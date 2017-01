Sport

18. Spieltag im Überblick: Köln rupft "Lilien", Ohrfeige für den HSV

Der FC Bayern zittert sich beim Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga zum Sieg in Bremen. Ärgster Verfolger bleibt Aufsteiger RB Leipzig, der im Spitzenspiel 1899 Hoffenheim niederringt. Der HSV fällt derweil in alte Zeiten zurück.

SV Darmstadt - 1. FC Köln 1:6 (0:3)

Darmstadt 98 trudelt auch unter dem neuen Trainer Torsten Frings dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Die Lilien gingen zum Rückrundenauftakt nach ganz schwacher Leistung 1:6 (0:3) gegen den 1. FC Köln unter, der durch den ersten Dreier nach zuletzt sechs Partien in Folge ohne Sieg den Kontakt zu den Europapokal-Plätzen halten konnte. Lilien-Kapitän Aytac Sulu per Eigentor (32.), der Japaner Yuya Osako (35.) und Anthony Modeste, der allerdings wegen einer Tätlichkeit zuvor hätte vom Platz fliegen können (40.), mit seinem 14. Saisontreffer (42.) sorgten in der ersten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten für klare Verhältnisse. Der starke Darmstädter Winter-Neuzugang Sidney Sam brachte das Liga-Schlusslicht mit dem ersten Lilien-Tor seit 600 Minuten vom Elfmeterpunkt noch einmal heran (66.), ehe erneut Osako erfolgreich war (72.). Nach dem 1:5 durch Milos Jojic (85.) setzte Artjoms Rudnevs (89.) den Schlusspunkt. Für Köln war es der höchste Bundesligasieg seit Oktober 1965.

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Rekordaufsteiger RB Leipzig hat die nächste Reifeprüfung bestanden und 1899 Hoffenheim die erste Saisonniederlage zugefügt. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl setzte sich im rassigen Spitzenspiel gegen 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:1) durch und hat auf dem zweiten Tabellenplatz nun schon elf Punkte Vorsprung auf den Verfolger. Nadiem Amiri (18.) hatte die Gäste aus Hoffenheim in Führung gebracht, ehe Timo Werner mit seinem elften Saisontreffer der Ausgleich gelang. Auf der Tribüne sah Bundestrainer Joachim Löw ganz genau hin, Werner darf sich Hoffnungen auf eine baldige Einladung zur Nationalmannschaft machen. TSG-Torjäger Sandro Wagner dürfte bei Löw dagegen schlechtere Karten haben: Nach einem groben Foul an Stefan Ilsanker sah der 29-Jährige nach einer Stunde die Rote Karte. In Überzahl erzielte Marcel Sabitzer das Leipziger Siegtor (77.).

Werder Bremen - FC Bayern München 1:2 (0:2)

Ohne Leichtigkeit marschiert Bayern München weiter vorneweg. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti sicherte sich am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 2:1 (2:0) bei Werder Bremen im siebten Liga-Spiel in Folge drei Punkte. Es war zudem der 15. Pflichtspiel-Sieg in Serie gegen den einstigen Rivalen. Souverän war er nicht. Arjen Robben brachte den Rekordmeister mit einem fulminanten Linksschuss nach Zuspiel von Franck Ribéry vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in Führung (30.). David Alaba erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem direkt verwandelten Freistoß (45.+1). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Max Kruse per Rechtsschuss (53.) und brachte die Bayern damit in Schwierigkeiten.

FC Ingolstadt - Hamburger SV 3:1 (2:0)

Der Hamburger SV hat im Abstiegsduell beim FC Ingolstadt den nächsten herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Markus Gisdol unterlag dem Keller-Konkurrenten nach einem über weite Strecken indiskutablen Auftritt verdient mit 1:3 (0:2) und rutschte nach der zweiten Niederlage 2017 hinter den FCI auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Schanzer verbesserten sich nach dem höchsten Saisonsieg auf den Relegationsplatz und liegen nur noch einen Zähler hinter Bremen. Pascal Groß brachte das Team von Maik Walpurgis in der 14. Minute mit einem sehenswerten Schuss in Führung. Markus Suttner erhöhte nach 22 Minuten mit einem abgefälschten Freistoß auf 2:0 für die Gastgeber. Das 3:0 besorgte der starke Almog Cohen kurz nach der Pause per Foulelfmeter (47.). Vorausgegangen war eine Attacke des wenige Sekunden zuvor eingewechselten Dennis Diekmeier gegen Groß. Gotoku Sakai verkürzte mit einem tollen Schuss auf 1:3 (63.). Dies war aber der wenigen Höhepunkte im Hamburger Spiel.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:2 (1:1)

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf einen Big Point gelandet. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gewann 2:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg und zog in der Tabelle dank der Tore von Halil Altintop (25.) und Dominik Kohr (69.) wieder an den Niedersachsen vorbei. Für die Mannschaft von Valerien Ismael war der zwischenzeitliche Führungstreffer von Mario Gomez (4.) vor den eigenen Fans zu wenig. Damit muss Wolfsburg nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder einer Niederlage verkraften und steckt weiter im Abstiegskampf. Die Augsburger, die nun in vier der letzten fünf Gastspiele in Wolfsburg punkteten, stellten immerhin wieder den Anschluss zum gesicherten Mittelfeld her.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:0)

Borussia Mönchengladbach hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geholt und den Auswärtsfluch beendet. Nach 0:2-Rückstand zur Pause bei Bayer Leverkusen gewannen die Gladbacher zum Rückrunden-Auftakt noch mit 3:2. Erst glich Lars Stindl mit einem Doppelpack in der 52. und 58. Minute aus. Raffael (71.) macht mit seinem Treffer den ersten Auswärtssieg seines Teams perfekt. Jonathan Tah (31.) und Javier Hernandez (34.) hatten Leverkusen in Führung gebracht. Durch die Niederlage vergab die Werks-Elf die Chance, näher an die Europapokal-Plätze heranzurücken. Die Borussia hat nun fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 27. Jan. 20:30 Uhr FC Schalke 0:1 (0:1) Eintracht Frankfurt Spielbericht Sa., 28. Jan. 15:30 Uhr FC Ingolstadt 3:1 (2:0) Hamburger SV Spielbericht RB Leipzig 2:1 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht SV Darmstadt 1:6 (0:3) 1. FC Köln Spielbericht Werder Bremen 1:2 (0:2) Bayern München Spielbericht VfL Wolfsburg 1:2 (1:1) FC Augsburg Spielbericht Sa., 28. Jan. 18:30 Uhr Bayer Leverkusen 2:3 (2:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 29. Jan. 15:30 Uhr SC Freiburg -:- Hertha BSC So., 29. Jan. 17:30 Uhr FSV Mainz -:- Borussia Dortmund « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 18 14 3 1 42:11 31 45 2. RB Leipzig 18 13 3 2 36:16 20 42 3. Eintracht Frankfurt 18 9 5 4 23:15 8 32 4. 1899 Hoffenheim 18 7 10 1 31:19 12 31 5. Borussia Dortmund 17 8 6 3 37:20 17 30 6. Hertha BSC 17 9 3 5 25:19 6 30 7. 1. FC Köln 18 7 8 3 27:16 11 29 8. Bayer Leverkusen 18 7 3 8 28:28 0 24 9. SC Freiburg 17 7 2 8 22:29 -7 23 10. FC Schalke 18 6 3 9 21:20 1 21 11. FSV Mainz 17 6 3 8 26:30 -4 21 12. FC Augsburg 18 5 6 7 15:20 -5 21 13. Borussia M'gladbach 18 5 5 8 18:27 -9 20 14. VfL Wolfsburg 18 5 4 9 17:26 -9 19 15. Werder Bremen 18 4 4 10 22:38 -16 16 16. FC Ingolstadt 18 4 3 11 17:29 -12 15 17. Hamburger SV 18 3 4 11 15:35 -20 13 18. SV Darmstadt 18 2 3 13 12:36 -24 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 9 8 1 0 19:6 13 25 2. Bayern München 9 7 2 0 26:4 22 23 3. Hertha BSC 8 7 0 1 15:4 11 21 4. Borussia Dortmund 8 5 3 0 18:5 13 18 5. Eintracht Frankfurt 8 5 3 0 14:7 7 18 6. 1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16:9 7 17 7. 1. FC Köln 8 4 4 0 13:4 9 16 8. FC Schalke 10 5 1 4 16:10 6 16 9. Borussia M'gladbach 9 4 3 2 12:7 5 15 10. SC Freiburg 8 5 0 3 10:11 -1 15 11. FSV Mainz 8 4 2 2 18:14 4 14 12. Bayer Leverkusen 10 4 2 4 17:16 1 14 13. Werder Bremen 10 3 1 6 13:17 -4 10 14. FC Augsburg 9 2 3 4 6:12 -6 9 15. SV Darmstadt 10 2 3 5 8:16 -8 9 16. FC Ingolstadt 9 2 2 5 10:15 -5 8 17. VfL Wolfsburg 10 2 2 6 7:14 -7 8 18. Hamburger SV 8 2 2 4 8:17 -9 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 9 7 1 1 16:7 9 22 2. RB Leipzig 9 5 2 2 17:10 7 17 3. 1899 Hoffenheim 9 3 5 1 15:10 5 14 4. Eintracht Frankfurt 10 4 2 4 9:8 1 14 5. 1. FC Köln 10 3 4 3 14:12 2 13 6. Borussia Dortmund 9 3 3 3 19:15 4 12 7. FC Augsburg 9 3 3 3 9:8 1 12 8. VfL Wolfsburg 8 3 2 3 10:12 -2 11 9. Bayer Leverkusen 8 3 1 4 11:12 -1 10 10. Hertha BSC 9 2 3 4 10:15 -5 9 11. SC Freiburg 9 2 2 5 12:18 -6 8 12. FC Ingolstadt 9 2 1 6 7:14 -7 7 13. FSV Mainz 9 2 1 6 8:16 -8 7 14. Werder Bremen 8 1 3 4 9:21 -12 6 15. FC Schalke 8 1 2 5 5:10 -5 5 16. Hamburger SV 10 1 2 7 7:18 -11 5 17. Borussia M'gladbach 9 1 2 6 6:20 -14 5 18. SV Darmstadt 8 0 0 8 4:20 -16 0

Quelle: n-tv.de