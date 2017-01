Sport

Pokalspiele in England und Spanien: Klopps "Reds" verlieren, Messi rettet Barca

Der FC Liverpool unterliegt im Hinspiel des Ligapokal-Halbfinals - und muss nun vor eigenem Publikum unbedingt gewinnen. Beim spanischen Copa del Rey zieht der FC Barcelona dank Lionel Messi gerade so den Kopf aus der Schlinge und ins Viertelfinale ein.

Teammanager Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den Einzug in das Endspiel des englischen Ligapokals zittern. Der Vorjahresfinalist verlor das Halbfinal-Hinspiel beim Premier-League-Rivalen FC Southampton mit 0:1 (0:1). Das Rückspiel steigt am 25. Januar an der Anfield Road.

"Ich bin natürlich nicht gerade glücklich. Nach dem Gegentor sind wir plötzlich nervös geworden, Loris Karius hat uns zwei, dreimal das Leben gerettet", sagte Klopp nach der Begegnung: "Das Beste an dem Spiel ist das Ergebnis. Noch ist nichts entschieden." Nathan Redmond (22.) ließ dem früheren Mainzer Torwart Karius beim einzigen Tor des Abends keine Chance. Neben dem Schlussmann stand auch der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startelf der Reds.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Manchester United und Hull City gegenüber, den ersten Vergleich gewann United im eigenen Stadion mit 2:0. Das Endspiel wird am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion ausgetragen.

Barcelona verhindert Verlängerung

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat mühevoll das Viertelfinale der Copa del Rey erreicht. Der Rekordpokalsieger gewann ohne Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen das Achtelfinal-Rückspiel gegen Athletic Bilbao 3:1 (1:0) und machte damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel im Baskenland wett.

Auf dem Weg zum 29. Pokalsieg brachte Luis Suárez die Katalanen mit seinem 100. Pflichtspieltor für Barca in Führung (35.). Nachdem Neymar früh im zweiten Durchgang das 2:0 besorgt hatte (48., Foulelfmeter), brachte Enric Saborit (51.) Bilbao heran, was die Verlängerung bedeutet hätte. Zwölf Minuten vor Schluss erzielte Superstar Lionel Messi den entscheidenden Treffer für Barcelona.

Am Donnerstag spielt Champions-League-Sieger Real Madrid bei Europa-League-Sieger FC Sevilla (21.15 Uhr) und ist nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel klarer Favorit. Die Auslosung der Viertelfinals findet am Freitag statt.

Quelle: n-tv.de