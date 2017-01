Sport

Klopps missglückter Zetteltrick: Karius bewahrt FC Liverpool vor Klatsche

Die Niederlage im Hinspiel des League-Cup-Halbfinals beim FC Southampton ist für den deutschen Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool ein Warnschuss. Schließlich steht am Wochenende das Duell mit José Mourinho und Manchester United an.

Jürgen Klopp wetterte an der Seitenlinie, er gestikulierte wild, er versuchte es sogar mit einem ziemlich missglückten Zettel-Trick. Doch es nützte nichts. Die Lethargie vermochte der Trainer des FC Liverpool seinen Spielern nicht auszutreiben. Dass die Niederlage im Hinspiel des League-Cup-Halbfinals beim FC Southampton nicht noch wesentlich höher als 0:1 (0:1) ausfiel, hatten die Reds einzig ihrem zuletzt degradierten Torwart Loris Karius zu verdanken. "Er musste uns das Leben retten", sagte Klopp bei Sky Sports.

Der Lebensretter wird allerdings am Sonntag ab 17 Uhr nicht wieder im Dienst sein, wenn der LFC im Premier-League-Topspiel zu Manchester United und José Mourinho reist. Klopp dürfte im Old Trafford dem Belgier Simon Mignolet den Vorzug geben, wie zuletzt immer in der Liga. "Wir brauchen eine bessere Leistung. Es wäre cool, wenn wir gegen ManUnited eine Reaktion zeigen würden", betonte Klopp nach dem Warnschuss im St. Mary's Stadium. Grundsätzlich läuft die Saison glänzend für die Mannschaft des Ex-Dortmund-Trainers. Liverpool liegt in der Meisterschaft auf Rang zwei noch auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter FC Chelsea, dazu sind die Chancen in den Pokalwettbewerben intakt. Wenn da nicht immer wieder einmal diese Aussetzer wie am Mittwoch wären. "Ich habe es jetzt in drei oder vier Interviews versucht zu erklären, aber ich kann es nicht", sagte Klopp über die Leistung, die das Liverpool Echo als "erbärmlich" einstufte.

"Das war unser Fehler"

Klopps Glück: Es gibt am 25. Januar ein Rückspiel an der Anfield Road. "Wir werden zurückschlagen", kündigte er an, das League-Cup-Finale in Wembley sei weiterhin das Ziel. Doch einfach zur Tagesordnung übergehen dürfte er nach diesem schwachen Auftritt nicht. "Wenn unser Torwart solche Paraden zeigen muss, stimmt irgendetwas anderes nicht in unserem Spiel."

Unterdurchschnittlich wurden seine Stars vom Liverpool Echo beinahe durchweg bewertet, nur Mittelfeldspieler Lucas Leiva und eben Karius überzeugten. Der deutsche Nationalspieler Emre Can etwa habe seine schwächste Saisonleistung gebracht, sei "schwerfällig" gewesen. Karius dagegen betrieb beste Eigenwerbung, nachdem der Ex-Mainzer sich vor einigen Wochen böse Kritik von Experten wie den Neville-Brüdern oder Jamie Carragher hatte gefallen lassen müssen. "Ich wünschte, ich hätte den Treffer auch noch verhindert. Ich habe versucht, da zu sein, wenn das Team mich brauchte, aber natürlich sind wir alle enttäuscht", sagte Karius, der beim Tor von Nathan Redmond (20.) machtlos war.

Auch Klopps Kniff etwa 20 Minuten vor Schluss verfehlte seine Wirkung: Daniel Sturridge hatte er einen Zettel mit Anweisungen abgeholt und diesen mehreren Mitspielern gezeigt. Das Problem: Der Zettel kam zu spät, das Spiel lief bereits wieder, die Aufmerksamkeit war entsprechend gering. "Das war unser Fehler", räumte Klopp ein. Und es passte zu diesem gebrauchten Abend.

Quelle: n-tv.de