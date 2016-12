Sport

Hackentor im Vorwärtsfall: Mourinho feiert Mkhitaryans "Skorpion-Tor"

Es ist vielleicht das schönste Tor, das Henrikh Mkhitaryan je geschossen hat. Beim 3:1 von Manchester United gegen den AFC Sunderland lässt ein ganz besonderes Tor sogar José Mourinho schwärmen. Skorpion-Stil? Hackentor? Suchen Sie sich etwas aus.

Im Vorwärtsfallen hat der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan wohl noch nicht so oft ein Traumtor geschossen. Manchester-United-Trainer José Mourinho staunte über so viel Eleganz und Akrobatik. "Das fand ich phänomenal", sagte der Trainer von Manchester United über das unglaublich anmutende Hackentor von Mkhitaryan beim 3:1-Sieg der Red Devils am englischen Boxing Day gegen den AFC Sunderland. Der Armenier erklärte den Zaubertreffer zum schönsten Tor seiner Karriere.

Im Vorwärtsfallen hatte der frühere Dortmunder sein rechtes Bein hochgerissen und den hinter ihm fliegenden Ball nach einer Flanke von Zlatan Ibrahimovic, dem eigentlichen Experten für Zaubertore, mit der Hacke ins Netz befördert. "Schönheit ist im Fußball, wenn sie möglich ist, ein wichtiger Bestandteil", philosophierte Mourinho.

"Ich war sehr aufgeregt. Ich dachte, der Ball wäre vor mir und dann habe ich gemerkt, dass ich vor dem Ball bin, da konnte ich nur den Hackentrick machen", sagte Mkhitaryan über seinen Treffer im Skorpion-Stil.

Für den Armenier ist das Tor vorläufiger Höhepunkt seiner Comeback-Story. Vergessen scheinen die Startschwierigkeiten nach seinem Wechsel für rund 42 Millionen Euro in diesem Sommer aus Dortmund nach England. Nach Verletzung und Anlaufproblemen ist der 27-Jährige wichtiger Bestandteil im Mourinho-Team. En solches Lob vom Trainer gibt ihm da wohl noch mehr Auftrieb.

Quelle: n-tv.de