Für 222 Millionen Euro: Neymar kauft sich vom FC Barcelona frei

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat die vom FC Barcelona festgelegte Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro bezahlt. Damit ist der Vertrag des Offensivspielers mit dem spanischen Klub beendet.

Die Zeit von Neymar beim FC Barcelona ist offiziell beendet. Vertreter des Brasilianers hinterlegten die 222 Millionen Euro und lösten seinen Vertrag so durch eine Ausstiegklausel einseitig auf. Das bestätigte der Verein.

In Spanien müssen sich Profis normalerweise aus ihrem Vertrag kaufen, indem sie bei der Liga die Summe hinterlegen. Diese transferiert das Geld dann weiter. Die Liga verweigerte allerdings die Annahme der Überweisung.

Damit steht dem Wechsel des 25-Jährigen zu Paris Saint-Germain faktisch nichts mehr im Wege. Bei einem Transfer zum Club der deutschen Profis Julian Draxler und Kevin Trapp würde der Offensivspieler zum bislang teuersten Fußballer werden.

Nach Informationen der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" befand sich Neymar zur Zeit der Vertragsauflösung bereits auf dem Weg zum Flughafen, um mit einem Privatjet nach Paris zu fliegen. Dort soll er am Freitag vorgestellt werden. Angeblich winkt dem Brasilianer bei PSG ein Fünfjahresvertrag sowie ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro netto.

Verstoß gegen Financial Fairplay

Konsequenzen kann der Wechsel nach Frankreich aber dennoch haben. PSG wird mit den Ausgaben für den Transfer sehr wahrscheinlich das Financial Fairplay der Uefa verletzen.

In der Mitteilung kündigte der FC Barcelona ebenfalls an, alle nötigen Unterlagen an die Uefa weiterzuleiten, damit der Verband disziplinarischen Maßnahmen einleiten kann, die der Fall nach sich ziehen könnte.

Der brasilianische Nationalspieler hatte sich bereits von seinen Teamkollegen beim FC Barcelona verabschiedet. Neymar war 2013 vom FC Santos nach Barcelona gewechselt.

Quelle: n-tv.de