2. Bundesliga im Überblick: Lautern verlässt den Relegationsrang

Sechs Spiele ist der 1. FC Kaiserslautern ohne Sieg, rutscht in der Zweitliga-Tabelle immer weiter ab. Gegen Greuther Fürth endet der freie Fall. In Heidenheim werden Negativserien hingegen gehätschelt, vom Gastgeber und vom VfL Bochum.

1. FC Kaiserslautern - Greuther Fürth 2:0 (2:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Talfahrt und eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg beendet. Im Heimspiel gegen die Greuther Fürth gelang ein 2:0 (2:0)-Erfolg, wodurch der FCK den Relegationsrang 16 wieder verließ.

Jacques Zoua (20.) und Christoph Moritz (39.) sorgten schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse zugunsten der Pfälzer. Die Lauterer zeigten eine starke Vorstellung und dominierten das Spiel von Beginn an. Der FCK legte viel Laufbereitschaft an den Tag und wirkte auch in den Zweikämpfen bissiger.

1. FC Heidenheim - VfL Bochum 0:0

Der 1. FC Heidenheim und der VfL Bochum haben ihre Negativserien nicht beenden können. In einer Partie auf durchschnittlichem Niveau trennten sich die Fußball-Zweitligisten leistungsgerecht 0:0. Gastgeber Heidenheim blieb zum achten Mal nacheinander ohne Sieg und wartet weiter auf den ersten Heimerfolg in diesem Jahr. Die ersatzgeschwächten Bochumer verlängerten mit der dritten Nullnummer in Folge ihre Sieglosserie vor 11.100 Zuschauern auf sechs Spiele. Der VfL, für den Johannes Wurtz in der 72. Minute an den Pfosten traf, verbesserte sich zunächst auf Rang zehn und steht noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Heidenheim bleibt Siebter.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 18:30 Uhr FC Nürnberg 0:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Würzburger Kickers 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht SV Sandhausen 1:3 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Sa., 08. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim 0:0 (0:0) VfL Bochum Spielbericht Kaiserslautern 2:0 (2:0) Greuther Fürth Spielbericht So., 09. Apr. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue -:- 1860 München Fortuna Düsseldorf -:- Union Berlin VfB Stuttgart -:- Karlsruher SC Mo., 10. Apr. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig -:- Dynamo Dresden « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 28 15 8 5 43:29 14 53 2. VfB Stuttgart 27 15 6 6 45:30 15 51 3. Eintracht Braunschweig 27 14 9 4 41:27 14 51 4. Union Berlin 27 15 5 7 40:27 13 50 5. Dynamo Dresden 27 12 9 6 44:33 11 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 29:34 -5 40 7. FC Heidenheim 28 9 9 10 37:31 6 36 8. FC Nürnberg 28 10 5 13 38:43 -5 35 9. SV Sandhausen 28 8 10 10 33:31 2 34 10. VfL Bochum 28 7 13 8 33:38 -5 34 11. Fortuna Düsseldorf 27 8 9 10 28:29 -1 33 12. Würzburger Kickers 28 7 11 10 28:30 -2 32 13. 1860 München 27 9 5 13 32:36 -4 32 14. Kaiserslautern 28 7 11 10 22:26 -4 32 15. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 16. FC St. Pauli 28 7 8 13 26:31 -5 29 17. FC Erzgebirge Aue 27 7 8 12 27:43 -16 29 18. Karlsruher SC 27 4 10 13 21:40 -19 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 14 11 2 1 23:9 14 35 2. Union Berlin 14 9 3 2 24:9 15 30 3. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 4. VfB Stuttgart 13 9 2 2 28:13 15 29 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 14 6 6 2 24:17 7 24 7. 1860 München 14 7 3 4 22:17 5 24 8. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 9. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 10. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 11. VfL Bochum 13 5 7 1 20:16 4 22 12. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 13. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 14. FC Nürnberg 14 5 3 6 17:18 -1 18 15. FC St. Pauli 14 3 6 5 15:13 2 15 16. FC Erzgebirge Aue 13 4 3 6 12:21 -9 15 17. Fortuna Düsseldorf 13 3 5 5 14:16 -2 14 18. Karlsruher SC 14 3 5 6 14:21 -7 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 13 6 3 4 20:16 4 21 3. Eintracht Braunschweig 14 5 6 3 14:12 2 21 4. Union Berlin 13 6 2 5 16:18 -2 20 5. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 14:13 1 19 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 8. FC Heidenheim 14 3 5 6 17:18 -1 14 9. SV Sandhausen 14 3 5 6 16:19 -3 14 10. FC Erzgebirge Aue 14 3 5 6 15:22 -7 14 11. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:20 -7 14 12. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 13. Würzburger Kickers 13 3 4 6 15:18 -3 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 14 1 6 7 8:19 -11 9 16. 1860 München 13 2 2 9 10:19 -9 8 17. Karlsruher SC 13 1 5 7 7:19 -12 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de