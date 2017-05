Sport

Freistoßtor erledigt Celta Vigo : ManUnited nimmt Kurs aufs EL-Finale

Um nächste Saison endlich wieder Champions League zu spielen, will Manchester United die Fußball-Europaliga gewinnen. Im Halbfinal-Hinspiel bei Celta Vigo macht die Mannschaft von José Mourinho Dank eines Teenagers den ersten Schritt dorthin.

Marcus Rashford hat Manchester United dem ersten Titel in der Fußball-Europaliga ein gutes Stück näher gebracht. Der 19-Jährige traf im Halbfinal-Hinspiel bei Celta Vigo mit einem direkten Freistoß in der 67. Minute zum 1:0 (0:0) und sorgte für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag im heimischen Old Trafford.

Vigo - Manchester 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Rashford (67.)

Real Club Celta de Vigo: Alvarez - Mallo (90.+1 Beauvue), Cabral, Roncaglia, Jonny - Radoja - Wass (74. Jozabed), Hernandez - Aspas, Guidetti, Sisto. - Trainer: Berizzo

Manchester United Football Club: Romero - Valencia, Bailly, Darmian, Blind - Fellaini - Pogba, Herrera - Mchitarjan (78. Young, 89. Smalling), Rashford (80. Martial), Lingard. - Trainer: Mourinho

Schiedsrichter: SergeJ Karasew (Russland)

Zuschauer: 30.000

Einen höheren Erfolg in Vigo verhinderte Uniteds schwache Chancenverwertung in der ersten Hälfte: Der englische Nationalstürmer Jesse Lingard (30./39.), der den schwer am Knie verletzten Zlatan Ibrahimović ersetzte, und der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (35.) vergaben drei Hochkaräter. Ajax Amsterdam hatte sich am Mittwoch gegen Olympique Lyon mit 4:1 eine bessere Ausgangslage vor dem Finale in Stockholm am 24. Mai herausgeschossen. Trainer José Mourinho durfte dennoch zufrieden mit der kontrollierten Vorstellung seiner Mannschaft sein.

Der Portugiese hatte Kapitän Wayne Rooney auf die Bank verbannt, er setzte auf den genesenen Paul Pogba im Mittelfeld. Der Franzose verlieh dem Spiel der Gäste Struktur, jedoch ohne für große Torgefahr zu sorgen. So übernahm der Tabellenelfte der spanischen Primera División nach dem Seitenwechsel die Initiative. Stürmer Iago Aspas (24 Saisontore) köpfte vorbei (51.), Pione Sisto scheiterte an Torwart Sergio Romero (59.). Kurz darauf nahm Rashford aus 23 Metern erfolgreich Maß.

Schon im Viertelfinale hatte er nach Ibrahimovićs Verletzung Verantwortung übernommen und den entscheidenden Treffer in der Verlängerung gegen den RSC Anderlecht erzielt. Manchester ist nach einer durchwachsenen Saison in der englischem Premier League auf einen Triumph in der Europaliga angewiesen. Als Fünfter in der Tabelle würde der Klub die Champions League verpassen. Der Sieger der Europaliga ist allerdings automatisch für die Königsklasse qualifiziert.

Quelle: n-tv.de