Bayern-Stars reisen nach Madrid: Kämpft sich Hummels noch fit?

Carlo Ancelotti plagen vor dem CL-Rückspiel gegen Real große Startelf-Sorgen. Zwar macht die Rückkehr von Torjäger Lewandowski ins Training Hoffnung, doch die gesamte Innenverteidigung droht auszufallen. Wie geht es Hummels und Boateng?

Der FC Bayern München will mit einer sensationellen Aufholjagd in Madrid doch noch in das Halbfinale der Champions League einziehen. Doch die Voraussetzungen könnten besser sein. Nicht nur, dass im Santiago Bernabeu ein 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt werden muss, mit Robert Lewandowski, Jérôme Boateng und Mats Hummels sind zudem drei Leistungsträger angeschlagen oder verletzt.

Alle drei gehen zwar an Bord des Sonderfliegers LH 2570, die am späten Vormittag in München abheben sollte, doch während Lewandowski auf einen Einsatz am Dienstag (ab 20.45 Uhr/Sky und im Liveticker von n-tv.de) hoffen kann, besteht beim Weltmeister-Duo Hummels/Boateng kaum mehr Hoffnung zur vollständigen Genesung.

Hummels unternahm am Ostersonntag erstmals nach seiner in der Vorwoche erlittenen Stauchung und Verletzung des Kapselbandapparats im rechten oberen Sprunggelenk eine Laufeinheit, wirkte danach aber laut "Bild"-Zeitung "nicht glücklich". In Fußballschuhen soll Hummels 25 Minuten lang in variierendem Tempo gegangen sein. Wie "Sport1" berichtet, wird der 28-Jährige intensiv von der medizinischen Abteilung mit Lymphdrainage, Strom und Ice Packs behandelt und am Abend im Abschlusstraining einen Härtetest unternehmen.

Boateng, der seine Adduktorenprobleme mit Spritzen behandeln ließ, absolvierte ebenfalls eine kurze individuelle Laufeinheit auf dem Rasen, soll dabei nur noch eine "kleine Beeinträchtigung" gespürt haben. Ob Boateng letztlich auflaufen kann, wird sich vermutlich ebenfalls nach dem Abschlusstraining entscheiden.

"Alles okay" bei Lewandowski

Gute Nachrichten gibt es dagegen von Lewandowski. Der Top-Stürmer sendete am Sonntag positive Signale. Er bestritt nach seiner Schulterprellung das komplette, gut einstündige Training ohne erkennbare Probleme. "Es geht mir gut. Ich bin sehr zufrieden, dass ich heute im Training dabei sein konnte. Alles ist okay", sagte er danach im hauseigenen Sender "FC Bayern.tv".

"Wir hoffen, dass alle drei Spieler auflaufen können", hatte Trainer Carlo Ancelotti zuletzt gesagt. Auch Arjen Robben glaubt an eine Wunder-Heilung von Hummels und Boateng: "Wir werden alles versuchen, alle werden kämpfen, Ärzte, Physios, Spieler, damit alle dabei sein können." Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich vor dem Abflug nach Madrid ebenfalls optimistisch. "Gestern beim Test ist alles positiv verlaufen. Wir sind da nicht so pessimistisch..."

Da Javi Martínez nach seiner Gelb-Roten Karte vom Hinspiel gesperrt ist, muss sich Trainer Carlo Ancelotti eine neue Abwehrformation überlegen. Sollten Hummels und Boateng doch nicht fit werden, könnten Joshua Kimmich und David Alaba im Estadio Santiago Bernabéu die Innenverteidigung bilden.

Im Rückspiel bei den Königlichen muss der FC Bayern schon ein wahres Champions-League-Kunststück vollbringen. Nur zweimal konnte in der Königsklasse eine Mannschaft nach einer Heimniederlage noch die nächste Runde erreichen - einmal war der FC Bayern als Verlierer dabei. Im Achtelfinale 2011 schieden sie nach einem 1:0-Erfolg bei Inter Mailand zu Hause mit 2:3 aus. Zuvor hatte Ajax Amsterdam eine Heimpleite noch gedreht. Einem 0:1 folgte im April 1996 ein 3:0 gegen Panathinaikos Athen.

Quelle: n-tv.de