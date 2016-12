Sport

Silvesterparty an der Anfield Road: Klopp vermiest Guardiola den Jahreswechsel

Der FC Liverpool von Jürgen Klopp bleibt in der englischen Premier League der schärfste Verfolger des Tabellenführers aus Chelsea. Im Topspiel des 19. Spieltags schlagen die Reds Manchester City mit seinem Trainer Pep Guardiola.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool feiern den Jahreswechsel in der Premier League als erster Verfolger des FC Chelsea aus London. Am Silvesterabend gewann Liverpool das Spitzenspiel des 19. Spieltags gegen den Tabellendritten Manchester City und Startrainer Pep Guardiola 1:0 (1:0). In der Tabelle haben die Reds damit weiter sechs Punkte Rückstand auf Chelsea.

Der Spitzenreiter aus London gewann schon am späten Nachmittag 4:2 (1:0) gegen Stoke City und stellte mit dem 13. Sieg in Folge den Ligarekord des FC Arsenal aus der Saison 2001/02 ein. Guardiolas Citizens hingegen können an Neujahr noch hinter Arsenal und Tottenham Hotspur auf Platz fünf zurückfallen. Die Londoner Klubs spielen am Sonntag gegen Crystal Palace und beim FC Watford.

An Liverpools Anfield Road sorgte Georginio Wijnaldum schon nach acht Minuten für das Siegtor der Platzherren. Allerdings musste Klopps Team nach dem Treffer des Niederländers bis zum Abpfiff um den vierten Erfolg nacheinander zittern, denn Manchester bemühte sich nach zuvor ebenfalls drei Siegen in Serie ohne seine verletzten deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan bis zum Abpfiff um den Ausgleich.

Liverpool musste auf den verletzten Ex-Schalker Joel Matip verzichten, im Tor gab Klopp erneut Simon Mignolet den Vorzug vor dem früheren Mainzer Loris Karius. Für die Reds war es der vierte Sieg in Serie.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Fr., 30. Dez. 21:00 Uhr Hull City 2:2 (1:1) Everton Spielbericht Sa., 31. Dez. 16:00 Uhr Burnley 4:1 (1:0) Sunderland Spielbericht Chelsea 4:2 (1:0) Stoke City Spielbericht Leicester City 1:0 (1:0) West Ham United Spielbericht Manch. United 2:1 (0:0) Middlesbrough Spielbericht Southampton 1:2 (1:1) Bromwich Albion Spielbericht Swansea City 0:3 (0:2) Bournemouth Spielbericht Sa., 31. Dez. 18:30 Uhr Liverpool 1:0 (1:0) Manchester City Spielbericht So., 01. Jan. 14:30 Uhr Watford -:- Tottenham Hotspur So., 01. Jan. 17:00 Uhr Arsenal -:- Crystal Palace « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 29 49 2. Liverpool 19 13 4 2 46:21 25 43 3. Manchester City 19 12 3 4 39:21 18 39 4. Arsenal 18 11 4 3 39:19 20 37 5. Tottenham Hotspur 18 10 6 2 33:13 20 36 6. Manch. United 19 10 6 3 29:19 10 36 7. Everton 19 7 6 6 25:23 2 27 8. Bromwich Albion 19 7 5 7 25:23 2 26 9. Southampton 19 6 6 7 19:22 -3 24 10. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 -5 24 11. Burnley 19 7 2 10 21:29 -8 23 12. Watford 18 6 4 8 22:30 -8 22 13. West Ham United 19 6 4 9 23:33 -10 22 14. Stoke City 19 5 6 8 22:32 -10 21 15. Leicester City 19 5 5 9 24:31 -7 20 16. Middlesbrough 19 4 6 9 17:22 -5 18 17. Crystal Palace 18 4 4 10 29:33 -4 16 18. Sunderland 19 4 2 13 17:35 -18 14 19. Hull City 19 3 4 12 16:41 -25 13 20. Swansea City 19 3 3 13 21:44 -23 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 10 9 0 1 28:6 22 27 2. Liverpool 9 7 2 0 26:7 19 23 3. Tottenham Hotspur 9 7 2 0 19:5 14 23 4. Burnley 11 7 1 3 19:11 8 22 5. Arsenal 9 6 2 1 19:10 9 20 6. Manch. United 10 5 4 1 16:8 8 19 7. Manchester City 9 5 3 1 17:9 8 18 8. Leicester City 10 5 3 2 16:10 6 18 9. Everton 9 4 4 1 12:7 5 16 10. Bournemouth 9 5 1 3 16:12 4 16 11. Southampton 10 4 3 3 10:11 -1 15 12. Bromwich Albion 9 4 2 3 16:13 3 14 13. Watford 9 4 2 3 14:13 1 14 14. West Ham United 9 4 2 3 9:14 -5 14 15. Stoke City 9 3 3 3 11:13 -2 12 16. Middlesbrough 9 3 1 5 9:10 -1 10 17. Sunderland 9 3 1 5 11:15 -4 10 18. Hull City 10 2 3 5 11:20 -9 9 19. Swansea City 10 2 2 6 14:23 -9 8 20. Crystal Palace 9 2 1 6 12:13 -1 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 9 7 1 1 14:7 7 22 2. Manchester City 10 7 0 3 22:12 10 21 3. Liverpool 10 6 2 2 20:14 6 20 4. Arsenal 9 5 2 2 20:9 11 17 5. Manch. United 9 5 2 2 13:11 2 17 6. Tottenham Hotspur 9 3 4 2 14:8 6 13 7. Bromwich Albion 10 3 3 4 9:10 -1 12 8. Everton 10 3 2 5 13:16 -3 11 9. Southampton 9 2 3 4 9:11 -2 9 10. Crystal Palace 9 2 3 4 17:20 -3 9 11. Stoke City 10 2 3 5 11:19 -8 9 12. Middlesbrough 10 1 5 4 8:12 -4 8 13. West Ham United 10 2 2 6 14:19 -5 8 14. Bournemouth 10 2 2 6 10:19 -9 8 15. Watford 9 2 2 5 8:17 -9 8 16. Swansea City 9 1 1 7 7:21 -14 4 17. Sunderland 10 1 1 8 6:20 -14 4 18. Hull City 9 1 1 7 5:21 -16 4 19. Leicester City 9 0 2 7 8:21 -13 2 20. Burnley 8 0 1 7 2:18 -16 1

Quelle: n-tv.de