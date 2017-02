Sport

So läuft der 22. Spieltag: Nervöser Ancelotti will sich zügeln

Von Stefan Giannakoulis

Carlo Ancelotti führt zwar kein Büchlein, hat vor dem Schützenfest in der Fußball-Bundesliga am 22. Spieltag gegen den HSV aber alles im Blick. Der BVB blickt derweil nach Paris, RB Leipzig zur Uefa - und wir blicken auf ein Zwillingsduell.

Feiert der FC Bayern ein Schützenfest?

Es wird spannend. So spannend wie seit fünf Jahren nicht mehr in der Fußball-Bundesliga. Diese Erkenntnis speist sich aus der Tatsache, dass der FC Bayern vor diesem 22. Spieltag tatsächlich nur mit fünf Punkten vor dem Tabellenzweiten aus Leipzig an der Spitze steht. Geringer war der Abstand zwischen den führenden Teams vor dem 22. Spieltag zuletzt im Februar 2012. Seinerzeit hatten die Dortmunder zwei Punkte mehr als die Münchner - und feierten am Ende mit acht Zählern Vorsprung die Meisterschaft. Was das alles bedeutet, das hat Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl gut zusammengefasst: "Wenn nicht komplett verrückte Dinge passieren, wird Bayern heuer wieder Meister." Das ist also geklärt, kommen wir zum designierten Schützenfest des designierten Meisters am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) gegen den Hamburger SV.

Die jüngsten sieben Partien im Stadion zu Fröttmaning gewann der FC Bayern mit 37:3 Toren. Allein in den letzten beiden Gastspielen kassierte der HSV 13 Treffer, Thomas Müller gelang jeweils ein Doppelpack. Hamburgs Vorstandschef Heribert Bruchhagen weiß das: "Die letzten Ergebnisse waren desaströs." Aber: "Ich denke, dass diese Zeiten vorbei sind." Und Trainer Markus Gisdol kündigte an, "auf jeden Fall die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen. Für uns kann es nur heißen: Vollgas". Derweil baut sein Münchner Kollege Carlo Ancelotti wieder auf Franck Ribéry: "Er ist bereit. Er hat sehr gut trainiert diese Woche. Ich denke, dass er auf der Bank startet." Für Ancelotti wird das Spiel sein 1000. auf der Bank sein - wer auch immer das ausgerechnet hat. "Ich führe kein Büchlein über meine Spiele, aber ich erinnere mich an jede Partie. Nach wie vor bin ich vor jedem Spiel aufgeregt und nervös - man hofft, dass man seiner Mannschaft die richtige Strategie gegeben hat." Und er hat, nachdem er nach dem 1:1 bei der Berliner Hertha den Fans den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hatte, einen guten Vorsatz gefasst: "Ich hoffe, dass ich morgen meine Emotionen besser kontrollieren kann. Gegen Hertha war es ein Fehler." Kurzum: "Es ist das letzte Mal gewesen, dass jeder meinen Finger sehen konnte."

Der BVB schaut gen Paris, RB Leipzig zur Uefa

Vor dem Gastspiel das BVB Schwarzwaldstadion am Samstagnachmittag wappnet sich der SC Freiburg zunächst einmal verbal: "Wenn bei uns alles passt, können wir Dortmund die Stirn bieten", sagte Trainer Christian Streich. "Wesentlich für uns sind wir. Wir wollen unseren Stil durchbringen. Erst dann schauen wir auf Dortmund." Und wohin schauen sie dort? Angeblich nach Paris, wie die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" berichtete. Angeblich ist sich der BVB mit dem 18 Jahre alten Jean-Kévin Augustin über eine Anstellung einig, und er ist angeblich bereit, PSG für das Sturmtalent acht Millionen Euro zu überweisen. Weil Agustin dann angeblich in der kommenden Saison Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen soll, der angeblich im Sommer geht. Ganz bestimmt aber geht es für den BVB in Freiburg darum, Tabellenplatz drei erfolgreich zu verteidigen.

Einen Rang davor stehen immer noch die Rasenballsportler aus Leipzig, die zur selben Zeit im Zentralstadion gegen den 1. FC Köln antreten. Was das alles wert ist, wird sich erst nach der Saison zeigen. Dann entscheidet die Uefa die nicht unspannende Frage, ob die Leipziger, sollten sie sich wie erwartet für die Champions League qualifizieren, dort auch mitspielen dürfen. Es geht darum, dass Red Bull nicht nur den Bundesligisten alimentiert, sondern auch den Schwesterklub in Salzburg. Der führt die Tabelle der österreichischen Liga an und wäre damit zumindest in der Qualifikation zur Königsklasse dabei. Die Regularien der Uefa besagen, dass kein Verein, der an einem ihrer Wettbewerbe teilnimmt, direkt oder indirekt "auf irgendeine Art und Weise Einfluss auf die Führung, die Verwaltung und/oder die sportlichen Leistungen eines anderen an einem Uefa-Clubwettbewerb teilnehmenden Vereins nehmen" dürfe. In Leipzig geben sie sich gelassen: "Glauben Sie mir, es gibt bei RB Leipzig keine Nervosität und auch die vermeintlichen Signale der Uefa gibt es nicht. Sofern wir uns sportlich dafür qualifizieren sollten, gäbe es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir nächstes Jahr auch international spielen", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff. Und Trainer Ralph Hasenhüttl will sich nur mit dem Sportlichen beschäftigen: "Wenn sich vier Mannschaften qualifizieren und die Uefa hergeht und sagt, den wollen wir nicht dabei haben, dann lassen Sie die Mal entscheiden. Schaun mer ma, was passiert." Tipp: RB spielt in der Champions League - und gewinnt mit 2:0 gegen Köln.

War sonst noch was?

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr): Die Älteren erinnern sich: Der Sportverein Werder war vier Mal Deutscher Meister - zuletzt 2004. Valérien Ismaël, der nun Wolfsburg trainiert, war dabei: "Wir haben super Fußball gespielt, das Stadion war voll, wir waren erfolgreich und haben Titel geholt. Werder war mein Karrierehöhepunkt." Nun berichtet die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung", dass Ismaël seine Job los ist, wenn er heute verliert. Tipp: 2:1.

TSV Bayer 04 Leverkusen - FSV Mainz (Samstag, 15.30 Uhr): Während sie in Leverkusen die Abreibung gegen Atlético im Achtelfinale der Champions League verdauen müssen, rufen sie in Mainz mitten in der Fassenacht den Abstiegskampf aus. "Unsere nächsten Spiele sind nicht wichtig, sie sind hoch-wichtig", sagte Trainer Martin Schmidt. Helau! Tipp: 2:0.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr): Die Hertha hatte ja jüngst gegen den FC Bayern ein wenig Pech, nun kommt mit der Frankfurter Eintracht ein Klub ins Olympiastadion, der ebenfalls nur allzu gerne in der kommenden Saison im Europapokal spielen würde. Klingt spannend, wird es bestimmt auch. Tipp: 1:1.

FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach, Sonntag, 15.30 Uhr. Den Gladbachern ist mit ihrem Trainer Dieter Hecking in der Europaliga eine Überraschung gelungen, das 4:2 in Florenz war furios. "Das ist unglaublich. Das sind nur Glücksgefühle", sagte Patrick Herrmann. Im Achtelfinale geht's nun nach Gelsenkirchen - und am Sonntag nach Oberbayern. Tipp: 1:0.

FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr): Apropos Euphorie: Die Gelsenkirchener sind auch ganz glücklich, dass sie im Achtelfinale stehen und träumen heimlich davon, die Europaliga zu gewinnen und dann in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Aber erst einmal geht's gegen Hoffenheim. Tipp: 1:1.

Der n-tv.de Geheimtipp

Blicken wir aufs Böllenfalltor. Dort treffen sich der SV Darmstadt 98 und FC Augsburg, um gegen den Abstieg zu spielen. Wobei die Lage der Gäste ungleich besser ist, schließlich haben sie doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der Tabellenletzte. Was diese Partie aber so interessant macht, ist die Tatsache, dass am Samstagnachmittag die mutmaßlich bekanntesten Zwillinge Gelsenkirchens mit ihren 34 Jahren noch einmal gegeneinander spielen: Hamit Altintop hat im Januar nach viereinhalb Jahren bei Galatasaray gekündigt und läuft nun für Darmstadt auf. Halil Altintop kickt seit dreieinhalb Jahren für Augsburg - im Sommer laufen die Verträge der beiden aus.

Hamit hat es, gemessen an namenhaften Klubs und Titel, weiter gebracht als sein Bruder, gewann er doch mit dem FC Bayern München, Real Madrid und eben Gala Pokale und Meisterschaften, bestritt 82 Länderspiele für die Türkei. Halil kommt immerhin auf 38 Länderspiele. Und er ist mit 339 Partien und 64 Toren der erfolgreichste türkische Bundesligaspieler und Torschütze. Für den FC Schalke 04 bestritten die beiden 27 Bundesligaspiele gemeinsam. Und nun? Halil, der Augsburger sagt: "Ich wünsche Hamit viel Glück, dass er mit Darmstadt seine Ziele erreicht und gemeinsam mit uns den Klassenerhalt schafft." Hamit sagt, er würde sich "freuen, wenn ich nach dem Spiel das größere Grinsen im Gesicht habe, wenn wir dann zusammen abends essen". Ihre Mutter wird übrigens nicht am Böllenfalltor sein. "Ganz am Anfang, als wir noch für Wattenscheid spielten, war sie einmal im Stadion. Aber das hat ihr gereicht", sagte Halil der "Sport Bild". "Sie kam nicht damit klar, dass ihre Söhne in Zweikämpfen verletzt werden könnten. Seitdem war sie nie wieder bei einem Spiel vor Ort." Tipp: 1:0.

Wer spielt das beste Phrasenschach?

"Klar, der Fußball bringt viel Cooles mit sich, am Ende ist es aber doch eine Unterhaltungsbranche, und es gibt irgendwie noch sinnvollere Sachen im Leben." Marco Hartmann, 28 Jahre alt und Kapitän des Zweitligisten SG Dynamo Dresden, im Stadionmagazin "Kreisel" über seine Zukunft und das Fußballgeschäft.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 20:30 Uhr VfL Wolfsburg -:- Werder Bremen Sa., 25. Feb. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- FSV Mainz Bayern München -:- Hamburger SV RB Leipzig -:- 1. FC Köln SV Darmstadt -:- FC Augsburg SC Freiburg -:- Borussia Dortmund Sa., 25. Feb. 18:30 Uhr Hertha BSC -:- Eintracht Frankfurt So., 26. Feb. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- Borussia M'gladbach So., 26. Feb. 17:30 Uhr FC Schalke -:- 1899 Hoffenheim « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 21 15 5 1 46:13 33 50 2. RB Leipzig 21 14 3 4 38:21 17 45 3. Borussia Dortmund 21 10 7 4 43:23 20 37 4. 1899 Hoffenheim 21 9 10 2 38:21 17 37 5. Eintracht Frankfurt 21 10 5 6 25:20 5 35 6. Hertha BSC 21 10 4 7 28:24 4 34 7. 1. FC Köln 21 8 9 4 30:19 11 33 8. Bayer Leverkusen 21 9 3 9 34:30 4 30 9. SC Freiburg 21 9 3 9 28:36 -8 30 10. FC Schalke 21 7 5 9 25:22 3 26 11. Borussia M'gladbach 21 7 5 9 23:29 -6 26 12. FSV Mainz 21 7 4 10 29:37 -8 25 13. FC Augsburg 21 6 6 9 19:27 -8 24 14. VfL Wolfsburg 21 6 4 11 19:31 -12 22 15. Hamburger SV 21 5 5 11 21:37 -16 20 16. Werder Bremen 21 5 4 12 26:42 -16 19 17. FC Ingolstadt 21 5 3 13 19:32 -13 18 18. SV Darmstadt 21 3 3 15 14:41 -27 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 10 8 1 1 17:5 12 25 2. RB Leipzig 10 8 1 1 19:9 10 25 3. Bayern München 10 7 3 0 27:5 22 24 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 10 7 0 3 14:13 1 21 8. 1. FC Köln 10 5 5 0 15:5 10 20 9. FC Schalke 11 6 1 4 18:10 8 19 10. Borussia M'gladbach 11 5 3 3 16:9 7 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 20:16 4 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 13. SV Darmstadt 11 3 3 5 10:17 -7 12 15. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 11 3 2 6 9:15 -6 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 10 2 2 6 10:17 -7 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 11 6 2 3 19:12 7 20 3. 1899 Hoffenheim 10 3 5 2 16:12 4 14 4. Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 9:11 -2 14 5. Borussia Dortmund 11 3 4 4 21:18 3 13 6. 1. FC Köln 11 3 4 4 15:14 1 13 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. FC Augsburg 10 3 3 4 9:10 -1 12 9. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 10. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 11. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 12. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 13. Werder Bremen 10 2 3 5 13:24 -11 9 14. Hamburger SV 11 2 2 7 10:18 -8 8 15. Borussia M'gladbach 10 2 2 6 7:20 -13 8 16. FC Schalke 10 1 4 5 7:12 -5 7 17. FSV Mainz 10 2 1 7 8:20 -12 7 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de