als Vertreter benannte der Verband am Mittwoch Juan Luis Larrea.

Quelle: n-tv.de