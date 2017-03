Sport

Sie feiern mit Podolski Abschied: Löw lädt Werner ins DFB-Team ein

Die deutsche Nationalelf spielt am Mittwoch gegen England Fußball. Vor allem aber verabschiedet sie Lukas Podolski. Bundestrainer Joachim Löw hat nun entschieden, wer in Dortmund und danach in Aserbaidschan mitmachen darf. Ein Leipziger ist dabei.

Er sei jung, interessant und ein Spieler mit Perspektive. Sagt Joachim Löw über Timo Werner, wie der DFB mitteilte. Und weil Löw der Fußball-Bundestrainer ist, hat er den Leipziger zum ersten Mal eingeladen, in der DFB-Elf mitzumachen. Werner steht im Kader für die Länderspiele am Mittwoch, 22. März, (ab 20.45 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) in Dortmund gegen England und am Sonntag drauf (26. März, ab 18 Uhr) in der WM-Qualifikation in Baku gegen Aserbaidschan.

Insgesamt nominierte Löw 24 Spieler, aber Werner hat es ihm besonders angetan: "Er ist sehr variabel und hat in dieser Saison konstant auf hohem Niveau gespielt. Ich freue mich darauf, ihn in unserem Kreis begrüßen und beobachten zu können." Das ist schön, in Dortmund geht es allerdings vor allem darum, Lukas Podolski nach 13 Jahren und dann 130 Partien für das deutsche Team zu verabschieden. "Es ist toll, dass Lukas in diesem fantastischen Rahmen verabschiedet wird. Er erhält damit einen würdigen Abgang, und den hat er sich verdient. Spiele gegen England sind absolute Klassiker, dazu noch vor den großartigen Fans in Dortmund. Ich gehe davon aus, dass es sehr stimmungsvoll werden wird."

Abwehrchef Jérôme Boateng vom FC Bayern zählt nach seiner langwierigen Verletzung noch nicht wieder zum Kader. Hingegen sind die England-Profis Leroy Sané und Emre Can dabei und können auf ihre ersten Länderspieleinsätze seit dem verlorenen EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich hoffen. Weiterer Rückkehrer ist Antonio Rüdiger von AS Rom, der nach seinem Kreuzbandriss in der EM-Vorbereitung erstmals wieder von Löw nominiert wurde. Verletzt oder erkrankt fehlen die Dortmunder Mario Götze (Stoffwechselstörung) und Marco Reus (Muskelfaserriss), Ilkay Gündogan (Kreuzbandriss) von Manchester City und der Leverkusener Jonathan Tah (Muskelfaserriss).

Das Aufgebot des DFB

Tor: Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen), Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona). Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (FC Bayern ), Joshua Kimmich (FC Bayern), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (AS Rom), Niklas Süle (Hoffenheim). Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (FC Bayern), Mesut Özil (Arsenal), Lukas Podolski (Galatasaray), Leroy Sane (Manchester City), André Schürrle (Borussia Dortmund), Julian Weigl (Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig).

