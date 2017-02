Sport

Bundesligaduell in Europa: Mönchengladbach trifft auf Schalke 04

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trifft im Achtelfinale der Europaliga am 9. und 16. März auf - den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Derweil spielen Bastian Schweinsteiger und Manchester United gegen FK Rostow aus Russland.

Im Achtelfinale der Europaliga kommt es zum Duell der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon. Das Hinspiel wird am Donnerstag, 9. März, in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später am 16. März in Mönchengladbach. Tja, und am Samstag, 4. März, treffen sich beide Mannschaften ab 18.30 Uhr zum Ligaspiel im Borussiapark.

Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen Paok Saloniki aus Griechenland durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach einem 0:1 im Hinspiel und einer tollen Aufholjagd im Rückspiel den AC in Florenz mit 4:2 nieder. Damit steht fest, wer hätte das gedacht, dass ein Bundesligist das Viertelfinale im April erreicht. Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.

Derweil bekommen es der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Manchester United mit dem FK Rostow aus Russland zu tun, Nationalspieler Antonio Rüdiger trifft mit dem AS Rom auf Olympique Lyon. Zudem gibt es auch ein belgisches Duell: Der KAA Gent und KRC Genk spielen um den Einzug ins Viertelfinale.

Das Achtelfinale der

Fußball-Europaliga am 9. und 16. März

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Celta Vigo - FK Krasnodar

APOEL Nikosia - RSC Anderlecht

Olympique Lyon - AS Rom

FK Rostow - Manchester United

Olympiakos Piräus - Besiktas Istanbul

KAA Gent - KRC Genk

FC Kopenhagen - Ajax Amsterdam

Europa League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Sechzehntelfinale Sechzehntelfinale Achtelfinale Achtelfinale Do., 09. Mär. 19:00 Uhr APOEL Nikosia -:- RSC Anderlecht Celta de Vigo -:- FK Krasnodar FC Køpenhagen -:- A. Amsterdam FC Rostov -:- Manch. United FC Schalke -:- Borussia M'gladbach KAA Gent -:- KRC Genk Lyon -:- Roma Olympiakos -:- Besiktas Istanbul « zurück vorwärts » Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. Gruppe A 1. Fenerbahce 6 4 1 1 8:6 2 13 2. Manch. United 6 4 0 2 12:4 8 12 3. Feyenoord 6 2 1 3 3:7 -4 7 4. Zorya Luhansk 6 0 2 4 2:8 -6 2 Gruppe B 1. APOEL Nikosia 6 4 0 2 8:6 2 12 2. Olympiakos 6 2 2 2 7:6 1 8 3. BSC Young Boys 6 2 2 2 7:4 3 8 4. FC Astana 6 1 2 3 5:11 -6 5 Gruppe C 1. St Etienne 6 3 3 0 8:5 3 12 2. RSC Anderlecht 6 3 2 1 16:8 8 11 3. FSV Mainz 6 2 3 1 8:10 -2 9 4. FK Qäbälä 6 0 0 6 5:14 -9 0 Gruppe D 1. St. Petersburg 6 5 0 1 17:8 9 15 2. AZ Alkmaar 6 2 2 2 6:10 -4 8 3. Maccabi Tel Aviv 6 2 1 3 7:9 -2 7 4. Dundalk 6 1 1 4 5:8 -3 4 Gruppe E 1. Roma 6 3 3 0 16:7 9 12 2. Astra Giurgiu 6 2 2 2 7:10 -3 8 3. Vik. Plzen 6 1 3 2 7:10 -3 6 4. Austria Wien 6 1 2 3 11:14 -3 5 Gruppe F 1. KRC Genk 6 4 0 2 13:9 4 12 2. Athletic Bilbao 6 3 1 2 10:11 -1 10 3. SK Rapid Wien 6 1 3 2 7:8 -1 6 4. Sassuolo 6 1 2 3 9:11 -2 5 Gruppe G 1. A. Amsterdam 6 4 2 0 11:6 5 14 2. Celta de Vigo 6 2 3 1 10:7 3 9 3. Standard Lüttich 6 1 4 1 8:6 2 7 4. Panathinaikos 6 0 1 5 3:13 -10 1 Gruppe H 1. Shakhtar Donezk 6 6 0 0 21:5 16 18 2. KAA Gent 6 2 2 2 9:13 -4 8 3. Sport. Braga 6 1 3 2 9:11 -2 6 4. Konyaspor 6 0 1 5 2:12 -10 1 Gruppe I 1. FC Schalke 6 5 0 1 9:3 6 15 2. FK Krasnodar 6 2 1 3 8:8 0 7 3. Red Bull Salzburg 6 2 1 3 6:6 0 7 4. Nice 6 2 0 4 5:11 -6 6 Gruppe J 1. Fiorentina 6 4 1 1 15:6 9 13 2. PAOK Saloniki 6 3 1 2 7:6 1 10 3. FK Qarabag 6 2 1 3 7:12 -5 7 4. Slov. Liberec 6 1 1 4 7:12 -5 4 Gruppe K 1. Sparta Prag 6 4 0 2 8:6 2 12 2. H Be'er Sheva 6 2 2 2 6:6 0 8 3. Southampton 6 2 2 2 6:4 2 8 4. Inter Mailand 6 2 0 4 7:11 -4 6 Gruppe L 1. Osmanlispor 6 3 1 2 10:7 3 10 2. Villarreal 6 2 3 1 9:8 1 9 3. FC Zürich 6 1 3 2 5:7 -2 6 4. Steaua Bukarest 6 1 3 2 5:7 -2 6

Quelle: n-tv.de