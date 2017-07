Sport

Neuer Job nach Karriere-Ende: Mertesacker trainiert Arsenals Nachwuchs

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker beendet seine Karriere als Profi - aber erst im nächsten Sommer. Für die Zeit danach aber sorgt er schon vor: Er arbeitet dann als Chef der Jugendakademie mit den Talenten des FC Arsenal. Sein Trainer ist ganz begeistert.

Per Mertesacker ist beim FC Arsenal längst eine Legende. Dieser "Big Fucking German", wie er von den Fans liebevoll genannt wird, soll sich jetzt um die "Kleinen" kümmern. Der 32-Jährige wird ab kommenden Sommer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Arsenal. "Ich werde mich diese Saison noch voll auf meine Aufgabe mit der Mannschaft konzentrieren und hoffe auf ein erfolgreiches letztes Jahr. Danach freue ich mich auf eine tolle Herausforderung."

Sein Vertrag als Profi läuft am 30. Juni 2018 aus. Danach stehe der Start eines "spannenden neuen Kapitels für mich an. Ich freue mich, Teil der Arsenal-Familie zu bleiben", betonte der Abwehrspieler, der 2011 von Bremen nach London gewechselt war. Er wolle jungen Spielern "helfen, dass sie gut genug werden, um für das Profiteam zu spielen". Für Arsenals Trainer Arsène Wenger ist sein Kapitän Mertesacker, der in der abgelaufenen Saison oft verletzt gefehlt hatte, der geeignete Mann für den Posten.

"Per hat einen außergewöhnlichen Charakter und ist ein tolles Vorbild für junge Spieler. Er setzt sich mit Fußball sehr intensiv auseinander. Er wird den jungen Spielern helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Er wird alle, die mit der Akademie zu tun haben, inspirieren", betonte der erfahrene Coach. Auch Klubchef Ivan Gazidis ist von Mertesacker überzeugt. Der Abwehrspieler verkörpere die Werte des Klubs, "er ist die ideale Besetzung, um die Akademie in den nächsten Jahren nach vorne zu bringen".

Man spricht längst deutsch beim FC Arsenal. Neben Mertesacker gehören die Nationalspieler Shkodran Mustafi und Mesut Özil dem Kader an. Zudem arbeitet Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann künftig in Wengers Trainerstab. Der 47-Jährige, der von 2003 bis 2008 für die Gunners spielte und hohe Wertschätzung genießt, soll sich um die Betreuung der ersten Mannschaft kümmern - also auch um Mertesacker. Bis zu dessen Einstieg wird weiter Luke Hobbs die Akademie leiten. Hobbs hatte den Job nach dem Abschied von Andries Jonker im Frühjahr zum VfL Wolfsburg übernommen.

