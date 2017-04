Sport

2. Bundesliga im Überblick: KSC braucht ein Wunder, Braunschweig siegt

Der Aufstiegsthriller in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter, und mitten drin ist Eintracht Braunschweig. Gegen Bochum ziehen die Niedersachsen mit dem Spitzenduo gleich. Quasi abgestiegen ist der Karlsruher SC. Würzburg muss weiter zittern.

SV Sandhausen - Karlsruher SC 4:0 (2:0)

Der Karlsruher SC ist kaum noch zu retten, der Abstieg in die 3. Fußball-Liga vielleicht schon in einer Woche amtlich: Am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Badener beim SV Sandhausen mit 0:4 (0:2) und haben bei noch vier ausstehenden Begegnungen elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Richard Sukuta-Pasu (17./68.), Thomas Pledl (33.) und Jakub Kosecki (90.) verschafften dem SVS mit ihren Treffern ein Polster auf die Abstiegszone. Gleichzeitig sorgten sie dafür, dass der KSC zum siebten Mal in Folge ohne Sieg blieb.

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Eintracht Braunschweig spricht im Aufstiegsrennen weiter ein gewichtiges Wort mit. Die Niedersachsen besiegten am 30. Spieltag den VfL Bochum mit 2:0 (0:0) und liegen zumindest vorläufig hinter dem VfB Stuttgart und vor dem Erzrivalen Hannover 96 (alle 57 Punkte) auf dem zweiten Platz. Acht Tage nach der schmerzhaften 0:1-Niederlage in Hannover schoss der schwedische Angreifer Christoffer Nyman (46./87.) die Braunschweiger zum elften Heimsieg der Saison. Sollte Stuttgart am Montag gegen Union Berlin (54) verlieren, ginge das Top-Quartett der Liga punktgleich in die letzten vier Spieltage.

Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

Die Würzburger Kickers haben auch im Franken-Derby gegen den 1. FC Nürnberg ihre Sieglos-Serie nicht beenden können und bleiben in großer Abstiegsgefahr. Durch ein 1:1 (1:0)verpasste das Team von Coach Bernd Hollerbach den ersten Dreier in der Rückrunde und ist als Tabellen-14. punktgleich mit Erzgebirge Aue auf dem Relegationsrang. Die Gastgeber waren durch Valdet Rama (10.) in einer starken ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen, konnten dann aber nicht das zweite Tor nachlegen. Der eingewechselte Cedric Teuchert sorgte in der 80. Minute für den Ausgleich für enttäuschende Nürnberger.

Fr., 21. Apr. 18:30 Uhr Kaiserslautern 1:0 (0:0) 1860 München Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (0:0) Dynamo Dresden Spielbericht Sa., 22. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim 2:2 (0:0) Arminia Bielefeld Spielbericht FC Erzgebirge Aue 2:2 (1:1) Hannover 96 Spielbericht So., 23. Apr. 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig 2:0 (0:0) VfL Bochum Spielbericht Würzburger Kickers 1:1 (1:0) FC Nürnberg Spielbericht SV Sandhausen 4:0 (2:0) Karlsruher SC Spielbericht Mo., 24. Apr. 20:15 Uhr VfB Stuttgart -:- Union Berlin

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 29 17 6 6 50:32 18 57 2. Eintracht Braunschweig 30 16 9 5 44:28 16 57 3. Hannover 96 30 16 9 5 46:31 15 57 4. Union Berlin 29 16 6 7 45:30 15 54 5. Dynamo Dresden 30 12 10 8 45:36 9 46 6. Greuther Fürth 30 12 7 11 30:35 -5 43 7. FC Heidenheim 30 10 10 10 40:33 7 40 8. FC Nürnberg 30 11 6 13 41:45 -4 39 9. SV Sandhausen 30 9 11 10 38:32 6 38 10. VfL Bochum 30 8 13 9 34:40 -6 37 11. FC St. Pauli 30 9 8 13 30:32 -2 35 12. Fortuna Düsseldorf 30 8 11 11 32:35 -3 35 13. Kaiserslautern 30 8 11 11 24:29 -5 35 14. Würzburger Kickers 30 7 12 11 29:32 -3 33 15. 1860 München 30 9 6 15 33:41 -8 33 16. FC Erzgebirge Aue 30 8 9 13 33:47 -14 33 17. Arminia Bielefeld 30 7 10 13 41:51 -10 31 18. Karlsruher SC 30 4 10 16 21:47 -26 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Eintracht Braunschweig 15 11 3 1 30:15 15 36 3. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 4. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 5. Greuther Fürth 15 9 2 4 17:14 3 29 6. Kaiserslautern 15 7 5 3 15:7 8 26 7. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 8. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 9. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 10. SV Sandhausen 15 6 5 4 21:12 9 23 11. FC Heidenheim 15 6 5 4 22:15 7 23 12. Arminia Bielefeld 15 6 5 4 24:22 2 23 13. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 14. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 15. FC Erzgebirge Aue 15 5 4 6 17:23 -6 19 16. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 17. Fortuna Düsseldorf 15 3 6 6 17:21 -4 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 15 7 4 4 20:19 1 25 2. Dynamo Dresden 15 6 3 6 20:18 2 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 15 4 7 4 22:22 0 19 7. FC Nürnberg 15 5 3 7 22:26 -4 18 8. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 9. FC St. Pauli 15 5 2 8 14:19 -5 17 10. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. Arminia Bielefeld 15 1 5 9 17:29 -12 8 17. 1860 München 15 2 2 11 10:23 -13 8 18. Karlsruher SC 15 1 5 9 7:25 -18 8

Quelle: n-tv.de