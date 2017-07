Sport

65 Mio. für Keita nicht genug: Klopp blitzt mit Mega-Offerte bei Leipzig ab

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp arbeiten weiter an der Verpflichtung von Wunschspieler Naby Keita von RB Leipzig. Nur: Fortschritte gibt es dabei nicht zu vermelden. Ein Angebot über fast 70 Millionen Euro schlägt RB ganz lässig aus.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat vom FC Liverpool offenbar ein Angebot über 65 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Naby Keita erhalten - und die Offerte abgelehnt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Keita gilt als Wunschspieler von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der den 22-Jährigen Spielmacher unbedingt an die Anfield Road holen möchte.

Das Problem für Klopp: Die Leipziger wollen keinen der Spieler ziehen lassen, die als Leistungsträger großen Anteil am zweiten Tabellenplatz in der vergangenen Saison hatten. Das Ziel lautet, nach der erstmaligen Qualifikation für die Champions League auch in diesem Wettbewerb zu überzeugen. "Da gibt keinerlei Schmerzgrenzen", hatte Sportdirektor Ralf Rangnick jüngst zu Wechselspekulation und Angeboten für seine Stars gesagt, "auch nicht im dreistelligen Bereich."

Zudem gebe es derzeit keine Ausstiegsklauseln, hatte Rangnick betont. Laut "Bild" soll Keitas bis 2020 laufender Kontrakt aber eine Klausel enthalten, die ab der nächsten Saison aktiv wird. Demnach könnte er dann bei einem Angebot von 55 Millionen Euro den Verein verlassen.

Auf Anhieb Leistungsträger

Keita, der am Donnerstag nach seinem Extra-Urlaub ins Mannschaftstraining einstieg, war im Sommer 2016 vor der Debütsaison der Leipziger vom FC Red Bull Salzburg zum Aufsteiger gewechselt. Rangnick hatte den Nationalspieler Guineas 2014 vom FC Istres aus der zweiten französischen Liga nach Salzburg geholt, damals war Rangnick noch Sportdirektor in Leipzig und Salzburg.

In der österreichischen Liga wurde Keita in der Saison 2015/2016 zum besten Spieler gewählt. Auch in Leipzig spielte er eine überragende Saison: Er erzielte acht Tore und leistete zu sieben Treffern die Vorarbeit.

Quelle: n-tv.de