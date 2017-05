Sport

Werner glänzt gegen Hertha: Leipzig stürmt in die Champions League

Im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga ist die Hertha nahezu machtlos gegen stürmische Gäste aus Leipzig. Die Rasenballsportler siegen in Berlin dank eines starken Timo Werner und machen den Sprung in die Champions League perfekt.

Timo Werner hat RB Leipzig mit einem Doppelpack die direkte Qualifikation für die Champions League gesichert. Der Rekord-Aufsteiger von Trainer Ralph Hasenhüttl löste das Ticket durch ein 4:1 (1:0) bei Hertha BSC und darf in der kommenden Saison erstmals in der Königsklasse antreten. Mit 66 Punkten ist den Sachsen mindestens der dritte Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga bei noch zwei ausstehenden Spielen sicher.

Die Leipziger, die unter anderem dank Werners Treffern (12./54. Minute) souverän Zweiter bleiben, stellten durch ihren 20. Saisonsieg zudem einen Rekord ein. Einzig Bayern München hatte in der Saison 1965/66 als Aufsteiger so häufig gewonnen. Rani Khedira (85.) sorgte per Eigentor für das zwischenzeitliche 1:2. Den Endstand stellte Davie Selke mit einem weiteren Doppelpack (89./90.+2) her. Während die Gäste ausgelassen feierten, muss die Hertha von Coach Pal Dardai als Fünfter (46 Punkte) weiter um die

Vor 62.301 Zuschauern im Olympiastadion der Hauptstadt bestimmten die Gäste von Anfang an die Begegnung, kontrollierten das Tempo und hatten klare Vorteile beim Ballbesitz. Im ersten gefährlichen Angriff flankte Marcel Sabitzer auf Werner, der von der Hertha-Innenverteidigung nicht gut genug gedeckt wurde und per Kopf erfolgreich war.

Poulsen schenkt Werner ein Tor

Vor der Begegnung war lange offen gewesen, ob Nationalstürmer Werner überhaupt einsatzfähig ist. Der 21 Jahre alte Angreifer hatte in der Vorwoche gegen den FC Ingolstadt (0:0) eine schwere Prellung im rechten Sprunggelenk erlitten und nahm deswegen nicht in vollem Umfang an Training teil. Bei den Gastgebern wurde Innenverteidiger John Anthony Brooks nach einem Muskelfaserriss rechtzeitig wieder fit, bei Werners Tor agierte er jedoch zu passiv.

Die heimstarke Hertha, die zuvor zwölf Saisonsiege vor eigenem Publikum gefeiert hatte, tat sich sehr schwer. RB ließ den Hausherren kaum Platz und zwang sie zu Fehlern. Als Berlins Alexander Esswein in der besten Szene der ersten Halbzeit trotzdem allein auf das RB-Tor zustürmte, versagten ihm im entscheidenden Moment die Nerven (28.). Werner vergab kurz darauf eine weitere Großchance (36.). RB hätte zur Halbzeit schon höher führen müssen.

Nach dem Seitenwechsel rettete Berlins Keeper Rune Jarstein nach einem Fehler von Esswein zunächst glänzend, dann rutschte der Norweger ohne Not selbst aus und spielte Yussuf Poulsen den Ball unglücklich direkt vor die Füße. Der Däne passte auf den freistehenden Werner, der auf kurzer Distanz mühelos seinen 19. Saisontreffer erzielte.

Leipzig nahm nach dem zweiten Treffer merklich das Tempo heraus, während die knapp 10.000 mitgereisten Fans der Messestädter den Einzug in die Königsklasse bejubelten. Hertha versuchte zwar am Ende, noch den Druck zu erhöhen, war damit jedoch nicht erfolgreich. Beste Spieler bei RB waren Sabitzer und Werner, aufseiten von Hertha BSC zeigte Youngster Jordan Torunarigha gute Ansätze.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 20:30 Uhr 1. FC Köln 4:3 (3:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 06. Mai. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 2:1 (1:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Borussia M'gladbach 1:1 (0:0) FC Augsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Bayern München 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht FC Ingolstadt 1:1 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 06. Mai. 18:30 Uhr Hertha BSC 1:4 (0:1) RB Leipzig Spielbericht So., 07. Mai. 15:30 Uhr Hamburger SV -:- FSV Mainz So., 07. Mai. 17:30 Uhr SC Freiburg -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 23 7 2 80:17 63 76 2. RB Leipzig 32 20 6 6 60:32 28 66 3. Borussia Dortmund 32 17 9 6 67:36 31 60 4. 1899 Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 25 58 5. Hertha BSC 32 14 4 14 39:41 -2 46 6. 1. FC Köln 32 11 12 9 47:40 7 45 7. Werder Bremen 32 13 6 13 55:55 0 45 8. SC Freiburg 31 13 5 13 38:55 -17 44 9. Borussia M'gladbach 32 12 7 13 42:46 -4 43 10. FC Schalke 31 11 8 12 43:36 7 41 11. Eintracht Frankfurt 32 11 8 13 32:37 -5 41 12. Bayer Leverkusen 32 10 7 15 45:51 -6 37 13. FC Augsburg 32 9 9 14 34:50 -16 36 14. VfL Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 -17 36 15. FSV Mainz 31 9 6 16 40:51 -11 33 16. Hamburger SV 31 9 6 16 30:59 -29 33 17. FC Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 -21 30 18. SV Darmstadt 32 7 3 22 26:59 -33 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 4 0 51:8 43 40 2. Borussia Dortmund 16 12 4 0 37:9 28 40 3. 1899 Hoffenheim 16 11 5 0 35:14 21 38 4. RB Leipzig 16 12 2 2 31:11 20 38 5. Hertha BSC 16 12 1 3 26:13 13 37 6. 1. FC Köln 16 8 6 2 27:17 10 30 7. FC Schalke 16 8 4 4 28:14 14 28 8. SC Freiburg 15 9 1 5 20:23 -3 28 9. Eintracht Frankfurt 16 7 6 3 22:16 6 27 10. Borussia M'gladbach 16 7 4 5 24:16 8 25 11. Werder Bremen 16 8 1 7 25:19 6 25 12. Hamburger SV 15 7 3 5 19:24 -5 24 13. FSV Mainz 16 6 4 6 26:24 2 22 14. SV Darmstadt 16 6 3 7 18:23 -5 21 15. Bayer Leverkusen 16 5 5 6 25:26 -1 20 16. FC Augsburg 16 5 5 6 21:24 -3 20 17. VfL Wolfsburg 16 5 2 9 14:24 -10 17 18. FC Ingolstadt 16 4 4 8 20:29 -9 16 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 11 3 2 29:9 20 36 2. RB Leipzig 16 8 4 4 29:21 8 28 3. 1899 Hoffenheim 16 4 8 4 24:20 4 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 16 5 5 6 30:36 -6 20 6. VfL Wolfsburg 16 5 4 7 18:25 -7 19 7. Borussia M'gladbach 16 5 3 8 18:30 -12 18 8. Bayer Leverkusen 16 5 2 9 20:25 -5 17 9. FC Augsburg 16 4 4 8 13:26 -13 16 10. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 11. 1. FC Köln 16 3 6 7 20:23 -3 15 12. Eintracht Frankfurt 16 4 2 10 10:21 -11 14 13. FC Ingolstadt 16 4 2 10 14:26 -12 14 14. FC Schalke 15 3 4 8 15:22 -7 13 15. FSV Mainz 15 3 2 10 14:27 -13 11 16. Hertha BSC 16 2 3 11 13:28 -15 9 17. Hamburger SV 16 2 3 11 11:35 -24 9 18. SV Darmstadt 16 1 0 15 8:36 -28 3

Quelle: n-tv.de