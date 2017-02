Sport

Achter Rauswurf der Saison?: Medien: Wolfsburg entlässt Trainer Ismaël

Schon zweimal steht Valérien Ismaël als Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Rauswurf, rettet sich aber immer wieder. Nun soll der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesliga die Trennung tatsächlich vollzogen haben. Offiziell ist aber noch nichts.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich offenbar von Trainer Valérien Ismaël getrennt. Das melden mehrere Medien übereinstimmend, unter anderem der "Kicker" und die Nachrichtenagentur dpa. Eine offizielle Bestätigung von Vereinsseite gab es zunächst nicht.

Nach der Wolfsburger 1:2-Niederlage am Freitag gegen Werder Bremen liegt der VfL nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Die Wolfsburger Verantwortlichen hatten danach ein Treuebekenntnis zu Ismaël vermieden. "Es geht um Ergebnisse, und die stimmen gerade nicht. Wir müssen bewerten, wie wir die nächsten Wochen erfolgreich gestalten können", hatte Sportchef Olaf Rebbe nach der Niederlage gegen Bremen bereits gesagt. Am Wochenende gab es beim VfL mehrere Krisensitzungen ohne offiziell kommuniziertes Ergebnis.

Die Entlassung des 41 Jahre alten Franzosen wäre bereits der achte Trainerwechsel in der laufenden Saison. Ismaël hatte erst am 18. Oktober vergangenen Jahres die Nachfolge von Dieter Hecking angetreten, eine Trendwende aber nicht einleiten können. In 15 Spielen kassierten die Wolfsburger neun Niederlagen.

Schon zwei Mal angezählt

Schon vor diesem Wochenende stand der Franzose zwei Mal kurz vor der Entlassung. Im November rettete ihn aber ein Sieg beim SC Freiburg, kurz vor Weihnachten hielten ihn zwei Erfolge gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach im Amt. Doch obwohl die Niedersachsen den Kader im Winter noch einmal mit vielen Millionen verstärkten, steckt der Pokalsieger von 2015 weiter mitten im Abstiegskampf.

Von den vergangenen sechs Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen, zuletzt gab es am Freitagabend trotz drückender Überlegenheit ein 1:2 gegen Werder Bremen. Mit 22 Punkten und Platz 14 ist die Situation für Wolfsburg sehr prekär.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 1:2 (1:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 25. Feb. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen 0:2 (0:2) FSV Mainz Spielbericht Bayern München 8:0 (3:0) Hamburger SV Spielbericht RB Leipzig 3:1 (2:0) 1. FC Köln Spielbericht SV Darmstadt 1:2 (0:0) FC Augsburg Spielbericht SC Freiburg 0:3 (0:1) Borussia Dortmund Spielbericht Sa., 25. Feb. 18:30 Uhr Hertha BSC 2:0 (0:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht So., 26. Feb. 15:30 Uhr FC Ingolstadt 0:2 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 26. Feb. 17:30 Uhr FC Schalke 1:1 (1:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 22 16 5 1 54:13 41 53 2. RB Leipzig 22 15 3 4 41:22 19 48 3. Borussia Dortmund 22 11 7 4 46:23 23 40 4. 1899 Hoffenheim 22 9 11 2 39:22 17 38 5. Hertha BSC 22 11 4 7 30:24 6 37 6. Eintracht Frankfurt 22 10 5 7 25:22 3 35 7. 1. FC Köln 22 8 9 5 31:22 9 33 8. Bayer Leverkusen 22 9 3 10 34:32 2 30 9. SC Freiburg 22 9 3 10 28:39 -11 30 10. Borussia M'gladbach 22 8 5 9 25:29 -4 29 11. FSV Mainz 22 8 4 10 31:37 -6 28 12. FC Schalke 22 7 6 9 26:23 3 27 13. FC Augsburg 22 7 6 9 21:28 -7 27 14. VfL Wolfsburg 22 6 4 12 20:33 -13 22 15. Werder Bremen 22 6 4 12 28:43 -15 22 16. Hamburger SV 22 5 5 12 21:45 -24 20 17. FC Ingolstadt 22 5 3 14 19:34 -15 18 18. SV Darmstadt 22 3 3 16 15:43 -28 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 11 9 1 1 19:5 14 28 2. RB Leipzig 11 9 1 1 22:10 12 28 3. Bayern München 11 8 3 0 35:5 30 27 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 11 7 0 4 14:16 -2 21 8. 1. FC Köln 10 5 5 0 15:5 10 20 9. FC Schalke 12 6 2 4 19:11 8 20 10. Borussia M'gladbach 11 5 3 3 16:9 7 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 12 5 2 5 20:18 2 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 14. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 14. SV Darmstadt 12 3 3 6 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 11 2 2 7 10:19 -9 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 11 6 2 3 19:12 7 20 3. Borussia Dortmund 12 4 4 4 24:18 6 16 4. 1899 Hoffenheim 11 3 6 2 17:13 4 15 5. FC Augsburg 11 4 3 4 11:11 0 15 6. Eintracht Frankfurt 12 4 2 6 9:13 -4 14 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. 1. FC Köln 12 3 4 5 16:17 -1 13 9. Werder Bremen 11 3 3 5 15:25 -10 12 10. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 11. Borussia M'gladbach 11 3 2 6 9:20 -11 11 12. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 13. FSV Mainz 11 3 1 7 10:20 -10 10 14. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 15. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 10 1 4 5 7:12 -5 7 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de