Sport

Der FC Bayern lässt sich feiern: Löw lobt, Lahm versöhnt, Ancelotti selig

Fußballmeister, und das zum fünften Mal hintereinander: Das mag beim FC Bayern niemand mehr davon sprechen, was in dieser Saison alles schiefgegegangen ist. Und der Bundestrainer führt die Schar der Gratulanten an. Tenor: Alles super, Maß aller Dinge.

Als on das nötig gewesen wäre: Bundestrainer Joachim Löw hat die Dominanz des alten und neuen deutschen Fußballmeisters FC Bayern in der Saison 2016/17 hervorgehoben. "Auch in dieser Saison hat Bayern die Liga dominiert und frühzeitig den Titel eingefahren, das ist außergewöhnlich und belegt die hohe Qualität", sagte er und gratulierte den Bayern zum 27. Titelgewinn und zum fünften Meisterschaftstriumph in Folge.

Am 31. Spieltag hatten die Bayern 6:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit den Titel unter Dach und Fach gebracht. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hob den besonderen Stellenwert des Rekordchampions in Deutschland hervor: "Der FC Bayern setzt sich selbst immer die höchsten Ziele, national wie international. Der Bundesliga haben sie auch in diesem Jahr wieder ihren Stempel aufgedrückt und sind das Maß der Dinge." DFB-Präsident Reinhard Grindel ergänzte: "Mit dem fünften Meistertitel in Folge hat der FC Bayern München seine beeindruckende Serie in der Bundesliga weiter ausgebaut und erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben." Und wer jetzt noch nicht genug hat, kann hier die diversen Glückwünsche und sonstigen Huldigungen im Wortlaut lesen:

Philipp Lahm, scheidender Kapitän der Bayern ...

... zum fünften Meistertitel in Folge: "Vier Spieltage vor Schluss wieder deutscher Meister zu werden, das ist nicht selbstverständlich."

... zum möglichen Umbruch beim FC Bayern: "Irgendwann muss ja mal ein Umbruch kommen. Im Sommer kommt ja schon einer. Xabi Alonso und ich hören auf, da fallen zwei Alte weg. Es wird aber keinen großen Knall geben. Es werden dann vielleicht ein, zwei oder drei Spieler dazu geholt werden."

... zu Rekordzahlen in seiner Karriere: "Die Zahlen sind ordentlich. Aber 16 Tore in 515 Spielen, das ist ausbaufähig." ... zu seiner Karriere: "Es gab viele Highlights. Die erste deutsche Meisterschaft, das ist immer etwas Besonderes. Das erste Bundesligaspiel für Stuttgart war auch etwas Besonderes."

... zum Fahrplan bis zum Saisonende: "Ich will die letzten Wochen noch einmal genießen. Der Meistertitel ist in der Tasche. Am letzten Spieltag will ich noch einmal alles aufsaugen. Das wird ein unglaublicher Tag für mich. Da werden viele Leute, die mich begleitet haben, dabei sein."

Bundestrainer Joachim Löw: "Glückwunsch an den FC Bayern zum verdienten und souveränen Gewinn der Meisterschaft, besonders an Trainer Carlo Ancelotti und die Spieler. Auch in dieser Saison hat Bayern die Liga dominiert und frühzeitig den Titel eingefahren, das ist außergewöhnlich und belegt die hohe Qualität." Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff: "Der FC Bayern setzt sich selbst immer die höchsten Ziele, national wie international. Der Bundesliga haben sie auch in diesem Jahr wieder ihren Stempel aufgedrückt und sind das Maß der Dinge. Das verdient größten Respekt und höchste Anerkennung. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und dem gesamten Klub kann man dazu nur gratulieren." DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Mit dem fünften Meistertitel in Folge hat der FC Bayern München seine beeindruckende Serie in der Bundesliga weiter ausgebaut und erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Der sogar noch größere Erfolg liegt deswegen in der Kontinuität, mit der es der FC Bayern Jahr für Jahr schafft, Maßstäbe zu setzen."

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge …

... zum fünften Meistertitel in Folge: "Wir haben vor der Saison gesagt, dass die Meisterschaft der ehrlichste Titel ist. Den haben wir jetzt zum fünften Mal in Folge gewonnen. Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich kann das ganz gut als Spieler beurteilen. Ich habe zehn Jahre bei Bayern München gespielt und den Titel zweimal gewonnen. Jetzt hat diese Mannschaft den Titel fünfmal in Folge gewonnen, das ist unglaublich.

... zum vorzeitigen Anstoßen auf der Tribüne: "Es war sehr entspannt. Wir haben in der Halbzeit 3:0 geführt und dann fiel relativ zügig das 4:0 durch Arjen. Dann haben wir schon etwas vorgefeiert und vorgeglüht. Wir werden heute Abend eine schöne Party feiern. Nach dem letzten Spieltag dann auch etwas größer mit den Fans."

... zur Saisonbilanz: "Bei Bayern München wird seit 2013 jedes Jahr das Triple verlangt. Wir sind jetzt 117 Jahre alt. In den 117 Jahren ist uns das genau einmal gelungen, nämlich 2013. Wir haben nicht diesen arroganten Anspruch, jedes Jahr das Triple zu gewinnen. Wir wollen eine gute Saison spielen. Die haben wir auch in diesem Jahr gespielt. Manchmal spielen in diesen Spielen gegen Madrid oder Dortmund auch Glück oder Pech eine entscheidende Rolle. Das gibt es in der Bundesliga eben nicht. Da gibt es in 34 Spielen kein Glück oder Pech. Ich glaube, dass wir ein total verdienter Meister geworden sind."

Carlo Ancelotti, Trainer des FC Bayern: "Ich bin sehr glücklich, weil wir nach einer schwierigen Phase unbedingt den Sieg brauchten. Es war eine fantastische Erfahrung in der Bundesliga. Wir haben in der Liga einen sehr guten Job gemacht. Ich danke dem Klub, dass ich mit diesen fantastischen Spielern arbeiten darf. Es ist wichtig, einen starken Rückhalt im Klub zu haben. Ich fühle mich als Teil der Familie, denn der FC Bayern ist eine richtige Familie. Natürlich waren die letzten zwei Wochen nicht einfach, aber jetzt ist der Zeitpunkt zum Feiern. Danach können wir in Ruhe die neue Saison vorbereiten."

Lothar Matthäus, Experte beim Bezahlfernsehen ...

... zur Meisterschaft des FC Bayern: "Der FC Bayern ist der verdiente Meister. Die Körpersprache des FC Bayern war heute richtig. Die Mannschaft und der Trainer stehen zusammen. Das ist die wichtigste Erkenntnis der letzten zehn Tage. Das ist das Zeichen, dass der FC Bayern braucht. Ich wünsche dem FC Bayern viel Glück und möchte gratulieren. Fünf Meistertitel in Folge, das hat noch keiner in Deutschland geschafft. Ich hoffe, dass sie richtig die Sau rauslassen in den nächsten Wochen."

Reinhard Grindel, Präsident des DFB: "Mit dem fünften Meistertitel in Folge hat der FC Bayern München seine beeindruckende Serie in der Bundesliga weiter ausgebaut und erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Besondere Glückwünsche gehen an unsere Nationalspieler im Dress der Bayern und an unseren Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, der seine außergewöhnliche Karriere mit einem weiteren Meistertitel beendet."

Friedrich Curtius, DFB-Generalsekretär: "Wenn man nahezu über die komplette Spielzeit an der Tabellenspitze steht und bereits drei Spieltage vor Saisonende Meister ist, kann man nur einen Schluss ziehen - das ist hochverdient."

Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident: "Mit einem fulminanten Sieg haben sich die Bayern erneut die Spitzenstellung in der Bundesliga gesichert. Die Meisterschaft schon heute haben auch ein wenig die Schanzer ermöglicht. Denn wenn's drauf ankommt, ist auf die Ingolstädter Verlass! Hoffentlich auch in der nächsten Bundesligasaison."

Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußballverbandes: "Natürlich wird die Saison 2016/17 der Mannschaft, dem Verein und seinen Fans trotz des Meistertitels nicht als herausragende Spielzeit in Erinnerung bleiben. Sie wird nicht den allerhöchsten internationalen Ansprüchen des Vereins genügen. Doch die Basis für diese Ansprüche und künftige Erfolge muss jedes Jahr in der Bundesliga gelegt werden. Und hier haben die Münchner mit der fünften Deutschen Meisterschaft in Folge wieder Historisches geleistet. Das verdient größten Respekt."

Quelle: n-tv.de