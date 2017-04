Sport

"Wir geben nicht auf": Klopp kämpft mit Liverpool um Königsklasse

Zu Hause gegen Crystal Palace zu verlieren - das ist nur eine minder gute Idee. Nun bangt der FC Liverpool um die Teilnahme an der Champions League. Doch Trainer Jürgen Klopp gibt den Optimisten: Er kenne sich aus, alles kein Problem. Wirklich?

Auf der Zielgeraden einer bewegten Saison geht bei den Fußballern des FC Liverpool die Angst um. Nach dem 1:2 gegen Crystal Palace am Sonntag ist für die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp das große Saisonziel in Gefahr geraten - die Qualifikation für die Champions League. "Wir sind enttäuscht, aber wir geben nicht auf", betonte Klopp nach der Heimniederlage, für die mit zwei Treffern Christian Benteke verantwortlich war. Der Belgier war vor der Saison von Klopp abgegeben worden, weil er nicht zum Spielstil passte.

Liverpool liegt mit beträchtlichem neun Punkten Rückstand auf den FC Chelsea und fünf auf Tottenham Hotspur weiter auf dem dritten Rang, der zur direkten Teilnahme an der Champions League berechtigt. Allerdings haben die Reds bereits 34 Spiele absolviert und damit zwei mehr als die Verfolger Manchester City und United. Rang vier würde noch für die Play-off-Spiele zur Königsklasse reichen, Rang fünf, der als einziger zur Teilnahme an der Europaligaberechtigt, wäre nur ein schwacher Trost.

"Oh mein Gott, die Champions League .."

Klopp aber verbreitet einstweilen Optimismus. "An nichts in meinem Leben" sei er mehr gewohnt, als nach einem "Schlag wieder aufzustehen", nichts, "ist mir häufiger passiert als das, deshalb ist es kein Problem". Helfen beim Aufstehen könnte die Konkurrenz: Am Donnerstag treffen City und United im Stadt-Duell aufeinander - zumindest einer der beiden verliert Punkte bei der Jagd nach den Reds. Von der Fixierung in Liverpool auf die Königsklasse mag Klopp schon bald nichts mehr hören.

"Ich habe es jetzt schon fünf-, oder sechsmal gesagt: Ich weiß, dass ein paar Leute hier denken: Oh mein Gott, die Champions League rutscht uns wieder durch die Finger ... aber nur, wenn wir das zulassen." Er und seine Mannschaft, betonte er, "müssen alles versuchen, und wir werden alles versuchen. Unser Job ist es, aus dieser Saison alles herauszupressen, was herauszupressen ist. Das ist offensichtlich nicht einfach für uns, aber das ist keine Überraschung". Immerhin kann der fortwährend von großen Personalsorgen geplagte Klopp am kommenden Montag beim FC Watford wieder auf Adam Lallana zurückgreifen. "Das hilft uns in bestimmten Situationen weiter, und das ist gut."

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 22. Apr. 16:00 Uhr Bournemouth 4:0 (2:0) Middlesbrough Spielbericht Hull City 2:0 (0:0) Watford Spielbericht Swansea City 2:0 (1:0) Stoke City Spielbericht West Ham United 0:0 (0:0) Everton Spielbericht So., 23. Apr. 15:15 Uhr Burnley 0:2 (0:2) Manch. United Spielbericht So., 23. Apr. 17:30 Uhr Liverpool 1:2 (1:1) Crystal Palace Spielbericht Di., 25. Apr. 20:45 Uhr Chelsea -:- Southampton Di., 16. Mai. 20:45 Uhr Arsenal -:- Sunderland Di., 16. Mai. 21:00 Uhr Manchester City -:- Bromwich Albion Do., 18. Mai. 20:45 Uhr Leicester City -:- Tottenham Hotspur « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 32 24 3 5 65:27 38 75 2. Tottenham Hotspur 32 21 8 3 68:22 46 71 3. Liverpool 34 19 9 6 70:42 28 66 4. Manchester City 32 19 7 6 63:35 28 64 5. Manch. United 32 17 12 3 50:24 26 63 6. Everton 34 16 10 8 60:37 23 58 7. Arsenal 31 17 6 8 63:40 23 57 8. Bromwich Albion 33 12 8 13 39:42 -3 44 9. Southampton 31 11 7 13 37:40 -3 40 10. Watford 33 11 7 15 37:54 -17 40 11. Stoke City 34 10 9 15 37:50 -13 39 12. Crystal Palace 33 11 5 17 46:53 -7 38 13. Bournemouth 34 10 8 16 49:63 -14 38 14. West Ham United 34 10 8 16 44:59 -15 38 15. Leicester City 32 10 7 15 41:53 -12 37 16. Burnley 34 10 6 18 33:49 -16 36 17. Hull City 34 9 6 19 36:67 -31 33 18. Swansea City 34 9 4 21 39:68 -29 31 19. Middlesbrough 33 4 12 17 23:43 -20 24 20. Sunderland 32 5 6 21 26:58 -32 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 17 15 2 0 43:8 35 47 2. Everton 17 12 4 1 41:13 28 40 3. Chelsea 15 13 0 2 39:11 28 39 4. Liverpool 17 11 4 2 42:18 24 37 5. Arsenal 15 10 3 2 31:15 16 33 6. Burnley 17 10 2 5 23:16 7 32 7. Manchester City 15 8 6 1 27:15 12 30 8. Manch. United 17 7 9 1 23:11 12 30 9. Leicester City 16 9 3 4 26:18 8 30 10. Bromwich Albion 17 9 2 6 27:20 7 29 11. Watford 17 8 4 5 25:23 2 28 12. Hull City 17 8 4 5 27:26 1 28 13. Bournemouth 17 8 3 6 31:26 5 27 14. Stoke City 17 7 5 5 23:20 3 26 15. Southampton 15 6 4 5 17:18 -1 22 16. West Ham United 17 6 4 7 18:27 -9 22 17. Swansea City 17 6 3 8 24:33 -9 21 18. Crystal Palace 16 5 2 9 20:22 -2 17 19. Middlesbrough 16 3 5 8 13:19 -6 14 20. Sunderland 17 3 5 9 16:31 -15 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 17 11 3 3 26:16 10 36 2. Manchester City 17 11 1 5 36:20 16 34 3. Manch. United 15 10 3 2 27:13 14 33 4. Liverpool 17 8 5 4 28:24 4 29 5. Tottenham Hotspur 15 6 6 3 25:14 11 24 6. Arsenal 16 7 3 6 32:25 7 24 7. Crystal Palace 17 6 3 8 26:31 -5 21 8. Southampton 16 5 3 8 20:22 -2 18 9. Everton 17 4 6 7 19:24 -5 18 10. West Ham United 17 4 4 9 26:32 -6 16 11. Bromwich Albion 16 3 6 7 12:22 -10 15 12. Stoke City 17 3 4 10 14:30 -16 13 13. Watford 16 3 3 10 12:31 -19 12 14. Bournemouth 17 2 5 10 18:37 -19 11 15. Middlesbrough 17 1 7 9 10:24 -14 10 16. Swansea City 17 3 1 13 15:35 -20 10 17. Sunderland 15 2 1 12 10:27 -17 7 18. Leicester City 16 1 4 11 15:35 -20 7 19. Hull City 17 1 2 14 9:41 -32 5 20. Burnley 17 0 4 13 10:33 -23 4

