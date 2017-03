Sport

2. Bundesliga im Überblick: KSC desolat, Aue zittert, Dynamo träumt

Die 2. Fußball-Bundesliga hat ein neues Schlusslicht, den Karlsruher SC. Der verdient sich die Rote Laterne mit einer Heimklatsche gegen Düsseldorf. Dynamo Dresden schlägt Sandhausen und schielt Richtung Aufstiegsplätze. Eng bleibt es für Erzgebirge Aue.

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf 0:3 (0:2)

Für den Karlsruher SC wird die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer bedrohlicher. Die Elf von Mirko Slomka verlor nach einem schwachen Auftritt mit 0:3 (0:2) gegen Fortuna Düsseldorf und ist am 25. Spieltag erstmals in dieser Saison Tabellenletzter. Der frühere Karlsruher Rouwen Hennings mit einem Doppelpack (26./89. Minute) und ein Eigentor von Jordi Figueras (29.) bescherten den Gastgebern, die zuletzt nur einen Sieg aus sieben Spielen holten, die klare Heimniederlage. Für die Fortuna dürfte die Gefahr, noch in den Tabellenkeller zu rutschen, nach dem verdienten zweiten Auswärtssieg in Serie erledigt sein.

Dynamo Dresden - SV Sandhausen 2:0 (1:0)

Nach fünf Anläufen hat Dynamo Dresden den ersten Heimsieg in diesem Jahr geschafft. Der Fußball-Zweitligist aus Sachsen gewann gegen den SV Sandhausen mit 2:0 (1:0). Vor 27.926 Zuschauern erzielten Erich Berko (29.) und Philip Heise (79.) die Dynamo-Tore. Damit konnte Dresden, das seinen letzten Heimerfolg am 20. November gegen Fürth (2:1) gefeiert hatte, den Abstand auf das Führungsquartett bis auf fünf Punkte verkürzen.

VfL Bochum - Erzgebirge Aue 1:1 (0:1)

Erzgebirge Aue steht weiter auf einem Abstiegsplatz. Die Sachsen kamen trotz einer frühen 1:0-Führung nicht über ein 1:1 (1:0) beim VfL Bochum hinaus und verpassten mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco den zweiten Sieg nacheinander. Vor 13.875 Zuschauern im Ruhrstadion gingen die Gäste durch einen von Dimitrij Nazarov verwandelten Foulelfmeter in der 11. Spielminute in Führung und hatten sogar weitere Chancen. Nach dem Wechsel spielte aber nur noch der VfL und schaffte durch Johannes Wurtz (62.) den verdienten Ausgleich. Aue bleibt damit als Tabellen-Vorletzter stark abstiegsgefährdet.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 18:30 Uhr Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Eintracht Braunschweig 3:2 (1:1) FC Heidenheim Spielbericht 1860 München 2:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht Sa., 18. Mär. 13:00 Uhr FC St. Pauli 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (1:0) VfB Stuttgart Spielbericht So., 19. Mär. 13:30 Uhr Karlsruher SC 0:3 (0:2) Fortuna Düsseldorf Spielbericht Dynamo Dresden 2:0 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Mo., 20. Mär. 20:15 Uhr Union Berlin -:- FC Nürnberg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 25 15 4 6 41:26 15 49 2. Union Berlin 24 14 5 5 39:24 15 47 3. Eintracht Braunschweig 25 13 8 4 40:27 13 47 4. Hannover 96 25 13 7 5 40:29 11 46 5. Dynamo Dresden 25 11 8 6 39:29 10 41 6. Greuther Fürth 25 10 6 9 27:32 -5 36 7. FC Heidenheim 25 9 8 8 36:27 9 35 8. Fortuna Düsseldorf 25 8 9 8 27:26 1 33 9. SV Sandhausen 25 8 8 9 32:28 4 32 10. FC Nürnberg 24 9 5 10 36:38 -2 32 11. VfL Bochum 25 7 10 8 33:38 -5 31 12. Würzburger Kickers 25 7 8 10 26:28 -2 29 13. 1860 München 25 8 4 13 30:35 -5 28 14. Kaiserslautern 25 6 10 9 20:25 -5 28 15. FC St. Pauli 25 6 7 12 24:30 -6 25 16. Arminia Bielefeld 25 5 8 12 31:43 -12 23 17. FC Erzgebirge Aue 25 5 8 12 25:43 -18 23 18. Karlsruher SC 25 4 9 12 19:37 -18 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 2. Hannover 96 12 9 2 1 20:9 11 29 3. VfB Stuttgart 12 9 1 2 25:10 15 28 4. Union Berlin 12 8 3 1 23:8 15 27 5. Greuther Fürth 13 8 1 4 16:14 2 25 6. 1860 München 13 7 2 4 21:16 5 23 7. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 8. Dynamo Dresden 13 5 6 2 22:16 6 21 9. VfL Bochum 12 5 6 1 20:16 4 21 10. Kaiserslautern 12 5 5 2 12:6 6 20 11. Arminia Bielefeld 13 5 5 3 20:18 2 20 12. SV Sandhausen 12 5 4 3 16:9 7 19 13. Würzburger Kickers 13 4 5 4 12:11 1 17 14. FC Nürnberg 12 4 3 5 15:15 0 15 15. FC St. Pauli 13 3 5 5 15:13 2 14 16. Fortuna Düsseldorf 12 3 5 4 14:15 -1 14 17. Karlsruher SC 13 3 4 6 13:20 -7 13 18. FC Erzgebirge Aue 12 3 3 6 11:21 -10 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 13 6 3 4 16:16 0 21 2. Dynamo Dresden 12 6 2 4 17:13 4 20 3. Union Berlin 12 6 2 4 16:16 0 20 4. Fortuna Düsseldorf 13 5 4 4 13:11 2 19 5. Eintracht Braunschweig 12 4 5 3 13:12 1 17 6. Hannover 96 13 4 5 4 20:20 0 17 7. FC Nürnberg 12 5 2 5 21:23 -2 17 8. FC Heidenheim 13 3 5 5 16:16 0 14 9. SV Sandhausen 13 3 4 6 16:19 -3 13 10. Würzburger Kickers 12 3 3 6 14:17 -3 12 11. Greuther Fürth 12 2 5 5 11:18 -7 11 12. FC Erzgebirge Aue 13 2 5 6 14:22 -8 11 13. FC St. Pauli 12 3 2 7 9:17 -8 11 14. VfL Bochum 13 2 4 7 13:22 -9 10 15. Kaiserslautern 13 1 5 7 8:19 -11 8 16. Karlsruher SC 12 1 5 6 6:17 -11 8 17. 1860 München 12 1 2 9 9:19 -10 5 18. Arminia Bielefeld 12 0 3 9 11:25 -14 3

Quelle: n-tv.de