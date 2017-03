Sport

Lyon-Comeback überrumpelt Rom: Man United quält sich, Genk im Torrausch

Auf dem Acker in Rostow erarbeitet sich Englands Rekordmeister Manchester United eine gute Ausgangssituation zum Einzug in Europaliga-Viertelfinale. Quasi durch ist Genk nach einem Torspektakel im belgischen Duell. Lyon fertigt den AS Rom spät ab.

Der frühere Dortmunder Henrikh Mkhitaryan hat Manchester United eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales in der Europa League verschafft. Beim 1:1 (1:0) des englischen Fußball-Rekordmeisters bei FK Rostow traf Mkhitaryan in der 35. Minute zur Führung. Alexander Bucharow glich in der 53. Minute für die Gastgeber aus Russland aus. Weltmeister Bastian Schweinsteiger gehörte bei Manchester einmal mehr nicht zum Kader.

Noch besser als für Man United sieht es für den RSC Anderlecht aus. Die Mannschaft des ehemaligen Nürnberger Trainers René Weiler. Der Traditionsclub aus Brüssel siegte am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel 1:0 (1:0) bei APOEL Nikosia. Der FC Kopenhagen mit dem früheren Kölner Coach Stale Solbakken gewann daheim 2:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam.

Ohne den gesperrten Nationalspieler Antonio Rüdiger verlor AS Rom 2:4 (2:1) bei Olympique Lyon. Corentin Tolisso (47.), der gerade eingewechselte Nabil Fekir (74.) und Alexandre Lacazette (90.+2) drehten die gutklassige Partie für den einstigen französischen Serienmeister nach einem 1:2-Pausenrückstand noch.

Im belgischen Duell siegte KRC Genk bei KAA Gent nach starker erster Halbzeit 5:2 (4:1). Die Gastgeber vergaben in der zweiten Halbzeit noch einen Foulelfmeter zum möglichen 3:4-Anschlusstor. Olympiakos Piräus trennte sich 1:1 (1:0) von Besiktas Istanbul, wobei Ex-Nationalspieler Andreas Beck bei den Istanbulern 90 Minuten auf der Bank saß. Celta Vigo bezwang FK Krasnodar dank Claudio Beauvues Tor in der 90. Minute 2:1 (0:0). Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

Quelle: n-tv.de