Sport

Von wegen Ibrahimovic: Kanté ist bester Spieler der Premier League

Ein kleiner Abräumer überrascht die geballte Offensiv-Power der englischen Premier League: Der Franzose N'Golo Kanté von Tabellenführer Chelsea gewinnt die Wahl zum Fußballer des Jahres. Er schlägt dabei namhafte Konkurrenten.

Premiere für N'Golo Kanté: Der nur 1,69 Meter kleine französische Abräumer ist zum ersten Mal in seiner Karriere zum Fußballspieler des Jahres in England gewählt worden. Der 26 Jahre alte Mittelfeldakteur von Chelsea London wurde durch die Professional Footballers' Association ausgezeichnet. Es ist das erste Mal seit 2006, seit dem Liverpooler Mittelfeldstrategen Steven Gerrard, dass wieder ein Spieler gewinnt, der nicht offensiv ausgerichtet ist.

Kanté setzte sich bei der von den Fußball-Profis auf der Insel vorgenommenen Wahl gegen namhafte Konkurrenten wie Mannschaftskamerad Eden Hazard, Harry Kane von den Tottenham Hotspur, Manchester-United-Star Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku vom FC Everton und Arsenal-Stürmer Alexis Sanchez durch. Als bester Nachwuchskicker der Saison 2016/2017 im Fußball-Mutterland wurde der 21-jährige Dele Alli aus Tottenham zum zweiten Mal hintereinander geehrt.

Doppelte Meisterschaft?

"Zum Spieler des Jahres gewählt zu werden, ist eine riesige Ehre", erklärte Kanté in einer Mitteilung auf der Chelsea-Homepage. Nach seinem Wechsel vom Überraschungsmeister Leicester City an die Stamford Bridge im vergangenen Sommer stieg der zweikampfstarke Franzose auch im Mittelfeld der Londoner prompt zur prägenden Kraft auf. Er stand mit einer Ausnahme stets in der Startelf und trug entscheidend dazu bei, dass die "Blues" mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League stehen.

Sollte Kanté erneut Meister werden, wäre er der erste Spieler in England, dem dies direkt hintereinander mit zwei verschiedenen Teams gelingt. Der französische Nationalspieler ist nach John Terry (2004/2005) und Eden Hazard (2014/2015) der dritte Chelsea-Akteur, der als Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die englischen Fußballer des Jahres der vergangenen zehn Jahre:

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009 Ryan Giggs (Manchester United)

2010 Wayne Rooney (Manchester United)

2011 Gareth Bale (Tottenham Hottspur)

2012 Robin van Persie (FC Arsenal)

2013 Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

2014 Luis Suarez (FC Liverpool)

2015 Eden Hazard (FC Chelsea)

2016 Riyad Mahrez (Leicester City)

2017 N'Golo Kanté (FC Chelsea)

Quelle: n-tv.de