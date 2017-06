Sport

Steine liegen nicht im Weg: Leipzigs Selke vor Wechsel zu Hertha BSC

Das Gerücht, er wolle gehen, hält sich schon länger. Nun wird es konkret: Leipzigs Davie Selke steht laut Informationen des Bezahlsenders Sky vor einem Wechsel nach Berlin. Das ergäbe Sinn: Er ist zehn Jahre jünger als die Konkurrenz im Berliner Angriff.

Fußball-Bundesligist Hertha steht kurz vor einer Verpflichtung von Davie Selke. Der Europaliga- Starter und der Angreifer der Leipziger Rasenballsportler sollen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Das meldet der Bezahlsender Sky. Als Ablöse müsste Hertha wohl eine niedrige zweistellige Millionensumme nach Leipzig überweisen. Nach dem 20-Millionen-Euro-Wechsel von John Anthony Brooks zum VfL Wolfsburg ist Herthas Transferkasse jedoch gut gefüllt.

Der 22 Jahre alte Selke, der auch bei seinem Ex-Klub Werder Bremen im Gespräch war, soll in Berlin perspektivisch Vedad Ibisevic, 32 Jahre alt, und den ein Jahr jüngeren Salomon Kalou ablösen. Ob sich der frühere U19-Europameister aber gegen die alternden Angreifer auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfen kann, bleibt abzuwarten. Bei RB war Selke in der abgelaufenen Saison nicht über die Rolle des Bankdrückers hinausgekommen.

In 21 Spielen, in denen er meist nur eingewechselt wurde, erzielte Selke vier Tore. Die RB-Verantwortlichen hatten zuletzt angedeutet, den Stürmer trotz Vertrages bis 2020 bei einem anvisierten Wechsel keine Steine in den Weg legen zu wollen. Sportdirektor Ralf Rangnick hatte aber auch betont: "Wir werden ihn nicht auf Teufel komm raus abgeben. Schon gar nicht für irgendwelche Low-Budget-Preise."

Quelle: n-tv.de