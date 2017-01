Sport

Elfmeter-Krux frustriert Klopp: Liverpool verschenkt Sieg gegen Sunderland

Nach dem Sieg im Topspiel gegen Manchester City fährt der FC Liverpool mit viel Selbstbewusstsein zum Abstiegskandidaten AFC Sunderland - und dem festen Vorsatz, den FC Chelsea im Titelrennen unter Druck zu setzen. Das geht schief.

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat im Titelkampf der englischen Premier League wichtige Punkte liegengelassen. Bei Abstiegskandidat AFC Sunderland kam Liverpool trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die Führungen für die "Reds" durch Daniel Sturridge (19.) und Sadio Mané (72.) glich Sunderlands Jermaine Defoe (25, 84.) jeweils per Elfmeter aus.

Damit verpasste Liverpool die Chance, zumindest zwischenzeitlich bis auf drei Zähler an Tabellenführer FC Chelsea heranzurücken und den 1:0-Sieg über Manchester City vom Silvesterabend zu veredeln. Durch das Remis liegt das Klopp-Team mit nun 44 Zählern vorerst fünf Punkte hinter Chelsea (49), das am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur den 14. Ligasieg in Folge feiern will. Gelingt das, würde der Vorsprung der "Blues" auf acht Zählern anwachsen.

Vorerst Tabellendritter ist Manchester City. Das Team von Ex-Bayern-Coach Josep Guardiola bezwang den FC Burnley trotz mehr als einstündiger Unterzahl mit 2:1 (0:0). Gael Clichy (58.) und Sergio Agüero (62.) trafen für City. Ben Mee (70.) konnte für die Gäste nur noch verkürzen. Manchesters Fernandinho hatte für ein hartes Foul an Jóhann Berg Gudmundsson schon nach einer halben Stunde die Rote Karte gesehen.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Mo., 02. Jan. 13:30 Uhr Middlesbrough 0:0 (0:0) Leicester City Spielbericht Mo., 02. Jan. 16:00 Uhr Everton 3:0 (0:0) Southampton Spielbericht Manchester City 2:1 (0:0) Burnley Spielbericht Sunderland 2:2 (1:1) Liverpool Spielbericht Bromwich Albion 3:1 (0:1) Hull City Spielbericht Mo., 02. Jan. 18:15 Uhr West Ham United 0:0 Manch. United Spielbericht Di., 03. Jan. 20:45 Uhr Bournemouth -:- Arsenal Di., 03. Jan. 21:00 Uhr Crystal Palace -:- Swansea City Stoke City -:- Watford Mi., 04. Jan. 21:00 Uhr Tottenham Hotspur -:- Chelsea « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 29 49 2. Liverpool 20 13 5 2 48:23 25 44 3. Manchester City 20 13 3 4 41:22 19 42 4. Arsenal 19 12 4 3 41:19 22 40 5. Tottenham Hotspur 19 11 6 2 37:14 23 39 6. Manch. United 20 10 7 3 29:19 10 37 7. Everton 20 8 6 6 28:23 5 30 8. Bromwich Albion 20 8 5 7 28:24 4 29 9. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 -5 24 10. Southampton 20 6 6 8 19:25 -6 24 11. Burnley 20 7 2 11 22:31 -9 23 12. West Ham United 20 6 5 9 23:33 -10 23 13. Watford 19 6 4 9 23:34 -11 22 14. Leicester City 20 5 6 9 24:31 -7 21 15. Stoke City 19 5 6 8 22:32 -10 21 16. Middlesbrough 20 4 7 9 17:22 -5 19 17. Crystal Palace 19 4 4 11 29:35 -6 16 18. Sunderland 20 4 3 13 19:37 -18 15 19. Hull City 20 3 4 13 17:44 -27 13 20. Swansea City 19 3 3 13 21:44 -23 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 10 9 0 1 28:6 22 27 2. Liverpool 9 7 2 0 26:7 19 23 3. Tottenham Hotspur 9 7 2 0 19:5 14 23 4. Arsenal 10 7 2 1 21:10 11 23 5. Burnley 11 7 1 3 19:11 8 22 6. Manchester City 10 6 3 1 19:10 9 21 7. Manch. United 10 5 4 1 16:8 8 19 8. Everton 10 5 4 1 15:7 8 19 9. Leicester City 10 5 3 2 16:10 6 18 10. Bromwich Albion 10 5 2 3 19:14 5 17 11. Bournemouth 9 5 1 3 16:12 4 16 12. Southampton 10 4 3 3 10:11 -1 15 13. West Ham United 10 4 3 3 9:14 -5 15 14. Watford 10 4 2 4 15:17 -2 14 15. Stoke City 9 3 3 3 11:13 -2 12 16. Middlesbrough 10 3 2 5 9:10 -1 11 17. Sunderland 10 3 2 5 13:17 -4 11 18. Hull City 10 2 3 5 11:20 -9 9 19. Swansea City 10 2 2 6 14:23 -9 8 20. Crystal Palace 9 2 1 6 12:13 -1 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 9 7 1 1 14:7 7 22 2. Manchester City 10 7 0 3 22:12 10 21 3. Liverpool 11 6 3 2 22:16 6 21 4. Manch. United 10 5 3 2 13:11 2 18 5. Arsenal 9 5 2 2 20:9 11 17 6. Tottenham Hotspur 10 4 4 2 18:9 9 16 7. Bromwich Albion 10 3 3 4 9:10 -1 12 8. Everton 10 3 2 5 13:16 -3 11 9. Crystal Palace 10 2 3 5 17:22 -5 9 10. Southampton 10 2 3 5 9:14 -5 9 11. Stoke City 10 2 3 5 11:19 -8 9 12. Middlesbrough 10 1 5 4 8:12 -4 8 13. West Ham United 10 2 2 6 14:19 -5 8 14. Bournemouth 10 2 2 6 10:19 -9 8 15. Watford 9 2 2 5 8:17 -9 8 16. Swansea City 9 1 1 7 7:21 -14 4 17. Sunderland 10 1 1 8 6:20 -14 4 18. Hull City 10 1 1 8 6:24 -18 4 19. Leicester City 10 0 3 7 8:21 -13 3 20. Burnley 9 0 1 8 3:20 -17 1

Quelle: n-tv.de