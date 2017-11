Sport

Zlatan ist zurück: "Löwen erholen sich anders als Menschen"

Das Knie ist verheilt und auch das Ego hat nicht gelitten. Schwedens Superstar Ibrahimovic steht wieder auf dem Platz. Zu Beginn zwar nur für eine gute Viertelstunde und auch getroffen hat er nicht. Doch verbal ist alles beim Alten.

Der schwedische Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie sein Comeback für Manchester United gefeiert. Der 36 Jahre alte Stürmer kam am zwölften Spieltag der Premier League beim 4:1 (2:1) über Newcastle United in der 77. Minute unter lautem Jubel der Zuschauer aufs Feld. "Es fühlt sich besonders an, zurück zu sein", sagte Ibrahimovic: "Ich tue, was ich immer getan habe, ich spiele mein Spiel. Löwen erholen sich anders als Menschen."

Der Franzose Paul Pogba stand gut zwei Monate nach seiner Oberschenkelverletzung sogar in der Startelf und traf zum 3:1 (54.). Die weiteren Tore für die Gastgeber nach dem 0:1 durch Dwight Gayle (14.) erzielten Anthony Martial (37.), Chris Smalling (45.+1) und Romelu Lukaku (70.).

Ibrahimovic hatte sich im April im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht (2:1 n.V.) verletzt, woraufhin Gerüchte über sein Karriereende aufkamen. Aufgrund der Verletzung war der Vertrag mit dem Weltstar bei United im Sommer nicht verlängert worden. Trainer Jose Mourinho holte den Schweden jedoch Ende August zurück nach Manchester.

Arsenal sieht im Derby

In London stellten Shkodran Mustafi (36.) und Alexis Sanchez (41.) die Weichen für den ersten Arsenal-Sieg über Tottenham seit dreieinhalb Jahren. Auch Mustafi war nach einer Muskelverletzung zuletzt wochenlang ausgefallen. "Sie hatten die Entschlossenheit, die Hingabe und den Fokus", lobte Trainer Arsene Wenger seine Spieler: "In einem Derby wie diesem spielt das eine große Rolle. In der Defensive haben wir die Konzentration über 90 Minuten gehalten."

Teammanager Jürgen Klopp feierte mit dem FC Liverpool den dritten deutlichen Sieg in der Liga nacheinander und bleibt vor dem punktgleichen Kontrahenten Arsenal. Die Reds setzten sich dank der Treffer des Ägypters Mohamed Salah (31./41.) und des Brasilianers Coutinho gegen den FC Southampton mit 3:0 (2:0) durch. David Wagner verlor mit Aufsteiger Huddersfield Town trotz 45 Minuten in Überzahl beim AFC Bournemouth 0:4 (0:2). Callum Wilson traf dreimal.

An der Tabellenspitze gab sich Manchester City mit Nationalspieler Leroy Sane in der Startelf beim 2:0 (1:0) gegen Ex-Meister Leicester City keine Blöße. Gabriel Jesus (45.) und der frühere Bundesligaspieler Kevin De Bruyne (49.) schossen City zum elften Saisonsieg am zwölften Spieltag. Die Elf von Trainer Pep Guardiola bleibt mit acht Punkten vor dem Stadtrivalen Manchester United souverän vorne. Dahinter folgen Titelverteidiger FC Chelsea, der bei West Bromwich Albion 4:0 (3:0) gewann, und Tottenham. Arsenal verkürzte mit dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel der Saison den Abstand auf Tottenham auf einen Punkt. Der Vizemeister der vergangenen Saison verpatzte seine Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund am Dienstag. Arsenal tritt in der Europa League am Donnerstag beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln an.

Quelle: n-tv.de