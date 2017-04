Sport

Kampf um CL-Quali-Platz: Manchester-Derby endet mit Nullnummer

Manchester United und Manchester City liefern sich ein temporeiches Derby mit zahlreichen Offensivaktionen - und müssen am Ende trotzdem mit leeren Händen nach Hause fahren. Der Kampf um die CL-Qualifikation bleibt damit weiter spannend.

Ein torloses Derby hat Englands Fußball- Rekordmeister Manchester United und den Lokalrivalen Manchester City im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation nicht weiter gebracht. Nach dem 0:0 am Donnerstagabend bleiben die Red Devils in der Premier League mit 64 Punkten Tabellen-Fünfter hinter Gastgeber Man City (65.).

Trotz zahlreicher Offensivaktionen konnte sich in dem temporeichen Duell keine Mannschaft durchsetzen. ManUnited ist nunmehr seit 24 Spielen in der Premier League ungeschlagen und stellte damit den Vereins-Saisonrekord für die erste Liga ein. Die bis dato letzte Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer José Mourinho am 23. Oktober 2016 (0:4 beim FC Chelsea).

Die Red Devils mussten vor 54.000 Zuschauern im Etihad Stadium ohne den Langzeit-Verletzten Zlatan Ibrahimovic und den angeschlagenen Paul Pogba auskommen. In der 84. Minute sah der Belgier Marouane Fellaini wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte. Doch auch die Schlussoffensive von Man City brachte nichts mehr ein - ein Treffer des gerade eingewechselten Gabriel Jesus in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Im City-Team von Trainer Pep Guardiola setzten vor allem der Argentinier Sergio Agüero, aber auch die früheren Bundesliga-Profis Leroy Sané und Kevin de Bruyne viele Akzente.

Quelle: n-tv.de