Sport

Zweimal Red Bull in Europa: Muss RB Leipzig um Königsklasse bangen?

Sportlich erreicht RB Leipzig die Champions League. Doch auf die Zusage der Uefa muss der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga noch warten. Darf der Konzern Red Bull zwei Teams ins Rennen schicken? Oder ist die Salzburger Filiale mittlerweile autonom?

Bei RB Leipzig freuen sie über die sportliche Qualifikation für die Champions League - doch was macht die Uefa? Die Verantwortlichen geben sich zwar seit Monaten wegen möglicher Verstöße gegen die Regularien des europäischen Fußballverbandes demonstrativ gelassen, auf die Lizenz für die Königsklasse müssen die Rasenballsportler allerdings noch warten.

"Bei uns im Verein wird seit Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Bedingungen zu erfüllen, deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen", hatte Sportdirektor Ralf Rangnick im ZDF gesagt. Schließlich habe man schon "vor Jahren" gewusst, dass dieser Tag einmal kommen könnte. Die Uefa selbst erklärte auf Anfrage, etwaige Verstöße erst zu prüfen, wenn die Meldungen für die europäischen Wettbewerbe bei ihr eingegangen seien.

Die Frage ist: Wie eng ist das Verhältnis zwischen RB Leipzig und dem Schwesterverein Red Bull Salzburg, der derzeit auf Meisterkurs in Österreich ist? Und verstößt es gegen Artikel 5 der Champions-League-Regularien? Dort heißt es unter anderem zum "Schutz der Integrität des Wettbewerbs", dass kein Verein, der an einem Uefa-Klubwettbewerb teilnimmt, direkt oder indirekt auf irgendwie an der Führung, der Verwaltung und den sportlichen Leistungen eines anderen teilnehmenden Vereins beteiligt sein oder Einfluss darauf haben darf.

RB werkelt im Hintergrund

Im Februar hatten die "Salzburger Nachrichten" berichtet, die Uefa habe signalisiert, dass bei einer Doppel-Qualifikation nur ein Klub in der Saison 2017/2018 in der Königsklasse spielen dürfe. Die Uefa bezeichnete das als "Spekulation", die Leipziger dementierten ein drohendes Startverbot. So oft sie ihre Zuversicht wiederholen, so intensiv werkeln sie im Hintergrund. Mitte 2015 gab Rangnick seine Doppelfunktion auf und kümmert sich seitdem nur noch um die Sachsen. Zudem ist Red Bull bei Salzburg nur noch normaler Sponsor.

Und vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff nicht mehr Fußballchef von Red Bull ist, um sich ganz auf seine Aufgaben als RB-Geschäftsführer zu konzentrieren. Mit dem Europapokal-Startrecht habe das nichts zu tun, betonte der Klub. "Wenn er in Salzburg keine Entscheidungsgewalt mehr hat, ist das Konstrukt personell formell entflochten", sagte Thomas Dehesselles, Experte für Lizenzierungsfragen im Fußball, der "Süddeutschen Zeitung". Die Uefa werde "einen Fragenkatalog nach Leipzig schicken, und den wird RB beantworten und sich verpflichten müssen, nicht nur formell, sondern auch inhaltlich getrennt von Red Bull Salzburg zu agieren. Die Uefa wird genaue Zuordnungen verlangen, wer in Salzburg Entscheidungen trifft und wer in Leipzig".

Sollte die Uefa aber einen Verstoß sehen, zöge Leipzig den Kürzeren: Laut Regelwerk darf der Verein im Europacup starten, der in der nationalen Liga die bessere Platzierung erreicht hat. Das wird Salzburg sein. In diesem Fall hätten die Leipziger noch die Chance, von einem freiwilligen Europapokal-Startverzicht der Salzburger zu profitieren. Dann soll Salzburg allerdings die Aberkennung der Bundesligalizenz drohen.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 20:30 Uhr 1. FC Köln 4:3 (3:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 06. Mai. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 2:1 (1:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Borussia M'gladbach 1:1 (0:0) FC Augsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Bayern München 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht FC Ingolstadt 1:1 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 06. Mai. 18:30 Uhr Hertha BSC 1:4 (0:1) RB Leipzig Spielbericht So., 07. Mai. 15:30 Uhr Hamburger SV 0:0 (0:0) FSV Mainz Spielbericht So., 07. Mai. 17:30 Uhr SC Freiburg 2:0 (2:0) FC Schalke Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 23 7 2 80:17 63 76 2. RB Leipzig 32 20 6 6 60:32 28 66 3. Borussia Dortmund 32 17 9 6 67:36 31 60 4. 1899 Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 25 58 5. SC Freiburg 32 14 5 13 40:55 -15 47 6. Hertha BSC 32 14 4 14 39:41 -2 46 7. 1. FC Köln 32 11 12 9 47:40 7 45 8. Werder Bremen 32 13 6 13 55:55 0 45 9. Borussia M'gladbach 32 12 7 13 42:46 -4 43 10. FC Schalke 32 11 8 13 43:38 5 41 11. Eintracht Frankfurt 32 11 8 13 32:37 -5 41 12. Bayer Leverkusen 32 10 7 15 45:51 -6 37 13. FC Augsburg 32 9 9 14 34:50 -16 36 14. VfL Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 -17 36 15. FSV Mainz 32 9 7 16 40:51 -11 34 16. Hamburger SV 32 9 7 16 30:59 -29 34 17. FC Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 -21 30 18. SV Darmstadt 32 7 3 22 26:59 -33 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 4 0 51:8 43 40 2. Borussia Dortmund 16 12 4 0 37:9 28 40 3. 1899 Hoffenheim 16 11 5 0 35:14 21 38 4. RB Leipzig 16 12 2 2 31:11 20 38 5. Hertha BSC 16 12 1 3 26:13 13 37 6. SC Freiburg 16 10 1 5 22:23 -1 31 7. 1. FC Köln 16 8 6 2 27:17 10 30 8. FC Schalke 16 8 4 4 28:14 14 28 9. Eintracht Frankfurt 16 7 6 3 22:16 6 27 10. Borussia M'gladbach 16 7 4 5 24:16 8 25 11. Werder Bremen 16 8 1 7 25:19 6 25 12. Hamburger SV 16 7 4 5 19:24 -5 25 13. FSV Mainz 16 6 4 6 26:24 2 22 14. SV Darmstadt 16 6 3 7 18:23 -5 21 15. Bayer Leverkusen 16 5 5 6 25:26 -1 20 16. FC Augsburg 16 5 5 6 21:24 -3 20 17. VfL Wolfsburg 16 5 2 9 14:24 -10 17 18. FC Ingolstadt 16 4 4 8 20:29 -9 16 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 11 3 2 29:9 20 36 2. RB Leipzig 16 8 4 4 29:21 8 28 3. 1899 Hoffenheim 16 4 8 4 24:20 4 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 16 5 5 6 30:36 -6 20 6. VfL Wolfsburg 16 5 4 7 18:25 -7 19 7. Borussia M'gladbach 16 5 3 8 18:30 -12 18 8. Bayer Leverkusen 16 5 2 9 20:25 -5 17 9. FC Augsburg 16 4 4 8 13:26 -13 16 10. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 11. 1. FC Köln 16 3 6 7 20:23 -3 15 12. Eintracht Frankfurt 16 4 2 10 10:21 -11 14 13. FC Ingolstadt 16 4 2 10 14:26 -12 14 14. FC Schalke 16 3 4 9 15:24 -9 13 15. FSV Mainz 16 3 3 10 14:27 -13 12 16. Hertha BSC 16 2 3 11 13:28 -15 9 17. Hamburger SV 16 2 3 11 11:35 -24 9 18. SV Darmstadt 16 1 0 15 8:36 -28 3

Quelle: n-tv.de