Sport

Löwen lieben Standards: KSC krallt sich an die rote Laterne

Im ersten Teil des Spieltags in der 2. Bundesliga sind vor allem die Kellerkinder gefordert. Dabei sorgt vor allem Aue mit bitter nötigen Punkten auch für einen kleinen moralischen Schub. Der KSC verliert am Ende vom Punkt. Und 1860 beendet eine Serie.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2:1 (0:1)

Zwei Elfmeter innerhalb von fünf Minuten haben dem 1. FC Nürnberg einen schmeichelhaften Heimsieg beschert und zugleich die Abstiegssorgen des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Die spielerisch enttäuschenden Franken feierten ein 2:1 (0:1) über das Tabellenschlusslicht.

Für den zweiten Heimsieg in Serie unter Interims-Coach Michael Köllner sorgte Tobias Kempe, der zweimal vom Punkt erfolgreich war (65./70. Minute). Ylli Sallahi hatte die Gäste mit einem abgefälschten Schuss in Führung gebracht (23.). Am Ende aber kassierten die Badener von Trainer Mirko Slomka die sechste Niederlage in zuletzt sieben Spielen.

Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München 0:1 (0:0)

1860 München hat seine Niederlagenserie in Auswärtsspielen beendet und zugleich einen Befreiungsschlag geschafft. Die Mannschaft von Trainer Vitor Pereira, die zuletzt achtmal in Folge auf fremden Plätzen nicht gewinnen konnte, feierte in einer insgesamt mäßigen Partie einen 1:0 (0:0)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf. München vergrößerte damit den Abstand auf Relegationsplatz 16 auf nunmehr sechs Punkte. Düsseldorf wartet damit bereits seit acht Heimspielen auf einen Sieg.

Das Tor für die Löwen fiel zum 16. Mal in dieser Saison nach einem Standard. Der Ex-Düsseldorfer Michael Liendl brachte in der 55. Minute einen Freistoß von links hoch in den Strafraum, der von der Fortuna-Abwehr sträflich vernachlässigte Stefan Aigner vollendete mit einem harten Kopfball ins lange Eck. 1860 war vor 23.778 Zuschauern in der Esprit-Arena die aktivere Mannschaft.

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat das Abstiegskampf-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften Sparkassen-Erzgebirgsstadion dank des Treffers von Nicky Adler (27. Minute) mit 1:0 (1:0) durch. Durch den sechsten Saisonerfolg stehen die Sachsen erstmals seit dem 10. Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die ersatzgeschwächten Gäste, bei denen beim Aufwärmen auch noch Bernd Nehrig wegen einer Muskelverhärtung im linken Oberschenkel ausfiel, rutschten nach der 13. Niederlage auf Relegationsplatz 16 ab. Damit bleibt Aue auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco ungeschlagen.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 18:30 Uhr FC Nürnberg 2:1 (0:1) Karlsruher SC Spielbericht FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) FC St. Pauli Spielbericht Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0) 1860 München Spielbericht Sa., 01. Apr. 13:00 Uhr Würzburger Kickers -:- Arminia Bielefeld Hannover 96 -:- Union Berlin SV Sandhausen -:- VfL Bochum So., 02. Apr. 13:30 Uhr FC Heidenheim -:- Greuther Fürth Kaiserslautern -:- Eintracht Braunschweig VfB Stuttgart -:- Dynamo Dresden « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Union Berlin 25 15 5 5 40:24 16 50 2. VfB Stuttgart 25 15 4 6 41:26 15 49 3. Eintracht Braunschweig 25 13 8 4 40:27 13 47 4. Hannover 96 25 13 7 5 40:29 11 46 5. Dynamo Dresden 25 11 8 6 39:29 10 41 6. Greuther Fürth 25 10 6 9 27:32 -5 36 7. FC Heidenheim 25 9 8 8 36:27 9 35 8. FC Nürnberg 26 10 5 11 38:40 -2 35 9. Fortuna Düsseldorf 26 8 9 9 27:27 0 33 10. SV Sandhausen 25 8 8 9 32:28 4 32 11. 1860 München 26 9 4 13 31:35 -4 31 12. VfL Bochum 25 7 10 8 33:38 -5 31 13. Würzburger Kickers 25 7 8 10 26:28 -2 29 14. Kaiserslautern 25 6 10 9 20:25 -5 28 15. FC Erzgebirge Aue 26 6 8 12 26:43 -17 26 16. FC St. Pauli 26 6 7 13 24:31 -7 25 17. Arminia Bielefeld 25 5 8 12 31:43 -12 23 18. Karlsruher SC 26 4 9 13 20:39 -19 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Union Berlin 13 9 3 1 24:8 16 30 2. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 3. Hannover 96 12 9 2 1 20:9 11 29 4. VfB Stuttgart 12 9 1 2 25:10 15 28 5. Greuther Fürth 13 8 1 4 16:14 2 25 6. 1860 München 13 7 2 4 21:16 5 23 7. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 8. Dynamo Dresden 13 5 6 2 22:16 6 21 9. VfL Bochum 12 5 6 1 20:16 4 21 10. Kaiserslautern 12 5 5 2 12:6 6 20 11. Arminia Bielefeld 13 5 5 3 20:18 2 20 12. SV Sandhausen 12 5 4 3 16:9 7 19 13. FC Nürnberg 13 5 3 5 17:16 1 18 14. Würzburger Kickers 13 4 5 4 12:11 1 17 15. FC Erzgebirge Aue 13 4 3 6 12:21 -9 15 16. FC St. Pauli 13 3 5 5 15:13 2 14 17. Fortuna Düsseldorf 13 3 5 5 14:16 -2 14 18. Karlsruher SC 13 3 4 6 13:20 -7 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 13 6 3 4 16:16 0 21 2. Dynamo Dresden 12 6 2 4 17:13 4 20 3. Union Berlin 12 6 2 4 16:16 0 20 4. Fortuna Düsseldorf 13 5 4 4 13:11 2 19 5. Eintracht Braunschweig 12 4 5 3 13:12 1 17 6. Hannover 96 13 4 5 4 20:20 0 17 7. FC Nürnberg 13 5 2 6 21:24 -3 17 8. FC Heidenheim 13 3 5 5 16:16 0 14 9. SV Sandhausen 13 3 4 6 16:19 -3 13 10. Würzburger Kickers 12 3 3 6 14:17 -3 12 11. Greuther Fürth 12 2 5 5 11:18 -7 11 12. FC Erzgebirge Aue 13 2 5 6 14:22 -8 11 13. FC St. Pauli 13 3 2 8 9:18 -9 11 14. VfL Bochum 13 2 4 7 13:22 -9 10 15. 1860 München 13 2 2 9 10:19 -9 8 16. Kaiserslautern 13 1 5 7 8:19 -11 8 17. Karlsruher SC 13 1 5 7 7:19 -12 8 18. Arminia Bielefeld 12 0 3 9 11:25 -14 3

Quelle: n-tv.de