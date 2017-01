Sport

Gegen Viertligist Plymouth: Klopp rotiert Liverpool in Pokalblamage

Pokalfrust für Jürgen Klopp, Pokallust für Bastian Schweinsteiger: Während Klopp mit dem FC Liverpool gegen Viertligist Plymouth Argyle nachsitzen muss, wird Weltmeister Schweinsteiger von den Manchester-United-Fans frenetisch gefeiert.

Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool in der dritten Runde des FA Cups blamiert. Gegen den Viertligisten Plymouth Argyle kam Liverpool in Anfield nur zu einem 0:0 und muss nun auswärts ein Wiederholungsspiel bestreiten. "Nun fahr ich zum ersten Mal nach Plymouth, alles gut", versuchte Klopp seine Enttäuschung beim Sender BT Sport zu verbergen.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Liverpool unter dem früheren BVB-Trainer Klopp in Runde drei des FA-Cups beim Viertligisten FC Exeter City nur ein 2:2 erzielt. Das Rückspiel an der Anfield Road entschied der haushohe Favorit dann 3:0 für sich.

Gegen Plymouth gönnte Klopp angesichts des strapaziösen Programms über die Feiertage nahezu allen Topspielern eine Verschnaufpause und schickte die bislang jüngste Startelf der 124-jährigen Klubgeschichte (Schnitt: 21 Jahre und 296 Tage) aufs Feld. Der deutsche Nationalspieler Emre Can, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde, und der frühere Mainzer Torwart Loris Karius, der die vergangenen fünf Ligaspiele pausieren musste, zählten zur Anfangsformation.

Gegen den Außenseiter tat sich die B-Elf der Reds über die gesamte Spielzeit schwer. Liverpool agierte ideenlos und konnte trotz deutlicher Feldvorteile den Gegner kaum in Gefahr bringen. Auch nach den Einwechslungen der Offensivstars Daniel Sturridge, Adam Lallana und Roberto Firmino wollte kein Tor mehr gelingen, weshalb die Reds nun zum Wiederholungsspiel im Home Park von Plymouth ranmüssen.

Klopp wirkte nach dem Abpfiff relativ gefasst und machte seinen Youngstern keine Vorwürfe: "Sie haben sich alle ihren Einsatz verdient, auch wenn das der ein oder andere nach dem Abpfiff anders sehen mag." Und: Trotz Blamage bleibt Klopps Team ja immer noch die Chance aufs Weiterkommen.

Ovationen für Schweinsteiger und Rooney

Besser als Liverpool machte es Erzrivale Manchester United bereits am Samstag gegen Zweitligist FC Reading. Zu den Gewinnern des Pokalduells gehörte Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der von den United-Fans schon beim Warmlaufen lautstark empfangen wurde. Als Schweinsteiger schließlich in der Schlussviertelstunde beim Stand von 3:0 aufs Feld kam, applaudierte das Publikum im Old Trafford euphorisch.

"Großartiges Spiel der gesamten Mannschaft und fantastische Unterstützung der Fans", twitterte der Weltmeister nach seinem zweiten Saison-Einsatz. In britischen Medien blieb sein Auftritt weitgehend unbemerkt. Die Boulevard-Zeitung "Mirror" stellte allerdings fest: "Der stürmische Empfang bei Schweinsteigers Einwechslung zeigt, welch hohen Stellenwert er bei den United-Fans hat."

Auch Manchesters Wayne Rooney erlebte einen besonderen Nachmittag. Der Stürmer egalisierte mit seinem 249. Treffer für Man United den Vereinsrekord von Sir Bobby Charlton und erhielt vom Publikum stehende Ovationen. "Dieser Klub ist ein riesiger Teil meines Lebens, und es ehrt mich sehr, jetzt neben Sir Bobby zu stehen. Das ist ein stolzer Moment", sagte Rooney und peilte schon den alleinigen Rekord an: "Wir haben jetzt zwei Heimspiele, hoffentlich gelingt mir da der nächste Treffer."

Neben Manchester United zog auch der FC Chelsea mühelos in die vierte Pokalrunde ein. Ohne zahlreiche Stammspieler, darunter Topstürmer Diego Costa, kam der Tabellenführer der Premier League zuhause zu einem 4:1 (2:0) gegen Drittligist Peterborough United. Pedro (18./75.), Michy Batshuayi (43.) und Willian (52.) trafen für die Blues. Einziger Wermutstropfen: Chelsea-Kapitän John Terry kassierte in der zweiten Hälfte für ein Foul die Rote Karte.

