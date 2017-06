Sport

Megahochzeit in Rosario: Messi heiratet seine Jugendliebe

Rosario ist üblicherweise bekannt als argentinische Arbeiterstadt, Glanz und Glamour versprüht sie selten. An diesem Wochenende ist das anders, denn Fußballstar Lionel Messi führt in seiner Heimatstadt seine Jugendliebe vor den Traualtar.

Der Flughafen "Islas Malvinas" in Rosario hat selten eine so große Stardichte gesehen. Reihenweise landen hier Privatflieger, an Bord Fußballgrößen wie Luis Suárez, Sergio Busquets, Cesc Fábregas, Samuel Eto'o und Carles Puyol. Ihr Ziel: ein Komplex in einem für seine Drogenkriminalität berüchtigten Viertel mit dem wenig romantischen Namen Casino City Center.

Das Viertel heißt "La Bajada", zu Deutsch "der Abstieg". Für Lionel Messi begann hier sein Aufstieg zum fünfmaligen Weltfußballer. Nun kehrt der 30-Jährige dorthin zurück, wo er herkommt, um seine Jugendliebe Antonela Roccuzzo zu heiraten.

Auch Popstar Shakira und ihr Freund Gerard Piqué waren eingeladen zur Hochzeit des Jahres am Freitag in Rosario, rund 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires.

460 Polizisten und private Sicherheitsleute sichern den Kasino- und Hotelkomplex, den Ort der Trauungszeremonie und Feier. Messi und seine künftige Frau haben alle Zimmer für die 260 Gäste buchen lassen, auch 20 Friseure und Dutzende Kindermädchen wurden verpflichtet. Die Braut wurde von der katalanischen Modedesignerin Rosa Clará eingekleidet, im Hotel war zu Ehren des FC Barcelona auch die katalanische Fahne gehisst worden.

Rinderfilet, Kalbsbries und "Bom Bom"-Würste

Wie die Zeitung "La Capital" enthüllte, war ein typisch argentinisches Hochzeitsmenü auf Wunsch Messis geplant: gegrilltes Rinderfilet, Innereien (Kalbsbries) und "Bom Bom"-Würste. Dazu Champagner sowie Chardonnay und Malbec-Weine. Einen Schrecken gab es kurz vor dem Fest: Fahnder durchsuchten das Casino des Hotels wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das hatte aber nichts mit Messi zu tun, der in Spanien wegen Steuervergehen zuletzt viel Ärger hatte und mehrere Millionen Euro nachzahlen musste.

Die Hochzeitvorbereitungen verliefen nicht ganz reibungslos - nach fünf Monaten feuerte Messis Vater Jorge die Agentur, die die Hochzeit plante, es gab offensichtlich Streit um den Ort und den Preis. Auch wenn "la pulga" ("der Floh") 17 seiner bisher 30 Lebensjahre in Barcelona verbracht hat, so hat er seine Heimat nie vergessen.

"Lio hat ihn mir geschenkt"

Antonela, 29 Jahre alt, ist die Cousine von Lucas Scaglia, seinem besten Kumpel aus Kindertagen. Beide spielten bei Newell's Old Boys in Rosario. Als er neun und sie acht Jahre alt waren, trafen sie sich erstmals.

Antonelas Eltern betrieben einen kleinen Supermarkt, heute haben sie ein ganzes Filialnetz in Rosario. Noch bevor Messi mit 13 Jahren in die Fußballakademie des FC Barcelona einzog, schrieb er ihr nach einem Bericht der Zeitung "La Nación" einen Brief, darin der Satz: "Antonela, eines Tages werden wir ein Paar sein." Er soll fasziniert von ihren dunklen Augen gewesen sein und sie trotz der beginnenden Karriere in Spanien nicht vergessen haben. Mit 17 hatte Antonela eine schwere Zeit zu durchstehen. Eine ihrer besten Freundinnen kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben - das ist der Grund, warum sie bis heute Kampagnen für mehr Verkehrssicherheit macht.

Im Laufe der Zeit wird der Kontakt zwischen beiden enger. Am 20. Juli 2007 zeigt Antonela ihren Freundinnen ein neues Blackberry und sagt: "Lio hat ihn mir geschenkt." 2009 macht Messi die Liaison öffentlich, im Fernsehen sagt er auf die Frage, ob er eine Freundin habe: "Ja, sie lebt in Argentinien."

Drei Jahre leben sie in einer Fernbeziehung - nach der Fußball-WM in Südafrika und der 0:4-Pleite gegen Deutschland im Viertelfinale zieht Antonela dann zu Messi nach Spanien. Heute haben sie zwei Kinder: Thiago, fünf Jahre alt, und Mateo, der bald zwei Jahre alt wird. Zur Familie gehört auch die riesige Bordeauxdogge "Hulk", die Messi 2016 von seiner Verlobten geschenkt bekommt. Angesichts der Größe titelten die Zeitungen damals: "Messi auf den Hund gekommen."

Antonela hat heute 4,1 Millionen Follower bei Instagram, Messi kommt auf 74,7 Millionen. Im Profil bezeichnet sie sich dort als "Mama de dos hermosos gorditos", als "Mutter von zwei hübschen Dickerchen". Dank Messi ist auch sie eine Berühmtheit - dabei soll sie Fußball eigentlich langweilen, wie Lionel Messi einst in einem Interview verriet.

Quelle: n-tv.de