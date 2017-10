Sport

Was ist mit Mats Hummels?: Müller fehlt dem FC Bayern drei Wochen

Sportlich läuft's wieder beim FC Bayern - und dennoch ist der Klub nicht frei von Sorgen. Denn neben dem verletzten Thomas Müller droht auch Mats Hummels auszufallen. Dagegen ist ein Lieblingsspieler von Coach Jupp Heynckes wieder fit.

Der FC Bayern München bangt vor dem Doppelpack gegen Vizemeister RB Leipzig nach der Verletzung von Thomas Müller auch um den Einsatz von Mats Hummels. Der Abwehrchef hat sich laut "Bild"-Zeitung beim 1:0 in Hamburg am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen. Eine Bestätigung des Klubs gibt es noch nicht. Ob der 28-Jährige beim Pokalduell am Mittwoch (20.45 Uhr in der ARD und im Liveticker bei n-tv.de) in Leipzig und am Samstag (18.30 Uhr) im Ligaspiel gegen das Team von Ralph Hasenhüttl zur Verfügung steht, ist offen. Nach der Partie beim HSV hatte Hummels gesagt, dass die Verletzung "nicht so wild" sei. Er konnte die Partie bis zum Ende durchspielen.

Sicher nicht dabei ist Müller. Der Nationalspieler zog sich gegen den HSV einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Damit bestätigte der Klub einen Bericht der "Bild". Der 28-Jährige, der unter Trainer Jupp Heynckes wieder auf dem Weg zu alter Stärke gewesen war, falle nun "voraussichtlich drei Wochen aus", schreibt der Klub in einer Mitteilung. Müller war am Samstag zur Pause ein-, neun Minuten später wieder ausgewechselt worden. Der Nationalspieler verpasst damit nicht nur Leipzig-Doppelpack, sondern auch das Champions-League-Spiel bei Celtic Glasgow (31. Oktober) und das Liga-Duell mit Tabellenführer Borussia Dortmund (4. November). Auch für die Länderspiele in England (10.11.) und gegen Frankreich (14.11.) steht er nicht zur Verfügung.

Martínez vor Comeback

Dagegen steht Javi Martínez vor seiner Rückkehr. Der Spanier, der im Heynckes'schen System eine wichtige Rolle als Stabilisator im defensiven Mittelfeld spielt, nahm eine Woche nach seiner im Spiel gegen den SC Freiburg erlittenen Verletzung im rechten Schultergelenk am Sonntag bereits wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

Die Münchner, die zudem weiterhin auf Torwart Manuel Neuer (Mittelfußbruch), Linksaußen Franck Ribery (Außenbandriss am Knie) und Außenverteidiger Juan Bernat (Aufbautraining) verzichten müssen, stehen vor richtungweisenden Wochen. Nach den zwei Duellen gegen Leipzig geht es in der Champions League zu Celtic Glasgow, am 4. November steht dann das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund an.

Quelle: n-tv.de