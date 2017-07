Sport

102 Millionen Euro plus Rooney?: ManUnited gewinnt Wettbieten um Lukaku

José Mourinho bekommt seinen Wunschspieler: Torjäger Romelu Lukaku wechselt vom FC Everton zu Manchester United. Für den 24-jährigen Belgier stimmen die "Red Devils" einem Monsterdeal zu - und beenden damit auch die Zeit einer Klubikone.

Im Wettbieten um Belgiens Fußball-Nationalspieler Romelu Lukaku vom FC Everton hat Manchester United den FC Chelsea ausgestochen. Der Rekordmeister erklärte, er habe sich mit Everton geeinigt. Lukaku muss demnach nur noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Der 24-Jährige hatte eine Vertragsverlängerung beim Liverpooler Klub zuvor abgelehnt - mit der Begründung, er wolle sich verbessern und in der kommenden Saison unbedingt "Champions League spielen".

Die Zeitung "Guardian" hatte vor Bekanntgabe der Einigung berichtet, das Team von Trainer José Mourinho habe seine ursprüngliche Offerte über umgerechnet 85 Millionen Euro um Boni in Höhe von 17 Millionen Euro aufgestockt und wolle obendrein noch Stürmer Wayne Rooney an dessen Stammklub Everton abgeben. Der Angreifer stürmte 13 Jahre für die "Red Devils" und erzielte 253 Tore. Zuletzt kam der Kapitän aber kaum noch zu Einsätzen.

Der 31 Jahre alte Rooney hatte im August 2002 im Alter von 16 Jahren für Everton in der Premier League debütiert und 71 Pflichtspiele für seinen Heimatverein absolviert. 2004 ging er dann zu ManUnited. Rooney hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass Everton der einzige Klub in England sei, zu dem er nach seiner Zeit bei Manchester wechseln würde. Der Torjäger soll sogar lukrative Offerten aus China abgelehnt haben.

Der so intensiv umworbene Lukaku hatte in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer in der Premier League erzielt. Er soll im „Old Trafford“ die Nachfolge von Rooney und auch Zlatan Ibrahimovic antreten. Der Vertrag des Schweden wurde nach dessen Kreuzbandriss nicht mehr verlängert. ManUnited-Teammanager José Mourinho kennt den Belgier aus seiner Zeit beim FC Chelsea. Lukaku steht ebenso wie Zlatan Ibrahimovic, der United verlässt, und die voraussichtlichen Mitspieler Paul Pogba und Henrich Mchitarjan (früher Borussia Dortmund) bei Berater Mino Raiola unter Vertrag.

